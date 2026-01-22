Game Freak en dévoile davantage sur sa nouvelle licence Beast of Reincarnation
Non seulement Game Freak s'est montré bien plus rassurant dans cette nouvelle présentation de sa nouvelle licence Beast of Reincarnation, mais il faut aussi reconnaître que le jeu a plutôt une bonne gueule, au point de soulever les sourcils de plusieurs millions de fans d'une certaine franchise.
Bref, ça sortira cet été sur PC/PS5/XBS et Day One dans le Game Pass, avec un système de combat assez poussé mêlant l'exigence de certains jeux modernes (notons tout de même la présence de trois modes de difficulté) avec possibilité de faire appel à notre espèce de gros loup magique pour lui réclamer des attaques via une pause active, impliquant parfois des QTE qui rappelle un autre jeu.
Et pendant ce temps du côté obscur, les fan de Pokémon sont fou de rage
C'est justement qu'il son fan de Pokémon que ces genre de jeu leur intéresse pas
Bon, par contre le jeu a l’air très sympa
- sort des jeux Pokemon tout moches fais avec quelques bouchées de pain ;
- réalise un quasi-AAA avec l'argent économisé ;
- ne sort même pas le jeu sur Switch 2.
Ce niveau de troll !
Après si on enlève le côté "wow c'est un jeu Game Freak", je trouve que ça à l'air plutôt inspiré pour ce qui est de l'enrobage, de l'univers mais nettement moins niveau gameplay.
Beast of Reincarnation vous flatte la rétine parce qu'il sort sur des plateformes beaucoup plus puissantes et qu'il utilise l'UE5 qui permet à littéralement n'importe qui de faire un "beau" jeu. Je ne suis personnellement pas très impressionné par la technique mais j'aime beaucoup la DA, il y a de l'idée.
Le jeu m'intéresse beaucoup, j'ai hâte de l'essayer.
Là on a évidemment un beau jeu parce que non seulement les plateformes sur lesquelles il tourne sont plus puissantes, mais aussi parce que le moteur utilisé permet de faire beau plus simplement. Donc, pour moi, ça ne signifie pas qu'ils ont fait forcément plus d'effort que pour Pokémon. J'essaie juste de relativiser un peu tout ce qui est dit, je n'ai aucune idée de la réalité.