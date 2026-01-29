recherche
News / Blogs
Villion Code : quand Compile Heart veut faire du Persona avec une partie de la team Persona
Pointure du siècle dernier chez Atlus avant d'aller gagner son pain à droite/à gauche (vous vous souvenez de Folklore sur PS3 ?), Kouji Okada fait aujourd'hui reparler de lui avec un projet Compile Heart qui dans son essence n'est pas sans rappeler ses travaux passés sur une certaine franchise : un « School RPG » comme on dit, et d'ores et déjà prévu pour le 25 mai, uniquement au Japon pour le moment, et ce sur PS5/PS4 et Switch 1/2. 

Nous voilà donc plongé dans une ville universitaire de Tokyo dont la particularité est d'être située sur une sorte d'île flottante, où chacun vogue à ses habitudes jusqu'à l'apparition d'un « étrange phénomène interdimensionnel » pouvant contaminer les résidents pour les transformer en monstres. Face au risque d'une propagation dans le monde entier, la ville se retrouve sous quarantaine via un immense dôme, et bien entendu, vous et vos compagnons faîtes partie de ceux encore à l'intérieur qui vont devoir survivre à ce bordel.

Derrière ses intentions premières, le titre ne semble (pour l'heure) pas vraiment mettre en avant l'aspect social pour plutôt parler combats, avec des affrontements en temps réel impliquant tout ce qu'il faut de parades, contres et esquives, ainsi que des donjons que l'on peut arpenter à 360° pour bien vous retourner le crâne. Notez que les donjons en question seront sous le thème des 10 pêchés capitaux, oui car selon les sources, il y en aurait 10.

  • Villion Code : quand Compile Heart veut faire du Persona avec une partie de la team Persona
  • Villion Code : quand Compile Heart veut faire du Persona avec une partie de la team Persona
  • Villion Code : quand Compile Heart veut faire du Persona avec une partie de la team Persona
  • Villion Code : quand Compile Heart veut faire du Persona avec une partie de la team Persona
plus de médias
0
Qui a aimé ?
publié le 29/01/2026 à 08:59 par Gamekyo
commentaires (9)
link49 publié le 29/01/2026 à 09:01
Ca m'a l'air pas mal.
ouken publié le 29/01/2026 à 09:04
Mouai
shanks publié le 29/01/2026 à 09:04
Compile Heart, D3 Publisher et la Pokémon Company, ils doivent jouer au premier qui fait un beau jeu, sa mère est une tchouin.
zekk publié le 29/01/2026 à 09:10
ça m'a l'air vraiment mais vraiment pas terrible !
aozora78 publié le 29/01/2026 à 09:44
Action RPG low budget dans des arènes fermées.
Des sprites animées cheapos.
Une DA fade.

Skip facile.
liberty publié le 29/01/2026 à 10:15
shanks c'est le subterfuge Japonais. Ils sortent les jeux sur des consoles moins puissante pour justifier le manque de beau graphisme.... Ils faisaient la même chose avec la Vita. ''Dsl si c'est pas très beau on est ''obligé'' de le sortir sur la précédente génération. Prochaine Génération par contre ça ne fonctionnera plus. La Switch 2 fait tourner Cyberpunk donc plus de mensonge... Sauf si ''Notre production est moche parce qu'on doit la sortie sur Switch 1 et PS4 aussi''
mattewlogan publié le 29/01/2026 à 11:09
C Vilain
akiru publié le 29/01/2026 à 12:02
Le chara design est affreux
rugalwave publié le 29/01/2026 à 14:56
Putain un jeu moche PS3...
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Villion : Code
0
Ils aiment
Nom : Villion : Code
Support : PC
Editeur : Compile Heart
Développeur : 10 Chambers Collective
Genre : RPG
Autres versions : PlayStation 4 - Playstation 5 - Switch - Switch 2
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo