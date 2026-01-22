recherche
News / Blogs
R-Type Dimensions III gagne un peu en qualité visuelle dans sa deuxième bande-annonce
Après un trailer immonde sur le plan graphique, ININ Games vient prouver que la qualité visuelle de R-Type Dimensions III allait intervenir dans les dernières étapes du développement et, effectivement, cette nouvelle bande-annonce montre quelque chose de beaucoup plus convenable.

Toujours pas plus de précisions autre que « mai 2026 » mais l'équipe tient à rappeler ses changements de plans concernant la version physique Switch 2 (désormais complet sur cartouche et non Key Card), ce qui impactera le prix de 69,99€ pour l'édition spéciale (59,99€ ailleurs). Le collector quant à lui sera produit uniquement en fonction de la vague de réservation qui s'achèvera le 8 février.

0
Qui a aimé ?
publié le 22/01/2026 à 14:51 par Gamekyo
commentaires (7)
losz publié le 22/01/2026 à 15:07
Le collector est en préco jusqu'au 8 février, ca à déjà commencé depuis un moment, j'hésite toujours
magneto860 publié le 22/01/2026 à 15:12
Ca me ramène en enfance. C'est bien un jeu Sega Master System II ?
rogeraf publié le 22/01/2026 à 15:32
Superbe série, le prix par contre a 60 euros !
magneto860 le premier oui, R-Type est un jeu vidéo de type shoot 'em up développé et édité par Irem sur borne d'arcade en 1987, puis sur Master System.
J'aime bien tu dis Master System II
micheljackson publié le 22/01/2026 à 15:47
magneto860
non, là c'est le remake de R-Type III: The Third Lightning,
je suis justement en train d'y rejouer sur Super Famicom en ce moment, quelle tuerie.
jaysennnin publié le 22/01/2026 à 16:15
j'ai jamais compris pourquoi les r-type coûtent une blinde depuis la géneration ps4/one, par exemple le prix de r type delta a rarement baissé
forte publié le 22/01/2026 à 17:58
rogeraf 60 ? 40 un peu partout en fait.

jaysennnin Le Delta a un peu baissé depuis son remaster, t'en trouves à 60/70 là

Excellent épisode le 3 en tout cas oui !
magneto860 publié le 23/01/2026 à 00:51
rogeraf Bah c'était ma première console. Et ça m'a bien rappelé le type de graphisme des jeux que j'avais (Altered Beast, Shinobi, etc).
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
R-Type Dimensions III
0
Ils aiment
Nom : R-Type Dimensions III
Support : PC
Editeur : ININ Games
Développeur : Kritzelkratz 3000
Genre : shoot'em up
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch - Switch 2
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo