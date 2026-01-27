NSO : le point sur l'arrivée du Virtual Boy

Nintendo nous rappelle avec cette bande-annonce que le 17 février 2026 verra l'arrivée (encore surprenante) du Virtual Boy parmi l'offre NSO+ sur Switch 1&2, en prenant tout de même bien en compte qu'un accessoire simulant cette « 3D vite fait » sera obligatoire, à commander sur le site My Nintendo Store : soit une réplique fidèle du casque d'origine (79,99€), soit la version en carton (19,99€).Côté au catalogue, au lancement, nous aurons les jeux suivants :- Galactic Pinball- 3-D Tetris- Teleroboxer- Virtual Boy Wario Land- The Mansion of Innsmouth- Golf- Red AlarmEt avec à venir cette année ceux-là :- Mario Clash- Mario's Tennis- Jack Bros.- Space Invaders Virtual Collection- Virtual Bowling- Vertical Force- V-TetrisMais le grand bonus, c'est l'ajout (également cette année) de deux jeux annulés à l'époque :et surtout, qui pour la petite histoire est un spin-off de