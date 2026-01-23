recherche
NiOh 3 : une grosse présentation de gameplay
Face au gros calendrier de 2026, NiOh 3 semble encore avoir un peu de mal à capter les projecteurs, et c'est probablement pour cela que la Team Ninja a souhaité balancer la sauce avec une grosse présentation de 17 minutes de gameplay pour montrer à quoi s'attendre pour ce troisième épisode, dont l'un des principaux changements sera le choix de la progression en monde ouvert (même si l'on peut parler plus exactement d'un ensemble de zones ouvertes, chacune correspondant à une époque différente).

Sortie prévue le 6 février sur PC et PlayStation 5, avec entre temps l'arrivée d'une démo jouable (29 janvier) bénéficiant du transfert de sauvegarde.

publié le 23/01/2026 à 08:56 par Gamekyo
nicolasgourry publié le 23/01/2026 à 09:13
Un j'aime car je trouves qu'il a l'air sous estimé, alors qu'il a l'air de faire le job.
Anecdote :il sort le jour de mon anniversaire ^^
momotaros publié le 23/01/2026 à 10:58
Je crois qu'avant la sortie du jeu j'aurais 20H sur la démo
marchand2sable publié le 23/01/2026 à 11:08
C'est carrément tout le jeu la vidéo, c'est des fous...
malroth publié le 23/01/2026 à 15:03
Je vais passer 50h sur la démo entre le 29 janvier et la sortie du jeu le 6 fevrier

Nioh c'est LA VIE
