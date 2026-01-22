recherche
Forza Horizon 6 : trailer et date de sortie
Playground Games a donc levé le voile sur Forza Horizon 6, prochain épisode de sa franchise à succès (et c'est peu de le dire) qui nous emmènera au Japon le 19 mai 2026 (PC, XBS, Game Pass) et d'ici la fin d'année sur PlayStation 5.

Et comme de coutume, une édition Premium (120 boules) sera au rapport pour bénéficier de 4 jours d'accès anticipé, le statut VIP, 2 packs de bagnoles, un autre au post-launch, le Car Pass et enfin les 2 extensions quand viendra le jour de leur mise en ligne.

Parmi les infos à retenir :

- Plus grande map de la série
- Tokyo est 5 fois plus grande que n'importe quelle autre ville proposée par Playground
- La progression passera en partie par un journal de découvertes et souvenirs
- On pourra prendre par exemple en photo des points d'intérêt
- Beaucoup plus créatif dans l'édition du garage
- L'aspect social passera par des zones dédiées
- 550 bolides d'entrée de jeu dont une collaboration avec Toyota
- On peut s'attendre à des délires locaux, dont une course contre un Gundam

16
Qui a aimé ?
wickette, yanssou, junaldinho, jenicris, tripy73, sorakairi86, newtechnix, gameslover, link49, zybear, idd, jamrock, burningcrimson, spartan1985, ouken, guiguitte28
publié le 22/01/2026 à 19:07 par Gamekyo
commentaires (13)
wickette publié le 22/01/2026 à 19:09
DAY ONE mais sur PS5 je pense, peut-être je le prendrai sur PC mais ce genre de jeu c'est en général sur PS5 que j'y joue

Dommage que le portage PS5 a été décidé un peu tard par Xbox
walterwhite publié le 22/01/2026 à 19:10
Pas attendu un jeu de caisse aussi impatiemment que GT7. Quelle claque
olex publié le 22/01/2026 à 19:15
J'attends la version boite sur PS5, par contre ils se la mettent bien pour les non GamePass-zouses et les joueurs Sony avec les 120 boules de la version Premium.
jenicris publié le 22/01/2026 à 19:21
Version boite sur PS5

Ma PS5 va sentir le crampon cramé
grievous32 publié le 22/01/2026 à 19:52
Quel dommage franchement de pas s'être inspiré de Project Gotham Racing... C'était l'occasion de changer radicalement la série en y intégrant des motos, des quads, mais non... Encore et toujours le même jeu avec simplement un nouveau cadre, même s'il est magnifique.
sonilka publié le 22/01/2026 à 20:00
Excellente nouvelle l'annonce de la sortie sur PS5 dès cette année, on aura pas trop à attendre. Par contre si le cadre est génial, j'ai quand meme l'impression de voit encore et encore le meme jeu. FH5 avait deja montré que la série tournait en rond, j'espère que PG aura su renouveler un peu la base.
pcverso publié le 22/01/2026 à 20:29
Gros Day one sur steam en ultrawide et vue volant je vais prendre mon pied a sillonner le Japon dans ma skyline
shambala93 publié le 22/01/2026 à 21:44
Déçu de ne pas avoir vu Tokyo by night… c’était THE truc.
jamrock publié le 22/01/2026 à 22:20
Le retour du Roi
soulfull publié le 22/01/2026 à 22:49
Depuis le Psvr2 et Gt7 ,Forza n'a plus le même goût pour ma part.
metroidvania publié le 22/01/2026 à 23:54
Ca va être de la folie ce jeu
spartan1985 publié le 22/01/2026 à 23:59
J'espère que les radios vont également envoyer.
ouken publié le 23/01/2026 à 00:59
Tuerie !!! Mon pc vas chauffé encore avec ce game pass de folie !! Tout au max ça vas buté
