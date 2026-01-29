Villion Code : quand Compile Heart veut faire du Persona avec une partie de la team Persona

Pointure du siècle dernier chez Atlus avant d'aller gagner son pain à droite/à gauche (vous vous souvenez desur PS3 ?), Kouji Okada fait aujourd'hui reparler de lui avec un projet Compile Heart qui dans son essence n'est pas sans rappeler ses travaux passés sur une certaine franchise : un « School RPG » comme on dit, et d'ores et déjà prévu pour le 25 mai, uniquement au Japon pour le moment, et ce sur PS5/PS4 et Switch 1/2.Nous voilà donc plongé dans une ville universitaire de Tokyo dont la particularité est d'être située sur une sorte d'île flottante, où chacun vogue à ses habitudes jusqu'à l'apparition d'un « étrange phénomène interdimensionnel » pouvant contaminer les résidents pour les transformer en monstres. Face au risque d'une propagation dans le monde entier, la ville se retrouve sous quarantaine via un immense dôme, et bien entendu, vous et vos compagnons faîtes partie de ceux encore à l'intérieur qui vont devoir survivre à ce bordel.Derrière ses intentions premières, le titre ne semble (pour l'heure) pas vraiment mettre en avant l'aspect social pour plutôt parler combats, avec des affrontements en temps réel impliquant tout ce qu'il faut de parades, contres et esquives, ainsi que des donjons que l'on peut arpenter à 360° pour bien vous retourner le crâne. Notez que les donjons en question seront sous le thème des 10 pêchés capitaux, oui car selon les sources, il y en aurait 10.