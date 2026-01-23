Avec Kiln, Double Fine vient nous parler poterie

Double Fine n'avait pas que Keeper en développement, le groupe ayant annoncé hier le petit Kiln, un brawler multi à la DA très particulière mais néanmoins, il faut le reconnaître, original dans son concept : votre personnage devra être créé façon poterie en laissant le choix de la forme comme de la taille, avec influence sur votre stratégie.
Les formes larges peuvent par exemple transporter davantage d'eau (le but est d'éteindre le four adverse en tabassant ce qui se mettront sur votre route) et sont potentiellement plus puissantes, mais également bien plus lentes que les petites qui n'auront aucun mal à esquiver ou carrément rouler pour progresser plus rapidement.
On se demande tout de même si l'intérêt tiendra sur la longueur, sauf si quelques surprises côté contenu sont annoncées d'ici la sortie prévue dans le courant du printemps sur PC/PS5/XBS ainsi que dans le Game Pass.
Maintenant, je trouve ça peu lisible, et surtout, j'ai peur que le grand public trouve juste ça trop arty / bizarre.
Pour moi c'est dû en partie au trailer qui a des angles de caméra pour rendre la présentation plus dynamique, mais qui perd en visiblité
C'est pas la forme que tu donnes à ton personnage qui impacte son gameplay si ? C'est juste un skin personnalisé ?
Si c'est ça, je ne comprends pas le projet...
La seule chose qui pourrait plaire est le mode poterie.
Il y a apparemment aussi la forme à prendre en compte, par exemple certaines formes pourront plus facilement rouler que d'autres.
Je tenterais évidemment de faire un zizi.
Ils n'ont pas vraiment su retranscrire, je pense, le jeu en montrant des scènes chaotiques ^^...