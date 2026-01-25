Super Mario Galaxy (le film) : deuxième aperçu

Comme attendu, Nintendo a dévoilé dans le cadre d'un mini-Direct la deuxième bande-annonce de Super Mario Galaxy : Le Film, fait préalablement d'un extrait montrant l'arrivée de Yoshi. Remarquons aussi que ce deuxième film ne sera pas avare en clin d'oeil, dont le Super Scope de la SNES.
J’ai hate
Et visuellement j'adore
Je lui souhaite d'avoir le même succès au cinéma que le premier qui a battu tous les records
Mais je maudis nintendo quand même , ils auraient dû sortir aussi bien avec le premier film qu avec celui là le jeu vidéo qui va avec , je ne comprends pas comment on peut louper une telle occasion !!
Allez Nintendo, balancez Mario Galaxy 3 dans la foulée et la Switch 2 sera mienne.