GreedFall II : The Dying World prépare sa 1.0

Après une percée progressive dans le milieu, les français de Spiders ont pris un énorme risque avecentre un changement total d'orientation sur le gameplay (désormais bien plus C-RPG) et le choix d'une sortie préalable en accès anticipé qui n'a pas vraiment payé.Le produit s'est néanmoins amélioré au fil du temps, autant dans les options que le rendu ainsi que le contenu, et l'heure est venue de parler concrètement de la 1.0, officiellement signée pour le 10 mars sur PC, et 2 jours plus tard sur PlayStation 5 et Xbox Series. En voici une nouvelle vidéo de présentation, en espérant néanmoins que le chantier sera « vraiment » bouclé et pas que cette soudaine date soit uniquement choisie pour permettre à Nacon d'arrondir son CA avant la fin de l'année fiscale.