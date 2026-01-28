recherche
Enshrouded : la 1.0 enfin à l'horizon, avec apport de versions PlayStation 5 et Xbox Series
Nous arrivons au deuxième anniversaire du populaire jeu de survie Enshrouded, l'un des succès surprises de 2024 sur la scène de l'accès anticipé dont la visibilité à l'époque a été « légèrement » évincée par le monstre Palworld, mais la carrière du nouveau projet de Keen Games (les mecs de Portal Knights, ça remonte) a continué de se construire avec une masse de contenu supplémentaire et au final plus de 5 millions de joueurs.

Et si l'essentiel de 2026 sera fait de correctifs et améliorations, l'essentiel arrivera en fin d'année : la 1.0 avec de nouvelles zones à explorer, davantage de loots, un bestiaire revu (de même que l'IA ennemi) et ENFIN les versions PlayStation 5 et Xbox Series. Plus d'infos à venir.

publié le 28/01/2026 à 07:57 par Gamekyo
malroth publié le 28/01/2026 à 08:14
J'attends justement la 1.0 pour l'acheter (ou 1 mois avant histoire de l'acheter au prix le plus bas avant qu'il n'augmente pour la 1.0)
justx publié le 28/01/2026 à 08:22
moi aussi ca suffit les early acces pour ma part
pcverso publié le 28/01/2026 à 08:29
Acheter la semaine dernière en early access , un jeu sympa
Fiche descriptif
Enshrouded
Nom : Enshrouded
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Keen Games
Genre : Survie
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
