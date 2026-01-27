recherche
NSO : le point sur l'arrivée du Virtual Boy
Nintendo nous rappelle avec cette bande-annonce que le 17 février 2026 verra l'arrivée (encore surprenante) du Virtual Boy parmi l'offre NSO+ sur Switch 1&2, en prenant tout de même bien en compte qu'un accessoire simulant cette « 3D vite fait » sera obligatoire, à commander sur le site My Nintendo Store : soit une réplique fidèle du casque d'origine (79,99€), soit la version en carton (19,99€).

Côté au catalogue, au lancement, nous aurons les jeux suivants :

- Galactic Pinball
- 3-D Tetris
- Teleroboxer
- Virtual Boy Wario Land
- The Mansion of Innsmouth
- Golf
- Red Alarm

Et avec à venir cette année ceux-là :

- Mario Clash
- Mario's Tennis
- Jack Bros.
- Space Invaders Virtual Collection
- Virtual Bowling
- Vertical Force
- V-Tetris

Mais le grand bonus, c'est l'ajout (également cette année) de deux jeux annulés à l'époque : D-Hooper et surtout Zero Racers, qui pour la petite histoire est un spin-off de F-Zero.

4
Qui a aimé ?
legato, midsaru, elcidfx, escobar
publié le 27/01/2026 à 14:08 par Gamekyo
commentaires (43)
cyr publié le 27/01/2026 à 14:14
Mmmmmm ouais ok. Mais je me demande bien ce qu'il leur ai passé par la tête.....
gutzlebersekeur publié le 27/01/2026 à 14:15
cyr le fric j'imagine
rogeraf publié le 27/01/2026 à 14:16
Aie aie aie, 2 pourcents des abonnés vont tester, et encore ... Un flop lors de son lancement original, qui s'en intéresse aujourd'hui ? Je sais qu'ils y en a qui vont dire oui
rogeraf publié le 27/01/2026 à 14:19
Le seul truc en fait intéressant c'est de sortir le virtual boy sur casques VR, et encore parce que jouer en rouge et noir aujourd'hui ... Pour comparer je viens de faire l'acquisition d'un écran PC auto 3D stéréoscopique 27 Pouces, le Predator 3D d'Acer
giru publié le 27/01/2026 à 14:21
Hâte de comparer le rendu par rapport à l’original. C’est sympa qu’ils sortent des jeux inédits, vu qu’il n’y en a que 14 officiellement sortis

Je trouve ça plutôt cool qu’ils assument de reparler de cette console qu’ils ont complètement ignorée pendant près de 30 ans après le bide que ça a été.
rocan publié le 27/01/2026 à 14:22
Vendu avec un antimigraineux ou pas ?
tripy73 publié le 27/01/2026 à 14:24
Vraiment le move le plus WTF de Nintendo, je me demande bien qui ça peut intéresser ce genre de jeu et d'accessoires, hormis les énorme collectionneurs je ne vois pas...

gutzlebersekeur : je pense pas que ce soit vraiment une histoire de fric, car je suis pas sûr qu'ils attendent d'en vendre des millions facilement.

giru : c'est d'autant plus WTF de s'emmerder à produire l'accessoire et faire bosser des développeurs sur un émulateur juste pour porter 14 pauvres jeux.
aeris333 publié le 27/01/2026 à 14:27
Cette console n’est pas sortie en Europe. Il aura donc fallu 30 ans pour que cette injustice soit enfin a demi réparé

Vivement la sortie
pokk publié le 27/01/2026 à 14:30
Je suis l’heureux propriétaire de deux Virtual Boy (oui, deux, le second je l’ai pris en junk dans un Hard-Off pour une bouchée de pain, il fallait juste changer une nape pour le réparer) et je n’ai jamais eu de migraine. J’ai fini Wario Land d’une traite (il est pas trés long donc 3-4 h suffisent) et, à part une drôle de sensation quand on arrête de jouer (le retour à la réalitée quoi...), je n’ai jamais eu ni migraine ni mal de tête malgré que j'ai vite le mal des transport.
greggy publié le 27/01/2026 à 14:34
Je sens bien le move de Nintendo, dans quelque temps, en proposant de vrais nouveaux jeux exclusifs, plus actuels, avec ce Virtual Boy. L'idée est loin d'être stupide.
zephon publié le 27/01/2026 à 14:41
le seul jeu intéressant est heureusement au lancement, la cv wii ça aurait été bien ou la cv dreamcast
masharu publié le 27/01/2026 à 14:57
tripy73 Moi .

Je vais enfin pouvoir tester le Wario Land qui est excellent selon les critiques. Dommage que Nintendo n'ait pas fait de Console Virtuelle VB sur 3DS, mais j'imagine que porter les jeux bicolores avec la faible résolution n'étaient pas viable au long terme. Avoir la VB dans le NSO c'est un minimum cool pour l'histoire de Nintendo, concernant la préservation des jeux faudra attendre une autre opportunité.

greggy Contrairement à un Star Fox 2 ou encore tout jeu sorti qu'au Japon, la VB n'a pas de hype et je ne pense pas qu'on verra le "F-Zero like" qui était annulé. J'attends plus l'arriver de Animal Leader, Kururin Squash ou encore Custom Robo Revolution sur le NSO GCN (des jeux jamais sorti en Europe).
greggy publié le 27/01/2026 à 15:05
masharu je parlais plutôt de nouveau jeu Nintendo en VR utilisant le VB comme casque VR pour la Switch 2 et non de jeu annulés d'époque sur VB.
masharu publié le 27/01/2026 à 15:12
Ah bah je n'ai pas vu la vidéo jusqu'au bout, Nintendo va bien sortir le F-Zero like annulé , au moins ça étoffe un peu plus la librairie VB haha.

greggy Ok, ouais dans ce cas là tout est possible mais sur NS1 Nintendo Labo a eu un kit VR qui a servit derrière dans des jeux déjà sorti comme BOTW, SSBU et Mario Odyssey. On verra comme cela va se dégoupiller sur NS2.
hatwa publié le 27/01/2026 à 15:17
tripy73 je suis hypé par le Wario Land, cette licence oubliée. Mais c'est tout
fiveagainstone publié le 27/01/2026 à 15:33
Wario land et D-hopper ont l'air cool. Le reste osef.
losz publié le 27/01/2026 à 16:32
Excellent, j'ai hâte de tester le casque.
hypermario publié le 27/01/2026 à 17:08
Purge faut vraiement pas savoir quoi faire de son temps et de son argent.. mis a part la curiosité, je me vois mal m'inverstir dans aucun de ces jeux..
darknoob publié le 27/01/2026 à 17:27
Perso j'ai quasi toute la ludotheque Virtual Boy (en CIB et en tres bon état/comme neuf ), notamment qqs jeux rares qui m'ont couté 1000 balles (le sd gundam !) mais il me manque le Virtual Lab encore plus cher ou le Virtual Bowling.

Globalement y a qu'un seul jeu qui arrivera à retenir plus de 5 min votre attention c'est l'excellent Wario.
Pour les autres jeux, sauf si vous êtes masos (à la rigueur le mario tennis est jouable) vous pouvez tout jeter à la poubelle.
Perso c'est une console que j'apprécie beaucoup d'ou mon souhait de faire le full set mais les prix ont bcp bcp augmenté et ca devrait continuer au vu des volumes émis à l'époque des jeux...
jenicris publié le 27/01/2026 à 17:49
Quelle horreur
jobiwan publié le 27/01/2026 à 18:32
rogeraf Cela intéresse ceux qui n'ont pas les moyens d'acquérir la console / les jeux en question, vu les tarifs pratiqués sur le marché de l'occasion. Puis cela fait parti du patrimoine de l'histoire des jeux vidéos même si cela a fait un flop.
kidicarus publié le 27/01/2026 à 18:47
L'annonce fut une belle surprise pour moi.
Depuis la virtua console de la Wii Nintendo met l'histoire du jeu vidéo pour les passionnés de JV qui veulent découvrir d'anciens jeux voire les faire.

Nintendo et les autres studios pourraient nous offrir une sorte de making of des dits jeux; ça serait cool.
pharrell publié le 27/01/2026 à 19:04
Si ça rend heureux 2/3 fans tant mieux mais ça sera sans moi… impossible de jouer à ces jeux horribles en 2026. Rien que les extraits ça m’a file la gerbe.

Je préfère encore refaire des jeux gameboy.
tripy73 publié le 27/01/2026 à 19:10
masharu hatwa : OK je vois donc c'est principalement pour un jeu, mais du coup pourquoi ne pas passer par un émulateur même si l'effet 3D n'est pas présent ?
mooplol publié le 27/01/2026 à 20:29
Pour la culture pigeon s'ils avaient sortie les jeux sur une cartouche j'aurais pris ????
Là quand t'es plus abo t'a plus rien
skk publié le 27/01/2026 à 20:30
Très cool qu'on puisse changer la couleur en gris pour le coup. Mais ça sera sans moi, car je ne mettrais pas plus de 50€ dans le casque d'origine. Et hors de question de prendre le truc en carton...
masharu publié le 27/01/2026 à 20:38
tripy73 Quand j'étais gamin j'ai pu en effet découvrir des jeux GBA qui ne sont pas sorti en France comme Legendary Stary, Oriental Blue ou encore Drill Dozer de Game Freak qui doit être dans mon Top 10, le "mon top 10" des jeux. Maintenant j'avoue n'avoir jamais eu de l'intérêt pour la VB, autre que pour le Wario Land, l'émulation ne m'est jamais vu à l'esprit.

20 ans plus tard, je ne m'embête plus avec l'émulation et ayant des projets de création de jeux je ne vais pas favoriser l'émulation de jeux que je ne possède pas haha.
hypermario publié le 27/01/2026 à 20:56
darknoob Je l'ai aussi, je l'avais trouvé a 60 € a un moment ou ils avait retrouvé un container avec pleins de console dedans, j'ai du la branché 3 fois.. elle dors dans un carton maintenant.
cyr publié le 27/01/2026 à 21:14
tripy73 j'ai reçu un mail listant les jeux a venir cette année....mais bordel pourquoi il mette pas la liste dans l'eshop?

Y a des titre que j'etais même pas au courant.

Et 007 est listé pour le 27 mai....

Fallout 4, Indiana Jones, etc etc.....
ducknsexe publié le 27/01/2026 à 21:33
cyr jai hate de voir l edition fallout 4 sur switch 2, avec les six extensions officielles, enfin je crois bien
dooku publié le 27/01/2026 à 21:34
Pas de jeux en physique et encore moins à l'achat demat'... Incompréhensible pour les vieux fans
hatwa publié le 27/01/2026 à 21:50
tripy73 j'ai de base l'abonnement NSO, c'est un bonus dirons nous!
chronokami publié le 27/01/2026 à 22:01
Dooku tellement.. Une compilation physique et c'est la rentabilité assurée..
escobar publié le 27/01/2026 à 22:27
Wario Land
wickette publié le 27/01/2026 à 23:18
Ils savent ce que les joueurs veulent pour leur switch

Comprends pas trop mais bon, je suppose que des personnes, par curiosité, vont s'y intéresser
cyr publié le 28/01/2026 à 06:03
ducknsexe je savais pas qu'il y a eu des extensions sur falloit 4. J'ai fait la version de base. Pas souvenir d'un dlc ou autre
vonkuru publié le 28/01/2026 à 06:28
escobar Un Wario inédit, une re-sortie de Wario World y'a pas longtemps, du Wario ajouté sur Nintendo Music... Est-ce un signe ?!
zephon publié le 28/01/2026 à 07:51
ah ué parce que le casque est obligatoire........80 boule xD
jaybo publié le 28/01/2026 à 08:01
Je trouve ça courageux de proposer ça, alors qu'ils savent pertinemment que ce ne sera pas un énorme succès. Et c'est une chance pour nous d'avoir la possibilité de tester les jeux Virtual Boy, parce que tout gamer en a déjà entendu parler, mais très peu ont pu déjà y jouer.
ducknsexe publié le 28/01/2026 à 09:52
cyr moi aussi je est fait que le jeu de base, je viens d apprendre qu avec l edition oui il y aurais 6 extension inclus des DLC sortie entre 2015 et 2016

Extensions majeures (scénario / zones)
Far Harbor
Nouvelle grande île, ambiance sombre façon Lovecraft, enquête avec Nick Valentine.
C’est la plus appréciée par les fans.

Nuka-World
Un immense parc d’attractions abandonné contrôlé par des pillards.
Plus orienté action et choix “moralement douteux”.

Extensions orientées construction / gameplay
Automatron
Création et personnalisation de robots + une petite quête.

Wasteland Workshop
Pièges, cages, nouvelles options pour les colonies.

Contraptions Workshop
Machines, tapis roulants, ascenseurs, chaînes de production.

Vault-Tec Workshop
Construire et gérer son propre abri Vault (expériences incluses ).
cidkageno publié le 28/01/2026 à 11:03
Osef complet pour moi. Le casque est bien trop cher
escobar publié le 28/01/2026 à 11:33
vonkuru comme je t'ai dit la dernière fois, il va revenir en grande pompe mon moustachu préféré :8
cyr publié le 28/01/2026 à 12:07
ducknsexe nuka world ça me dit quelque chose....
Celui la je l'ai acheter.

Par contre je me ferais pas chier a faire les 4 fins. Je serais du côté de mon fils lol



escobar ouai mais wario wolrd....comment dire....je l'avais pas acheter a l'époque, et j'ai bien fait lol.
