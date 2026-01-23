recherche
Avec Kiln, Double Fine vient nous parler poterie
Double Fine n'avait pas que Keeper en développement, le groupe ayant annoncé hier le petit Kiln, un brawler multi à la DA très particulière mais néanmoins, il faut le reconnaître, original dans son concept : votre personnage devra être créé façon poterie en laissant le choix de la forme comme de la taille, avec influence sur votre stratégie.

Les formes larges peuvent par exemple transporter davantage d'eau (le but est d'éteindre le four adverse en tabassant ce qui se mettront sur votre route) et sont potentiellement plus puissantes, mais également bien plus lentes que les petites qui n'auront aucun mal à esquiver ou carrément rouler pour progresser plus rapidement.

On se demande tout de même si l'intérêt tiendra sur la longueur, sauf si quelques surprises côté contenu sont annoncées d'ici la sortie prévue dans le courant du printemps sur PC/PS5/XBS ainsi que dans le Game Pass.

publié le 23/01/2026 à 09:49 par Gamekyo
potion2swag publié le 23/01/2026 à 10:00
J'adore le fait d'être aller au bout de l'idée, le jeu est par essence vraiment unique.

Maintenant, je trouve ça peu lisible, et surtout, j'ai peur que le grand public trouve juste ça trop arty / bizarre.
zekk publié le 23/01/2026 à 10:10
Je trouve ça vraiment cool, mais pas sur que ça trouve son public

Maintenant, je trouve ça peu lisible,

Pour moi c'est dû en partie au trailer qui a des angles de caméra pour rendre la présentation plus dynamique, mais qui perd en visiblité
tripy73 publié le 23/01/2026 à 10:14
Toujours aussi étonnants les jeux Double Fine, qu'on aime ou non, leurs productions sont toujours uniques et atypiques.
mck publié le 23/01/2026 à 10:24
Si je comprends bien au final, créer son "design" te permet juste de rentrer dans une catégorie "Petit" "Moyen" "Lourd".

C'est pas la forme que tu donnes à ton personnage qui impacte son gameplay si ? C'est juste un skin personnalisé ?

Si c'est ça, je ne comprends pas le projet...
jenicris publié le 23/01/2026 à 10:32
C'est original, dommage que cela soit un jeu multi
rogeraf publié le 23/01/2026 à 10:40
En VR la poterie, en VR
kidicarus publié le 23/01/2026 à 10:41
J'aime généralement les jeux spéciaux, mais je n'ai rien vu d'intéressant dans la présentation, rien ne retient mon œil que ce soit la DA, le gameplay etc.
La seule chose qui pourrait plaire est le mode poterie.
jaysennnin publié le 23/01/2026 à 10:42
avec la nouvelle orientation money money de xbox, c'est fou qu'un jeu comme ça arrive quand même à sortir
shanks publié le 23/01/2026 à 11:16
mck
Il y a apparemment aussi la forme à prendre en compte, par exemple certaines formes pourront plus facilement rouler que d'autres.


Je tenterais évidemment de faire un zizi.
mck publié le 23/01/2026 à 12:05
shanks D'accord à voir alors ! Et oui évidement, ça va finir en combat de quéquette ce jeu, c'est évident
wickette publié le 23/01/2026 à 12:08
Ca peut être marrant mais j'ai trouvé effectivement la présentation brouillonne niveau gameplay

Ils n'ont pas vraiment su retranscrire, je pense, le jeu en montrant des scènes chaotiques ^^...
choroq publié le 23/01/2026 à 14:15
ça le mérite d'être original, maintenant a voir manette en main.
kisukesan publié le 23/01/2026 à 14:35
J'aimerais bien un portage de Keeper sur Switch 2
ducknsexe publié le 23/01/2026 à 14:37
shanks mon zizi en poterie sera plus gros que le tiens
Fiche descriptif
Kiln
Nom : Kiln
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : Double Fine
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
