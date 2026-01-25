recherche
Super Mario Galaxy (le film) : deuxième aperçu
Comme attendu, Nintendo a dévoilé dans le cadre d'un mini-Direct la deuxième bande-annonce de Super Mario Galaxy : Le Film, fait préalablement d'un extrait montrant l'arrivée de Yoshi. Remarquons aussi que ce deuxième film ne sera pas avare en clin d'oeil, dont le Super Scope de la SNES.

Sortie prévue le 1er avril dans les salles.

6
Qui a aimé ?
shinz0, mazeroza, aeris342, hebuspsa, drybowser, mithrandir
publié le 25/01/2026 à 14:19 par Gamekyo
commentaires (9)
aeris342 publié le 25/01/2026 à 14:32
Visuellement c’est superbe !

J’ai hate
shinz0 publié le 25/01/2026 à 14:33
Yoshi
korou publié le 25/01/2026 à 14:39
Incroyable
negan publié le 25/01/2026 à 15:03
Le Goat Yoshi est la.
drybowser publié le 25/01/2026 à 15:07
Ça a l'air au moins aussi excellent que le premier
Et visuellement j'adore
Je lui souhaite d'avoir le même succès au cinéma que le premier qui a battu tous les records
Mais je maudis nintendo quand même , ils auraient dû sortir aussi bien avec le premier film qu avec celui là le jeu vidéo qui va avec , je ne comprends pas comment on peut louper une telle occasion !!
wazaaabi publié le 25/01/2026 à 15:08
Ils sont fort Nintendo quand même
mithrandir publié le 25/01/2026 à 15:12
Niveau visuel c'est sublime ! Le premier était vraiment sympa, hâte de voir celui-ci
edgar publié le 25/01/2026 à 15:17
Visuellement ça tue !

Allez Nintendo, balancez Mario Galaxy 3 dans la foulée et la Switch 2 sera mienne.
amario publié le 25/01/2026 à 15:19
Ouazouuu. C'est top, et les expressions sont toujours aussi tordante. Donc il valide les musiques de galaxy
