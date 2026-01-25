recherche
Dragon Ball : un nouveau jeu officialisé + reprise du suivi de Sparking Zero
Bandai Namco a tenu sa promesse avec des annonces concernant la franchise Dragon Ball, notamment par le reveal du mystérieux Project Age 1000 dont on ne sait pas grand-chose si ce n'est que Akira Toriyama a eu le temps de bosser un peu dessus avant son décès. Il faudra attendre le « Battle Hour 2026 » (18/19 avril) pour avoir quelques détails supplémentaires mais certains y voient déjà un Xenoverse 3, une refonte de Dragon Ball Online, ou tout simplement un mixe des deux.

Le projet sortira en 2027 et en attendant, les jeux en place poursuivront leur carrière dont Dragon Ball : Sparking Zero qui prépare du contenu neuf cette année :

- MAJ gratuite le 26 janvier ajoutant le mode « Mission 100 » fait de tout un tas de défis variés façon Tenkaichi 3.
- MAJ gratuite au printemps ajoutant le mode « Survie ».
- Un gros pack de contenu en été (en partie payant on se doute) ajoutant de nouveaux skins, des attaques synchro et surtout de nouveaux persos comme Super C17, King Piccolo et Bardock SSJ.



publié le 25/01/2026 à 10:09 par Gamekyo
commentaires (15)
foxstep publié le 25/01/2026 à 10:23
Bandai Namco quel boite de merde n'empeche, à part Tekken totalement incapable de faire un vrai jeu qui n'est pas Anime/Licence à qualité B tier. La fusion avec Bandai est la pire chose qui soit arrivé Namco.
aeris388 publié le 25/01/2026 à 10:43
foxstep Tres juste

Et dire qu'autrefois Namco etait le roi du jeux d'arcade. Ce temps parait loin
shanks publié le 25/01/2026 à 10:47
foxstep
FighterZ était quand même très correct (après c'est ACS certes).

Et tu oublies Ace Combat.

Mais oui, depuis des années, ce qui porte le plus Bandai Namco en terme d'images, c'est limite ses partenariats d'édition (The Witcher, Cyberpunk, Dark Souls, Elden Ring...).
darkxehanort94 publié le 25/01/2026 à 10:50
foxstep Il y a Digimon, pétit monstre tu est le champion
aeris388 publié le 25/01/2026 à 10:52
shanks Bandai Namco en terme d'images, c'est limite ses partenariats d'édition (The Witcher, Cyberpunk,

Oui, et je rappel que leurs partenariat d'edition des jeux CD Projekt se limite aux territoires pal. En Asie c'est Spike Chunsoft qui edite Witcher et Cyberpunk, en Amerique c'est Warnerbros
yanssou publié le 25/01/2026 à 11:08
Eh ben ça commence à bouger un peu, ce dlc arrive bien tardivement, il aurait dû commencer par là au lieu de sortir un sur Daima...
shanks publié le 25/01/2026 à 11:19
aeris388
Bandai Namco Europe quoi
mrponey publié le 25/01/2026 à 11:22
Toujours aucun jeu One Piece avec un minimum d'ambition, quel bande de tocard.
grospich publié le 25/01/2026 à 12:10
Le héros avec 0 charisme.

Putain et ils refont un remake de l'anime avec Beerus, mais franchement ça va faire 3 fois qu'on nous raconte cet arc en très peu de temps (le film, l'anime, le remake de l'anime).
skk publié le 25/01/2026 à 14:11
grospich L'anime avait vraiment besoin d'un remake, la qualité des dessins et des animes était totalement absente. Tu ne te rappelles pas de goku 3 sur kaio ? Un massacre...
grospich publié le 25/01/2026 à 14:33
J'ai pas regardé l'animé, j'avais vu le film, je n'en voyais pas l'intérêt de revoir une histoire que je connaissais déjà.
thekingofpop publié le 25/01/2026 à 14:58
Ah, faut pas chercher loin avec eux : c'est juste de faire du pognon sans prise de tête... À un moment, il faut que ça change, parce qu'il faut arrêter de prendre les fans pour des pigeons...
Namco Bandai, avec Dragon Ball, ils n'évoluent pas... J'ai l'impression qu'ils sont restés bloqués sur PS3/PS4
5120x2880 publié le 25/01/2026 à 15:59
Great Sayawish
opthomas publié le 25/01/2026 à 16:35
grospich skk D'après ce que j'ai compris ce "remake" en sera à moitié un. On aura des portions inédit.

Aussi si ils font se remake c'est pour ensuite raccorder le wagon avec l'arc Moro puis subséquemment Granolah ensuite.
oreillesal publié le 25/01/2026 à 20:23
L'argument marketing claqué "Toriyama à supervisé le truc" ils vont nous le sortir encore longtemps ?
Et depuis quand c'est un gage de qualité ?

Je n'ai aucun espoir pour l'avenir de cette saga, vivement que les scénaristes découvrent les barquettes de Lu, ça pourrait donner lieu à un futur grand méchant...
