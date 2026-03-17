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Street Fighter 6 : Alex et une MAJ de rééquilibrage font sauter le record d'audience Steam
Capcom signale la mise à disposition d'Alex pour le casting de Street Fighter 6, accompagné d'un patch de rééquilibrage dont le combo fait son effet : avec 72.000 connectés simultanément aujourd'hui sur Steam, le titre balaye son propre record d'audience, même si de pas grand-chose (70.000 en période de lancement).

La Saison en cours se conclura d'ici juin avec l'arrivée d'Ingrid, et avec des ventes continues (plus de 6 millions actuellement), aucun doute que Capcom rempilera pour une Saison 4.

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osiris67, eruroraito7, tynokarts, ravyxxs
publié le 17/03/2026 à 14:09 par Gamekyo
commentaires (6)
eruroraito7 publié le 17/03/2026 à 14:47
Capcom c'est indécent
mattewlogan publié le 17/03/2026 à 14:59
Hâte de tester Alex
noishe publié le 17/03/2026 à 15:19
Et à côté de ça, Tekken 8 a sorti sa 3.0 aujourd'hui et tourne autour des 9000 joueurs sur Steam. Grosse différence...
thyxan publié le 17/03/2026 à 15:58
j aimerai voir apparaitre des nouveaux stages aussi
thelastone publié le 17/03/2026 à 16:02
Le perso est juste trop stylé je le joue depuis ce matin quel kiff
En plus je suis enfin passé GM avec ken
ravyxxs publié le 17/03/2026 à 16:33
eruroraito7 Ils sont revenus des limbes depuis la PS360 !
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Fiche descriptif
Street Fighter 6
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Nom : Street Fighter 6
Support : PC
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Genre : combat
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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