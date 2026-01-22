Forza Horizon 6 : trailer et date de sortie

Playground Games a donc levé le voile sur, prochain épisode de sa franchise à succès (et c'est peu de le dire) qui nous emmènera au Japon le 19 mai 2026 (PC, XBS, Game Pass) et d'ici la fin d'année sur PlayStation 5.Et comme de coutume, une édition Premium (120 boules) sera au rapport pour bénéficier de 4 jours d'accès anticipé, le statut VIP, 2 packs de bagnoles, un autre au post-launch, le Car Pass et enfin les 2 extensions quand viendra le jour de leur mise en ligne.Parmi les infos à retenir :- Plus grande map de la série- Tokyo est 5 fois plus grande que n'importe quelle autre ville proposée par Playground- La progression passera en partie par un journal de découvertes et souvenirs- On pourra prendre par exemple en photo des points d'intérêt- Beaucoup plus créatif dans l'édition du garage- L'aspect social passera par des zones dédiées- 550 bolides d'entrée de jeu dont une collaboration avec Toyota- On peut s'attendre à des délires locaux, dont une course contre un Gundam