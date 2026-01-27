Dragon Quest VII Reimagined nous refait une petite présentation du casting à J-9

Encore une bonne semaine avant le lancement de(5 février) et en voici pour patienter un deuxième carnet de développeur pour cette fois s'attarder sur la présentation du casting principal, les « jouables » donc, tout en nous rappelant que les plus fans pourront craquer pour une édition Digital Deluxe (84,99€ ) offrant notamment 2 jours d'accès anticipé, des skins et en principal carotte le retour d'anciens boss de la franchise dans l'arène de combats.N'oubliez pas en outre qu'une démo assez copieuse est disponible sur tous les supports, avec possibilité de transférer votre progression.