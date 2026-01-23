NiOh 3 : une grosse présentation de gameplay

Face au gros calendrier de 2026,semble encore avoir un peu de mal à capter les projecteurs, et c'est probablement pour cela que la Team Ninja a souhaité balancer la sauce avec une grosse présentation de 17 minutes de gameplay pour montrer à quoi s'attendre pour ce troisième épisode, dont l'un des principaux changements sera le choix de la progression en monde ouvert (même si l'on peut parler plus exactement d'un ensemble de zones ouvertes, chacune correspondant à une époque différente).Sortie prévue le 6 février sur PC et PlayStation 5, avec entre temps l'arrivée d'une démo jouable (29 janvier) bénéficiant du transfert de sauvegarde.