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Assassin's Creed : quatre acteurs de plus pour la série TV Netflix... dont Ramzy
Après des années de réflexion, le projet d'adaptation en série TV pour la franchise Assassin's Creed prend vraiment forme avec trois noms de plus au casting (après Toby Wallace, Lola Petticrew et Laura Marcus) : Noomi Rapace, Sean Harris, Corrado Invernizzi et… Ramzy Bedia. Oui oui, celui avec les grands bras maigres de La Tour Montparnasse Infernale (mais pas que hein).

Pas encore de date précise pour le début du tournage (mais ce sera cette année) et Netflix n'a pas encore confirmé ou démenti les rumeurs autour de la période choisie, soit-disant la Rome Antique.

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link49
publié le 16/03/2026 à 14:02 par Gamekyo
commentaires (19)
alucardhellsing publié le 16/03/2026 à 14:04
pfff Ramzy serieux...
rogeraf publié le 16/03/2026 à 14:12
Ramzy, le traitre de la saison 1 est démasqué
e3ologue publié le 16/03/2026 à 14:13
En même temps les quelques rôles sérieux qu'il a eu, il était plutôt convainquant, donc dans un rôle secondaire ça peut le faire.
thor publié le 16/03/2026 à 14:18
J'attends de voir Ramzy en Kizaru dans le live action One Piece saison 7.
xynot publié le 16/03/2026 à 14:21
seigneur...
potion2swag publié le 16/03/2026 à 14:22
Il a un super agent.
kidicarus publié le 16/03/2026 à 14:22
alucardhellsing pourquoi ça ne serait pas sérieux, il est très bon acteur dans plusieurs genres.
akinen publié le 16/03/2026 à 14:33
thor pinaise, seriously il a la tête
rasalgul publié le 16/03/2026 à 14:33
Mais pourquoi Ramzy dérange t il ?
Demandons à Omar Sy son avis sur la question

(Bien joué Ramzy cocorico :good
gasmok2 publié le 16/03/2026 à 15:01
ça me dérange pas plus que ça.
il n'est pas mauvais acteur et a su être convaincant dans des rôles sérieux.
marcelpatulacci publié le 16/03/2026 à 15:20
Ramzy n'est pas mauvais mais son image d'éternel "bouffon" lui colle a la peau. Eric lui a pas mal de rôle "sérieux' en poche. Mais bon c'est un projet international, a part chez nous, il n'est pas connu.

potion2swag
negan publié le 16/03/2026 à 15:55
Il va jouer un voleur vu Hollywood
bladagun publié le 16/03/2026 à 16:30
Il était bon dans ses quelques rôles sérieux, je suis plutôt très content pour lui et je vais du coup certainement regarder la série car petite fierté quand meme
micheljackson publié le 16/03/2026 à 16:50
S'il reprenait son rôle de Sabri dans H, ça pourrait être fun
naoshige11 publié le 16/03/2026 à 16:58
micheljackson remarque ils ont déjà déterrer Scrubs donc refaire H 20 ans après ça peut être une bonne idée.
mrvince publié le 16/03/2026 à 17:32
Peu importe le casting au fond y'a peu de chance que ce soit bien de toute façon...
amario publié le 16/03/2026 à 17:41
Ramzy en Hassan ibn al-Sabbah
liberty publié le 16/03/2026 à 17:48
rogeraf Ça serait une très bonne idée. Il a la même gueule
aragami publié le 16/03/2026 à 22:02
Je trouve qu'il dégage quelque chose, il a du charisme,moi je dis pourquoi pas il peut nous surprendre...
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Fiche descriptif
Assassin’s Creed Shadows
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Nom : Assassin’s Creed Shadows
Support : PC
Editeur : Ubisoft
Développeur : Ubisoft
Genre : action-infiltration
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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