Project Zero II Remake : nouvelle bande-annonce, collaboration surprise et démo jouable
Koei Tecmo apporte des nouvelles du remake de Project Zero 2 avec déjà une démo jouable le 5 mars (une semaine avant le lancement donc) avec la toujours appréciable option pour transférer ses données dans le produit final. L'éditeur annonce en outre une collaboration presque naturelle avec Silent Hill f dans le cadre d'ajouts de nouvelles tenues (en DLC gratuit, ce qui n'est pas commun avec cet éditeur).

Rappel des nouveautés annoncées pour ce remake, outre le boost technique (et sonore) :

- De nouvelles zones à explorer.
- Une fin inédite à débloquer.
- Davantage de souplesse dans le gameplay.
- De nouvelles capacités pour notre appareil photo.
- Un mode photo (justement).
- De nouvelles quêtes annexes dont une consistera à photographier des poupées « Vierges Jumelles », avec obligation de les avoir par paire pour débloquer des objets bonus.

Et en voici un nouvel aperçu :

publié le 28/01/2026 à 08:07 par Gamekyo
malroth publié le 28/01/2026 à 08:11
Excellent ça les demo jouables une semaine avant les sorties avec sauvegarde transférable (comme la demo de Nioh 3 demain).

Ça serait cool que ce soit appliqué à 100% des jeux
forte publié le 28/01/2026 à 08:39
Vivement !!! Très bon début d'année coté survival horror
sasquatsch publié le 28/01/2026 à 10:19
Bonne initiative car ayant des doutes sur le jeu autant essayer de se laisser convaincre en y joiant
mattewlogan publié le 28/01/2026 à 10:50
L’ambiance est bien,mais j’accroche pas au gameplay
foxstep publié le 28/01/2026 à 12:25
Remake d'un jeu culte, vivement
