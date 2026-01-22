R-Type Dimensions III gagne un peu en qualité visuelle dans sa deuxième bande-annonce
Après un trailer immonde sur le plan graphique, ININ Games vient prouver que la qualité visuelle de R-Type Dimensions III allait intervenir dans les dernières étapes du développement et, effectivement, cette nouvelle bande-annonce montre quelque chose de beaucoup plus convenable.
Toujours pas plus de précisions autre que « mai 2026 » mais l'équipe tient à rappeler ses changements de plans concernant la version physique Switch 2 (désormais complet sur cartouche et non Key Card), ce qui impactera le prix de 69,99€ pour l'édition spéciale (59,99€ ailleurs). Le collector quant à lui sera produit uniquement en fonction de la vague de réservation qui s'achèvera le 8 février.
magneto860 le premier oui, R-Type est un jeu vidéo de type shoot 'em up développé et édité par Irem sur borne d'arcade en 1987, puis sur Master System.
J'aime bien tu dis Master System II
non, là c'est le remake de R-Type III: The Third Lightning,
je suis justement en train d'y rejouer sur Super Famicom en ce moment, quelle tuerie.
jaysennnin Le Delta a un peu baissé depuis son remaster, t'en trouves à 60/70 là
Excellent épisode le 3 en tout cas oui !