GreedFall II : The Dying World prépare sa 1.0
Après une percée progressive dans le milieu, les français de Spiders ont pris un énorme risque avec Greedfall 2 : The Dying World entre un changement total d'orientation sur le gameplay (désormais bien plus C-RPG) et le choix d'une sortie préalable en accès anticipé qui n'a pas vraiment payé.

Le produit s'est néanmoins amélioré au fil du temps, autant dans les options que le rendu ainsi que le contenu, et l'heure est venue de parler concrètement de la 1.0, officiellement signée pour le 10 mars sur PC, et 2 jours plus tard sur PlayStation 5 et Xbox Series. En voici une nouvelle vidéo de présentation, en espérant néanmoins que le chantier sera « vraiment » bouclé et pas que cette soudaine date soit uniquement choisie pour permettre à Nacon d'arrondir son CA avant la fin de l'année fiscale.

publié le 28/01/2026 à 15:27
apollokami publié le 28/01/2026 à 15:36
Si le jeu est vraiment fini et sort sur GOG je le prendrai en espérant qu'ils referont un jeu dans l'univers de Mars/Technomancer.
Fiche descriptif
GreedFall II : The Dying World
Nom : GreedFall II : The Dying World
Support : PC
Editeur : Nacon
Développeur : Spiders
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
