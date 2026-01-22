recherche
Fable : présentation, nouvelles informations et période de lancement
C'était le gros morceau du Xbox Developer Direct et c'est bien pour cela qu'il fut conservé jusqu'à la fin : le reboot de Fable sauce Playground a enfin eu droit à une présentation digne de ce nom pour tenter au mieux de rassurer les fans, toujours assez soucieux du changement drastique dans la DA plus « moderne » qu'à l'époque, mais on peut dire que sur le reste, le travail est bien là :

- Confirmation du monde ouvert sans transition.
- On peut (heureusement) créer son avatar.
- Toujours la possibilité d'acheter sa maison.
- De même qu'avoir un travail, séduire un PNJ, se marier et avoir des enfants.
- Le système de moralité passe à un système de réputation.
- Albion pourra être totalement visité d'entrée de jeu.
- La difficulté s'adapte à nos choix de progression.
- On nous promet que « l'humour britannique » sera au RDV.
- Plus de 1000 PNJ uniques ayant leur propre routine.
- Le système de combat se veut bien plus profond qu'à l'époque.
- Une tonne de choses annexes en dehors de la campagne principale.
- Toujours des choix et conséquences qui forgeront l'aventure (avec l'exemple donné d'un PNJ géant tôt dans l'aventure qui pourra être sauvé ou tué).
- Bonus : le « friendly fire » fonctionnera sur les ennemis.

Sortie prévue pour cet automne (PC, PS5, XBS, Game Pass), et du coup l'un des premiers jeux annoncés pour la même période qu'un certain « gros morceau » de fin d'année.

(Segment Fable à 01:32:30 dans la deuxième vidéo ci-dessous)



publié le 22/01/2026 à 19:32 par Gamekyo
commentaires (57)
jenicris publié le 22/01/2026 à 19:34
Day one
perse9 publié le 22/01/2026 à 19:34
de la grosse merde. Comme je le pressentais le gameplay de fable est daté; animation ultra rigide, vetement qui bouge pas, système de combat de witcher 3 qui lui date de 10 ans. C'est ça le messie de microsoft?
skuldleif publié le 22/01/2026 à 19:39
il sort bien cette annee
heracles publié le 22/01/2026 à 19:39
ça a l'air nul et générique, et la musique n'est pas raccord... on verra bien
ducknsexe publié le 22/01/2026 à 19:40
Superbe, j aime le delire
altendorf publié le 22/01/2026 à 19:42
Je sais pas comment l'expliquer mais l'esthétique fait très Hogwarts Legacy
malroth publié le 22/01/2026 à 19:43
La claque
skuldleif publié le 22/01/2026 à 19:47
je l'avoue que ya un coté clunky ,saccadé ,mais bon de quand date le build ,d'ici 9 mois ils peuvent regler ca
grievous32 publié le 22/01/2026 à 19:49
Perse9 le commentaire le plus objectif, à n'en pas douter....

Ca promet à fond, ce qui a été montré est franchement excellent.
romgamer6859 publié le 22/01/2026 à 19:52
le délire avec toutes les conséquences (visibles), ça c'est rare dans un JV.
L'interaction avec les PNJ, l'achat de biens...oui ça promet.
perse9 publié le 22/01/2026 à 19:56
grievous32 mdrrr tu n'as pas jouer aux anciens fable pour dire ça. C'est un jeux casu à la hogward legacy ce qu'on a vue la. Aucun système rpg à la fable. De plus le gameplay est catastrophique. Achète le si tu veux et surtout si tu es un joueur casu.
senseisama publié le 22/01/2026 à 19:56
jenicris ps5?
mattewlogan publié le 22/01/2026 à 19:59
C’est un gros Day one !
J’espère que Microsoft fera un effort pour une traduction. FR.
Et puis de toute façon pourquoi pas automne si ils le sortent début octobre ça laisse un mois et demi avant GTA on va quand même pas ne pas acheter de jeux 2 mois avant et trois mois après c’est ridicule.
Surtout si il est encore repousser GTA
grievous32 publié le 22/01/2026 à 20:01
Perse9 j'ai joué au premier, et je retrouve totalement le premier dans cette présentation. Donc bon, tu racontes juste du caca quoi... Et les premiers Fable sont pas différents de ce que tu décris de Hogwart Legacy en fait, donc définitivement, tu dis de la giga merde...

Tu vois juste un peu de combat, tu chies sur le jeu comme si c'était la pire merde alors que t'as toutes ces features d'avoir un métier, les choix, les conséquences, avoir une femme/un mari, des enfants, ta maison etc. Et là t'as Perse9 qui débarque "Gneu gneuuuuuu lé zanimassion C nuuul, le jeu y puuuuu"... Et derrière tu viens me faire une comparaison avec Fable 1, 2, 3, en disant que ce qu'on a vu là c'est du casu gaming comme Hogwart Legacy alors que les 3 Fable que tu as l'air de kiffer sont exactement pareil que Hogwart Legacy en terme de gameplay pour casu, ils ont jamais rien eu de difficile... =')
jenicris publié le 22/01/2026 à 20:02
senseisama ouaip et pareil pour FH6!
Et pour répondre avec un peu de retard pour DS2, je suis chap 14
nigel publié le 22/01/2026 à 20:04
perse9 Aucun système rpg à la fable.
Pas sûr de ce que tu entends par là, ça a pas été montré en détail, mais j'ai très peu de doute sur le fait qu'il y ait bien une progression RPG, le joueur a différent sorts, on voit différentes armes tout au long de la présentation, et il y a bien un système de réputation qui remplace l'alignement des anciens fable.
patrickleclairvoyant publié le 22/01/2026 à 20:05
Dommage que mon game pass fini en juillet. Je vais le prendre sur PS5 du coup
perse9 publié le 22/01/2026 à 20:06
grievous32 me raconte pas ta vie stp , tous ceux qui ont l'habitude de jouer au rpg sont deçus de ce qui a été présenter et encore plus ceux qui ont jouer aux premiers fable point barre. (J'ai été voir) Maintenant en temp que joueur casu oui tu peux courir l'acheté et c'est OK
skuldleif publié le 22/01/2026 à 20:09
romgamer6859
en first party

Mai FH6
Septembre GEARS
Octobre Fable
Novembre Halo CE / COD Modern warfare 4

patrickleclairvoyant quand t'es plus abo le mois est a 11€ , a ta place j'en reprendrai si plusieurs jeux m’intéressent ou je revendrai ma xbox , car sans Gamepass difficile de justifier une xbox

n'est ce pas romgamer6859
sonilka publié le 22/01/2026 à 20:11
On dirait presque que le projet est crossgen. C'est pas aussi impressionnant que ce que laissait croire la première présentation. On aperçoit meme quelques saccades à un moment. Après l'ambiance à l'air d'être la mais sur ce qu'ils ont montré y a pas d'effet waouh. Et ils ont été radin, la présentation est très courte.
skuldleif publié le 22/01/2026 à 20:12
sonilka tout comme fh6 qui utilise le meme moteur
victornewman publié le 22/01/2026 à 20:15
altendorf j'ai eu le même ressentie...
grievous32 publié le 22/01/2026 à 20:17
Perse9 t'as le droit d'être déçu hein, c'est absolument pas le reproche que je te fais. Mais dire que c'est nul à chier à cause des animations, ça fait pitié à fond... Et non, ceux qui sont habitués aux RPGs ne sont pas déçu de ce qui a été montré en fait, et pas non plus ceux qui ont joué aux premiers Fable. TU es déçu, t'es pas la sainte parole, y a beaucoup plus de joueurs hypés, même chez les fans de la licence, que de types comme toi.
Et arrête avec ton "en tant que joueur casu", je dois avoir un temps de jeu qui bouffe le tien sans forcer donc parle pas dans le vide... =')
senseisama publié le 22/01/2026 à 20:22
jenicris t'es un pure toi
mykle333 publié le 22/01/2026 à 20:23
J'espère sur Switch 2 aussi.
jenicris publié le 22/01/2026 à 20:24
senseisama
losz publié le 22/01/2026 à 20:27
Bordel, c'est nase...
koji publié le 22/01/2026 à 20:28
day one sur ps5 merci
kratoszeus publié le 22/01/2026 à 20:29
"- Une tonne de choses annexes en dehors de la campagne principale.
"

C est vraiment l'argument qui me fait fuir le plus.. laisse moi avoir une bonne quete principale et quelques trucs annexes.. mais si c est pour faire du quete fedex ubisoft oubli.
pcverso publié le 22/01/2026 à 20:30
Il y a de forte chance que je craque
roivas publié le 22/01/2026 à 20:37
Rassuré de avoir qu'on peu créer son perso, du coup ca me fait drôlement plus envie maintenant
zybear publié le 22/01/2026 à 20:39
perse9 Mais qu'est ce que tu racontes? Les Fable ont toujours été des RPG facile d'accès et grand public. Très éloignés des autres RPG occidentaux de l'époque, surtout dans le genre heroic-fantasy

Il est encore trop tôt pour se prononcer mais l'ambiance Fable est bien la. Et quand je vois 1000 PNJ uniques avec leur propres routines, ça annonce un open world très ambitieux
churos45 publié le 22/01/2026 à 20:45
Non seulement on en voit pas trop pour garder un minimum de surprise, et en plus le jeu a encore plusieurs mois pour améliorer les détails. Être profondément déçu parce que y'a un rictus mal animé dans un aussi gros RPG c'est vraiment chercher la petite bête.
skuldleif publié le 22/01/2026 à 20:58
j'ai rien dis walterwhite Gears E Day a de forte chance d'etre D1 PS5 (commu online + moteur multiplateforme de base + volonté evidente de MS de faire des sorties simultané)
mithrandir publié le 22/01/2026 à 21:05
Vraiment hâte, totalement dans l'esprit du 1er qui est mon préféré, j'espère qu'on aura l'évolution visuelle de notre perso en fonction de nos choix bons ou mauvais ! Je veux mon auréole entourée de papillons^^
spartan1985 publié le 22/01/2026 à 21:10
Ce sera pour moi sur PS5 Pro ou alors j'attendrais la Xbox Next si elle est teasée d'ici la sortie de Fable. D'ailleurs sur la vidéo de Forza Horizon il y a des devkits dissimulés sous des toiles, après cela pouvait également être des devkits PS ou Séries.
misterwhite publié le 22/01/2026 à 21:12
Ca a l'air très bon, j'attends les tests
grievous32 publié le 22/01/2026 à 21:13
Kratoszeus après personne ne parle de Fedex, ça peut être des quêtes secondaires très bien construites
akinen publié le 22/01/2026 à 21:40
J’ai rien vu d’incroyable. On verra bien a la sortie
shambala93 publié le 22/01/2026 à 21:42
Enfin un RPG à la 3e personne ambitieux ! Ce gros day one !
raoh38 publié le 22/01/2026 à 21:52
perse9 on attend ton jeu...tu vas peut etre attendre d'en voir plus car comme tu juges direct alors que le jeu promet enormement de features et d'interactions avec 1000 pnj , plus le fait que tu pourras faire ta vie , et soit chosir le bien ou le mal se qui aura une incidence direct sur tout albion et sa representation ...bref j'en connais pas beaucoup de jeux aussi ouvert...maintenant si tu voulais du devil my cry tu t'es completement trompé ...et te base pas sur les coms de hater qui passent leur journée a basher..
Je nai jamais fait de fable mais la je vais me laisser tenter.
drockspace publié le 22/01/2026 à 22:20
Ça donne envie, coloré beau... J'ai du mal à croire qu'il sort cette année vu le teaser de 20 secondes. Ils sont sûrement grave à la bourre
burningcrimson publié le 22/01/2026 à 22:37
Je sais pas pourquoi mais je le sens pas...
patrickleclairvoyant publié le 22/01/2026 à 22:44
J’espère que le créateur de personnage laissera beaucoup de choix, pas comme Dragon Age
jamrock publié le 22/01/2026 à 22:46
MS qui va se faire des couilles en or grace aux moutons bleus, qui à défaut d'avoir des jeux sony qui sortent sur le bousin vont se jeter sur tout ce qu'ils vont sortir dessus
zekk publié le 22/01/2026 à 22:47
La fantasy occidentale, c’est pas trop mon truc, mais ça a llair vraiment bien

jamrock donc c’est tout ce que tu retiens ?
jenicris publié le 22/01/2026 à 22:48
zekk
jamrock publié le 22/01/2026 à 22:52
zekk j'applaudis la masterclass commerciale, avoir mon GamePass financé par les moutons bleus en plus de mes jeux sony gratuits sur PC . C'est assez jouissif
k13a publié le 22/01/2026 à 22:54
Je m'attendais à quelques choses de très moyen et me voilà agréablement surpris. Je vais le prendre D1 sur PC sans hésitation.
zekk publié le 22/01/2026 à 22:59
jamrock et où sinon sur le jeu
tyler33 publié le 22/01/2026 à 23:01
On retrouve bien l'esprit de la série, impatient de pouvoir y jouer.
jamrock publié le 22/01/2026 à 23:10
zekk ben j'ai jamais été un grand fan de Fable, donc je m'en fous un peu
51love publié le 22/01/2026 à 23:37
Pas vraiment convaincu, ça a l'air mou et viellot manette en main, au vu des vidéos je pensais qu'il allait etre annoncé pour 2028 tellement je dirais a premiere vue qu'il reste du boulot, mais nan, si pas de report, ce dont je doute, ça sera pour cette année


a voir les prochaines vidéos et les retours des previews, je suis méfiant pour le moment.
maxx publié le 22/01/2026 à 23:46
Ca me donne envie! A voir à la sortie ce que ça va donner a la sortie mais je suis plutôt emballé!
guiguif publié le 22/01/2026 à 23:49
30fps aussi ?
jacquescechirac publié le 22/01/2026 à 23:51
perse9 Pour dire ça, calme se voit que tu n'a jamais touché aux Fable, notamment le premier.
Mais c'est pas grave, t'as tout le temps de t'y mettre d'ici la sortie
ouken publié le 23/01/2026 à 00:40
Putain ça c'est une claque !! Whaouuu
