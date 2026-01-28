Project Zero II Remake : nouvelle bande-annonce, collaboration surprise et démo jouable

Koei Tecmo apporte des nouvelles du remake deavec déjà une démo jouable le 5 mars (une semaine avant le lancement donc) avec la toujours appréciable option pour transférer ses données dans le produit final. L'éditeur annonce en outre une collaboration presque naturelle avecdans le cadre d'ajouts de nouvelles tenues (en DLC gratuit, ce qui n'est pas commun avec cet éditeur).Rappel des nouveautés annoncées pour ce remake, outre le boost technique (et sonore) :- De nouvelles zones à explorer.- Une fin inédite à débloquer.- Davantage de souplesse dans le gameplay.- De nouvelles capacités pour notre appareil photo.- Un mode photo (justement).- De nouvelles quêtes annexes dont une consistera à photographier des poupées « Vierges Jumelles », avec obligation de les avoir par paire pour débloquer des objets bonus.Et en voici un nouvel aperçu :