Street Fighter 6 : un trailer pour Alex
Capcom nous a dévoilé cette nuit un premier aperçu concret des possibilités offertes par Alex (30 ans après sa première apparition dans la franchise), troisième personnage de la Saison 3 de Street Fighter 6 pour mettre un peu plus en avant le catch avec des choppes à faire couiner un Zangief. Notons que le perso aura droit en bonus à un morceau spécialement conçu par le populaire groupe JAM Project.

Alex sortira le 17 mars, tandis que la Saison se conclura d'ici juin avec Ingrid, et on ne doute à aucun moment que Capcom rempilera ensuite pour une quatrième année.

publié le 22/01/2026 à 10:53 par Gamekyo
balf publié le 22/01/2026 à 12:01
La fluidité des mouvements d'Alex
