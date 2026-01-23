Avec Kiln, Double Fine vient nous parler poterie

Double Fine n'avait pas queen développement, le groupe ayant annoncé hier le petit, un brawler multi à la DA très particulière mais néanmoins, il faut le reconnaître, original dans son concept : votre personnage devra être créé façon poterie en laissant le choix de la forme comme de la taille, avec influence sur votre stratégie.Les formes larges peuvent par exemple transporter davantage d'eau (le but est d'éteindre le four adverse en tabassant ce qui se mettront sur votre route) et sont potentiellement plus puissantes, mais également bien plus lentes que les petites qui n'auront aucun mal à esquiver ou carrément rouler pour progresser plus rapidement.On se demande tout de même si l'intérêt tiendra sur la longueur, sauf si quelques surprises côté contenu sont annoncées d'ici la sortie prévue dans le courant du printemps sur PC/PS5/XBS ainsi que dans le Game Pass.