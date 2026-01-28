Enshrouded : la 1.0 enfin à l'horizon, avec apport de versions PlayStation 5 et Xbox Series

Nous arrivons au deuxième anniversaire du populaire jeu de survie, l'un des succès surprises de 2024 sur la scène de l'accès anticipé dont la visibilité à l'époque a été « légèrement » évincée par le monstre, mais la carrière du nouveau projet de Keen Games (les mecs de, ça remonte) a continué de se construire avec une masse de contenu supplémentaire et au final plus de 5 millions de joueurs.Et si l'essentiel de 2026 sera fait de correctifs et améliorations, l'essentiel arrivera en fin d'année : la 1.0 avec de nouvelles zones à explorer, davantage de loots, un bestiaire revu (de même que l'IA ennemi) et ENFIN les versions PlayStation 5 et Xbox Series. Plus d'infos à venir.