Fable : présentation, nouvelles informations et période de lancement

C'était le gros morceau du Xbox Developer Direct et c'est bien pour cela qu'il fut conservé jusqu'à la fin : le reboot de Fable sauce Playground a enfin eu droit à une présentation digne de ce nom pour tenter au mieux de rassurer les fans, toujours assez soucieux du changement drastique dans la DA plus « moderne » qu'à l'époque, mais on peut dire que sur le reste, le travail est bien là :
- Confirmation du monde ouvert sans transition.
- On peut (heureusement) créer son avatar.
- Toujours la possibilité d'acheter sa maison.
- De même qu'avoir un travail, séduire un PNJ, se marier et avoir des enfants.
- Le système de moralité passe à un système de réputation.
- Albion pourra être totalement visité d'entrée de jeu.
- La difficulté s'adapte à nos choix de progression.
- On nous promet que « l'humour britannique » sera au RDV.
- Plus de 1000 PNJ uniques ayant leur propre routine.
- Le système de combat se veut bien plus profond qu'à l'époque.
- Une tonne de choses annexes en dehors de la campagne principale.
- Toujours des choix et conséquences qui forgeront l'aventure (avec l'exemple donné d'un PNJ géant tôt dans l'aventure qui pourra être sauvé ou tué).
- Bonus : le « friendly fire » fonctionnera sur les ennemis.
Sortie prévue pour cet automne (PC, PS5, XBS, Game Pass), et du coup l'un des premiers jeux annoncés pour la même période qu'un certain « gros morceau » de fin d'année.
(Segment Fable à 01:32:30 dans la deuxième vidéo ci-dessous)
Ca promet à fond, ce qui a été montré est franchement excellent.
L'interaction avec les PNJ, l'achat de biens...oui ça promet.
J’espère que Microsoft fera un effort pour une traduction. FR.
Et puis de toute façon pourquoi pas automne si ils le sortent début octobre ça laisse un mois et demi avant GTA on va quand même pas ne pas acheter de jeux 2 mois avant et trois mois après c’est ridicule.
Surtout si il est encore repousser GTA
Tu vois juste un peu de combat, tu chies sur le jeu comme si c'était la pire merde alors que t'as toutes ces features d'avoir un métier, les choix, les conséquences, avoir une femme/un mari, des enfants, ta maison etc. Et là t'as Perse9 qui débarque "Gneu gneuuuuuu lé zanimassion C nuuul, le jeu y puuuuu"... Et derrière tu viens me faire une comparaison avec Fable 1, 2, 3, en disant que ce qu'on a vu là c'est du casu gaming comme Hogwart Legacy alors que les 3 Fable que tu as l'air de kiffer sont exactement pareil que Hogwart Legacy en terme de gameplay pour casu, ils ont jamais rien eu de difficile... =')
Et pour répondre avec un peu de retard pour DS2, je suis chap 14
Pas sûr de ce que tu entends par là, ça a pas été montré en détail, mais j'ai très peu de doute sur le fait qu'il y ait bien une progression RPG, le joueur a différent sorts, on voit différentes armes tout au long de la présentation, et il y a bien un système de réputation qui remplace l'alignement des anciens fable.
en first party
Mai FH6
Septembre GEARS
Octobre Fable
Novembre Halo CE / COD Modern warfare 4
patrickleclairvoyant quand t'es plus abo le mois est a 11€ , a ta place j'en reprendrai si plusieurs jeux m’intéressent ou je revendrai ma xbox , car sans Gamepass difficile de justifier une xbox
n'est ce pas romgamer6859
Et arrête avec ton "en tant que joueur casu", je dois avoir un temps de jeu qui bouffe le tien sans forcer donc parle pas dans le vide... =')
"
C est vraiment l'argument qui me fait fuir le plus.. laisse moi avoir une bonne quete principale et quelques trucs annexes.. mais si c est pour faire du quete fedex ubisoft oubli.
Il est encore trop tôt pour se prononcer mais l'ambiance Fable est bien la. Et quand je vois 1000 PNJ uniques avec leur propres routines, ça annonce un open world très ambitieux
Je nai jamais fait de fable mais la je vais me laisser tenter.
jamrock donc c’est tout ce que tu retiens ?
a voir les prochaines vidéos et les retours des previews, je suis méfiant pour le moment.
Mais c'est pas grave, t'as tout le temps de t'y mettre d'ici la sortie