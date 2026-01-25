Dragon Ball : un nouveau jeu officialisé + reprise du suivi de Sparking Zero

Bandai Namco a tenu sa promesse avec des annonces concernant la franchise, notamment par le reveal du mystérieuxdont on ne sait pas grand-chose si ce n'est que Akira Toriyama a eu le temps de bosser un peu dessus avant son décès. Il faudra attendre le « Battle Hour 2026 » (18/19 avril) pour avoir quelques détails supplémentaires mais certains y voient déjà un, une refonte de, ou tout simplement un mixe des deux.Le projet sortira en 2027 et en attendant, les jeux en place poursuivront leur carrière dontqui prépare du contenu neuf cette année :- MAJ gratuite le 26 janvier ajoutant le mode « Mission 100 » fait de tout un tas de défis variés façon Tenkaichi 3.- MAJ gratuite au printemps ajoutant le mode « Survie ».- Un gros pack de contenu en été (en partie payant on se doute) ajoutant de nouveaux skins, des attaques synchro et surtout de nouveaux persos comme Super C17, King Piccolo et Bardock SSJ.