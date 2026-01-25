Dragon Ball : un nouveau jeu officialisé + reprise du suivi de Sparking Zero
Bandai Namco a tenu sa promesse avec des annonces concernant la franchise Dragon Ball, notamment par le reveal du mystérieux Project Age 1000 dont on ne sait pas grand-chose si ce n'est que Akira Toriyama a eu le temps de bosser un peu dessus avant son décès. Il faudra attendre le « Battle Hour 2026 » (18/19 avril) pour avoir quelques détails supplémentaires mais certains y voient déjà un Xenoverse 3, une refonte de Dragon Ball Online, ou tout simplement un mixe des deux.
Le projet sortira en 2027 et en attendant, les jeux en place poursuivront leur carrière dont Dragon Ball : Sparking Zero qui prépare du contenu neuf cette année :
- MAJ gratuite le 26 janvier ajoutant le mode « Mission 100 » fait de tout un tas de défis variés façon Tenkaichi 3.
- MAJ gratuite au printemps ajoutant le mode « Survie ».
- Un gros pack de contenu en été (en partie payant on se doute) ajoutant de nouveaux skins, des attaques synchro et surtout de nouveaux persos comme Super C17, King Piccolo et Bardock SSJ.
Et dire qu'autrefois Namco etait le roi du jeux d'arcade. Ce temps parait loin
FighterZ était quand même très correct (après c'est ACS certes).
Et tu oublies Ace Combat.
Mais oui, depuis des années, ce qui porte le plus Bandai Namco en terme d'images, c'est limite ses partenariats d'édition (The Witcher, Cyberpunk, Dark Souls, Elden Ring...).
Oui, et je rappel que leurs partenariat d'edition des jeux CD Projekt se limite aux territoires pal. En Asie c'est Spike Chunsoft qui edite Witcher et Cyberpunk, en Amerique c'est Warnerbros
Bandai Namco Europe quoi
Putain et ils refont un remake de l'anime avec Beerus, mais franchement ça va faire 3 fois qu'on nous raconte cet arc en très peu de temps (le film, l'anime, le remake de l'anime).
Namco Bandai, avec Dragon Ball, ils n'évoluent pas... J'ai l'impression qu'ils sont restés bloqués sur PS3/PS4
Aussi si ils font se remake c'est pour ensuite raccorder le wagon avec l'arc Moro puis subséquemment Granolah ensuite.
Et depuis quand c'est un gage de qualité ?
Je n'ai aucun espoir pour l'avenir de cette saga, vivement que les scénaristes découvrent les barquettes de Lu, ça pourrait donner lieu à un futur grand méchant...