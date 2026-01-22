R-Type Dimensions III gagne un peu en qualité visuelle dans sa deuxième bande-annonce

Après un trailer immonde sur le plan graphique, ININ Games vient prouver que la qualité visuelle deallait intervenir dans les dernières étapes du développement et, effectivement, cette nouvelle bande-annonce montre quelque chose de beaucoup plus convenable.Toujours pas plus de précisions autre que « mai 2026 » mais l'équipe tient à rappeler ses changements de plans concernant la version physique Switch 2 (désormais complet sur cartouche et non Key Card), ce qui impactera le prix de 69,99€ pour l'édition spéciale (59,99€ ailleurs). Le collector quant à lui sera produit uniquement en fonction de la vague de réservation qui s'achèvera le 8 février.