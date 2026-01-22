Game Freak en dévoile davantage sur sa nouvelle licence Beast of Reincarnation

Non seulement Game Freak s'est montré bien plus rassurant dans cette nouvelle présentation de sa nouvelle licence, mais il faut aussi reconnaître que le jeu a plutôt une bonne gueule, au point de soulever les sourcils de plusieurs millions de fans d'une certaine franchise.Bref, ça sortira cet été sur PC/PS5/XBS et Day One dans le Game Pass, avec un système de combat assez poussé mêlant l'exigence de certains jeux modernes (notons tout de même la présence de trois modes de difficulté) avec possibilité de faire appel à notre espèce de gros loup magique pour lui réclamer des attaques via une pause active, impliquant parfois des QTE qui rappelle un autre jeu.