Street Fighter 6 : un trailer pour Alex

Capcom nous a dévoilé cette nuit un premier aperçu concret des possibilités offertes par Alex (30 ans après sa première apparition dans la franchise), troisième personnage de la Saison 3 depour mettre un peu plus en avant le catch avec des choppes à faire couiner un Zangief. Notons que le perso aura droit en bonus à un morceau spécialement conçu par le populaire groupe JAM Project.Alex sortira le 17 mars, tandis que la Saison se conclura d'ici juin avec Ingrid, et on ne doute à aucun moment que Capcom rempilera ensuite pour une quatrième année.