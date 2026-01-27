recherche
News / Blogs
Dragon Quest VII Reimagined nous refait une petite présentation du casting à J-9
Encore une bonne semaine avant le lancement de Dragon Quest VII Reimagined (5 février) et en voici pour patienter un deuxième carnet de développeur pour cette fois s'attarder sur la présentation du casting principal, les « jouables » donc, tout en nous rappelant que les plus fans pourront craquer pour une édition Digital Deluxe (84,99€ ) offrant notamment 2 jours d'accès anticipé, des skins et en principal carotte le retour d'anciens boss de la franchise dans l'arène de combats.

N'oubliez pas en outre qu'une démo assez copieuse est disponible sur tous les supports, avec possibilité de transférer votre progression.

5
Qui a aimé ?
link49, xmusashix, kisukesan, negan, pcverso
publié le 27/01/2026 à 03:47 par Gamekyo
commentaires (8)
giru publié le 27/01/2026 à 07:54
Vivement
ratchet publié le 27/01/2026 à 10:49
La démo est excellente (et généreuse) c’est day one !!!
ouken publié le 27/01/2026 à 11:19
Day one j'adore
edgar publié le 27/01/2026 à 11:38
C’est vraiment magnifique, moi j’adore en tout cas.
liberty publié le 27/01/2026 à 11:48
C'est de toute beauté
Quelle belle surprise que cette DA et les choix fait pour ce Remake
pcverso publié le 27/01/2026 à 12:04
Je pense craqué.
megadeth publié le 27/01/2026 à 13:45
j'ai préco la version ps5 (54.99 euros) sur cdiscount et pas eu encorele temps de tester la démo
pcverso publié le 27/01/2026 à 14:10
Bon apres avoir tester rapidement je les pré-commande sur steam pour 46,89€ . Plus qu'à attendre le 5
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Dragon Quest VII Reimagined
0
Ils aiment
Nom : Dragon Quest VII Reimagined
Support : PC
Editeur : Square Enix
Développeur : Square Enix
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Switch
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo