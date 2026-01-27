NSO : le point sur l'arrivée du Virtual Boy

Nintendo nous rappelle avec cette bande-annonce que le 17 février 2026 verra l'arrivée (encore surprenante) du Virtual Boy parmi l'offre NSO+ sur Switch 1&2, en prenant tout de même bien en compte qu'un accessoire simulant cette « 3D vite fait » sera obligatoire, à commander sur le site My Nintendo Store : soit une réplique fidèle du casque d'origine (79,99€), soit la version en carton (19,99€).
Côté au catalogue, au lancement, nous aurons les jeux suivants :
- Galactic Pinball
- 3-D Tetris
- Teleroboxer
- Virtual Boy Wario Land
- The Mansion of Innsmouth
- Golf
- Red Alarm
Et avec à venir cette année ceux-là :
- Mario Clash
- Mario's Tennis
- Jack Bros.
- Space Invaders Virtual Collection
- Virtual Bowling
- Vertical Force
- V-Tetris
Mais le grand bonus, c'est l'ajout (également cette année) de deux jeux annulés à l'époque : D-Hooper et surtout Zero Racers, qui pour la petite histoire est un spin-off de F-Zero.
Je trouve ça plutôt cool qu’ils assument de reparler de cette console qu’ils ont complètement ignorée pendant près de 30 ans après le bide que ça a été.
gutzlebersekeur : je pense pas que ce soit vraiment une histoire de fric, car je suis pas sûr qu'ils attendent d'en vendre des millions facilement.
giru : c'est d'autant plus WTF de s'emmerder à produire l'accessoire et faire bosser des développeurs sur un émulateur juste pour porter 14 pauvres jeux.
Vivement la sortie
Je vais enfin pouvoir tester le Wario Land qui est excellent selon les critiques. Dommage que Nintendo n'ait pas fait de Console Virtuelle VB sur 3DS, mais j'imagine que porter les jeux bicolores avec la faible résolution n'étaient pas viable au long terme. Avoir la VB dans le NSO c'est un minimum cool pour l'histoire de Nintendo, concernant la préservation des jeux faudra attendre une autre opportunité.
greggy Contrairement à un Star Fox 2 ou encore tout jeu sorti qu'au Japon, la VB n'a pas de hype et je ne pense pas qu'on verra le "F-Zero like" qui était annulé. J'attends plus l'arriver de Animal Leader, Kururin Squash ou encore Custom Robo Revolution sur le NSO GCN (des jeux jamais sorti en Europe).
greggy Ok, ouais dans ce cas là tout est possible mais sur NS1 Nintendo Labo a eu un kit VR qui a servit derrière dans des jeux déjà sorti comme BOTW, SSBU et Mario Odyssey. On verra comme cela va se dégoupiller sur NS2.
Globalement y a qu'un seul jeu qui arrivera à retenir plus de 5 min votre attention c'est l'excellent Wario.
Pour les autres jeux, sauf si vous êtes masos (à la rigueur le mario tennis est jouable) vous pouvez tout jeter à la poubelle.
Perso c'est une console que j'apprécie beaucoup d'ou mon souhait de faire le full set mais les prix ont bcp bcp augmenté et ca devrait continuer au vu des volumes émis à l'époque des jeux...
Depuis la virtua console de la Wii Nintendo met l'histoire du jeu vidéo pour les passionnés de JV qui veulent découvrir d'anciens jeux voire les faire.
Nintendo et les autres studios pourraient nous offrir une sorte de making of des dits jeux; ça serait cool.
Je préfère encore refaire des jeux gameboy.
Là quand t'es plus abo t'a plus rien
20 ans plus tard, je ne m'embête plus avec l'émulation et ayant des projets de création de jeux je ne vais pas favoriser l'émulation de jeux que je ne possède pas haha.
Y a des titre que j'etais même pas au courant.
Celui la je l'ai acheter.
Par contre je me ferais pas chier a faire les 4 fins. Je serais du côté de mon fils lol
escobar ouai mais wario wolrd....comment dire....je l'avais pas acheter a l'époque, et j'ai bien fait lol.