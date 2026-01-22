Fable : présentation, nouvelles informations et période de lancement

C'était le gros morceau du Xbox Developer Direct et c'est bien pour cela qu'il fut conservé jusqu'à la fin : le reboot desauce Playground a enfin eu droit à une présentation digne de ce nom pour tenter au mieux de rassurer les fans, toujours assez soucieux du changement drastique dans la DA plus « moderne » qu'à l'époque, mais on peut dire que sur le reste, le travail est bien là :- Confirmation du monde ouvert sans transition.- On peut (heureusement) créer son avatar.- Toujours la possibilité d'acheter sa maison.- De même qu'avoir un travail, séduire un PNJ, se marier et avoir des enfants.- Le système de moralité passe à un système de réputation.- Albion pourra être totalement visité d'entrée de jeu.- La difficulté s'adapte à nos choix de progression.- On nous promet que « l'humour britannique » sera au RDV.- Plus de 1000 PNJ uniques ayant leur propre routine.- Le système de combat se veut bien plus profond qu'à l'époque.- Une tonne de choses annexes en dehors de la campagne principale.- Toujours des choix et conséquences qui forgeront l'aventure (avec l'exemple donné d'un PNJ géant tôt dans l'aventure qui pourra être sauvé ou tué).- Bonus : le « friendly fire » fonctionnera sur les ennemis.Sortie prévue pour cet automne (PC, PS5, XBS, Game Pass), et du coup l'un des premiers jeux annoncés pour la même période qu'un certain « gros morceau » de fin d'année.