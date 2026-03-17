Street Fighter 6 : Alex et une MAJ de rééquilibrage font sauter le record d'audience Steam

Capcom signale la mise à disposition d'Alex pour le casting de, accompagné d'un patch de rééquilibrage dont le combo fait son effet : avec 72.000 connectés simultanément aujourd'hui sur Steam, le titre balaye son propre record d'audience, même si de pas grand-chose (70.000 en période de lancement).La Saison en cours se conclura d'ici juin avec l'arrivée d'Ingrid, et avec des ventes continues (plus de 6 millions actuellement), aucun doute que Capcom rempilera pour une Saison 4.