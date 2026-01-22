recherche
Game Freak en dévoile davantage sur sa nouvelle licence Beast of Reincarnation
Non seulement Game Freak s'est montré bien plus rassurant dans cette nouvelle présentation de sa nouvelle licence Beast of Reincarnation, mais il faut aussi reconnaître que le jeu a plutôt une bonne gueule, au point de soulever les sourcils de plusieurs millions de fans d'une certaine franchise.

Bref, ça sortira cet été sur PC/PS5/XBS et Day One dans le Game Pass, avec un système de combat assez poussé mêlant l'exigence de certains jeux modernes (notons tout de même la présence de trois modes de difficulté) avec possibilité de faire appel à notre espèce de gros loup magique pour lui réclamer des attaques via une pause active, impliquant parfois des QTE qui rappelle un autre jeu.

publié le 22/01/2026 à 19:13 par Gamekyo
commentaires (28)
olex publié le 22/01/2026 à 19:17
J'ai déjà vu les rares prods de GF hors Pokémon, et ils s'en sortent toujours avec les honneurs. Pour un projet à la base pour Private Division/2K, je suis très surpris, dans le sens positif. Petite hype de mon côté.
yanssou publié le 22/01/2026 à 19:19
Prometteur
shinz0 publié le 22/01/2026 à 19:19
Merci aux joueurs Pokémon de financer Beast of Reincarnation
onimusha publié le 22/01/2026 à 19:22
nier + culture jap ?
burningcrimson publié le 22/01/2026 à 19:24
Les fanboys Pokemon vous êtes vraiment pris pour des vaches à lait
ducknsexe publié le 22/01/2026 à 19:25
Il sortira sûrement aussi sur switch 2.

Et pendant ce temps du côté obscur, les fan de Pokémon sont fou de rage
https://x.com/i/status/1931771587243430381
guiguif publié le 22/01/2026 à 19:29
Le framerate fait peur
shirou publié le 22/01/2026 à 19:30
intéressant, a suivre et en espérant qu'ils annoncent pas un dlc a 30 balles avant même la sorti du jeux .....
chreasy97 publié le 22/01/2026 à 19:40
guiguif Video issue d'une version non definitive du jeu.
bignstarfox publié le 22/01/2026 à 19:40
burningcrimson
C'est justement qu'il son fan de Pokémon que ces genre de jeu leur intéresse pas
mattewlogan publié le 22/01/2026 à 19:55
C’est vraiment honteux pour Pokemon
Bon, par contre le jeu a l’air très sympa
sonilka publié le 22/01/2026 à 19:58
GF démontre qu'ils ne sont finalement pas tant à la masse que ca niveau développement de jeu en 3D. Il faudra donc m'expliquer comment ils arrivent à pondre un jeu comme EV aussi limité graphiquement et infâme techniquement à coté.
abookhouseboy publié le 22/01/2026 à 20:01
Gamefreak :
- sort des jeux Pokemon tout moches fais avec quelques bouchées de pain ;
- réalise un quasi-AAA avec l'argent économisé ;
- ne sort même pas le jeu sur Switch 2.

Ce niveau de troll !
darkwii publié le 22/01/2026 à 20:05
Guiguif a Mon avis les 60 fps tu peux oublier les pro fps von faire la gueule
gaeon publié le 22/01/2026 à 20:12
C'est leur bébé et ils ont certainement eu beaucoup de temps pour développer. C'est cool pour eux de pouvoir sortir un jeu de la sorte.

Après si on enlève le côté "wow c'est un jeu Game Freak", je trouve que ça à l'air plutôt inspiré pour ce qui est de l'enrobage, de l'univers mais nettement moins niveau gameplay.
burningcrimson publié le 22/01/2026 à 20:15
bignstarfox T as pas compris. Même si le jeu les inteméresse pas on voit bien à quoi aurait pu ressembler un jeu Pokémon ambitieux si Nintendo et la Pokemon cie en avaient eu quelque chose à foutre d'eux. Le fanboy est récompensé à sa juste valeur
newtechnix publié le 22/01/2026 à 20:22
Attention je crois que le jeu a été financé en partie par un éditeur tiers....mais oui on voit quand même une belle différence d'ambition avec la série Pokemon
kratoszeus publié le 22/01/2026 à 20:26
Je trouve que la présentation était meilleur que celle de fable qui m'a laissé de marbre.
kratoszeus publié le 22/01/2026 à 20:27
.bignstarfox oui ils aiment que la merde kikoulol made by Nintendo et compagnie. Pas étonnant.
tlj publié le 22/01/2026 à 20:57
Inspirations ghost of yotei, inspirations neva, inspirations clair obscur, inspirations wild heart, inspirations nier automata, what else?
churos45 publié le 22/01/2026 à 20:59
Le souci de Pokémon Violet/Ecarlate, c'est qu'il en demande beaucoup trop à un vieux matos. Il y a une liberté totale, un monde gigantesque, des dizaines de pokémon affichés à l'écran. Ce qu'il manque n'est pas l'ambition mais le temps d'optimiser et de peaufiner.

Beast of Reincarnation vous flatte la rétine parce qu'il sort sur des plateformes beaucoup plus puissantes et qu'il utilise l'UE5 qui permet à littéralement n'importe qui de faire un "beau" jeu. Je ne suis personnellement pas très impressionné par la technique mais j'aime beaucoup la DA, il y a de l'idée.

Le jeu m'intéresse beaucoup, j'ai hâte de l'essayer.
akinen publié le 22/01/2026 à 21:39
tlj GOTY ?
burningcrimson publié le 22/01/2026 à 21:39
churos45 C est en partie faux. Ce qui manque à Violet/Écarlate c'est tout d'abord un vrai level design. La map est creuse, vide et sans intérêt on y fait rien à part capturer des Pokémons pas à l'echelle et et ramasser des objets, d'ailleurs les grottes et tunnels sont littéralement des lignes droites. Autre problème, la progression car les arènes ne se scalent pas sur ton niveau donc passé le 4ème badge tu roules sur tout le jeu. La ligue Pokémon est une vaste blague en terme d'esthétique et de défi et globalement les jeux sont beaucoup trop faciles. À aucun moment y a du challenge. Sans parler de l absence de voix qui rendent les cut-scenes ridiculent au possible. Autre chose, les animations de combats sont molles et lentes. Pourquoi n'as ton pas une option pour accélérer tout ça ?
churos45 publié le 22/01/2026 à 22:10
burningcrimson je parle surtout de la technique vu que c'est principalement sur ça qu'on attaque le jeu. Sur la technique, je trouve que le jeu a été trop ambitieux au vu de la machine ET du temps alloué au développement. Soit il aurait fallu plus de temps de développement (faisable vu le fric qu'ils se font), soit adapter le jeu à la puissance de la Switch, donc avec un peu moins d'instances affichées à l'écran.

Là on a évidemment un beau jeu parce que non seulement les plateformes sur lesquelles il tourne sont plus puissantes, mais aussi parce que le moteur utilisé permet de faire beau plus simplement. Donc, pour moi, ça ne signifie pas qu'ils ont fait forcément plus d'effort que pour Pokémon. J'essaie juste de relativiser un peu tout ce qui est dit, je n'ai aucune idée de la réalité.
jamrock publié le 22/01/2026 à 22:24
Le GP ne déçoit jamais
noctis publié le 22/01/2026 à 22:45
J'adore cette DA ca donne vraiment envie enfin une nouvelle Ip
k13a publié le 23/01/2026 à 00:12
Une belle surprise, je vais le suivre et possiblement le prendre sur PC.
ouken publié le 23/01/2026 à 00:57
Beurk cette da j'aime pas du tout
