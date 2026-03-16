Assassin's Creed : quatre acteurs de plus pour la série TV Netflix... dont Ramzy
Après des années de réflexion, le projet d'adaptation en série TV pour la franchise Assassin's Creed
prend vraiment forme avec trois noms de plus au casting (après Toby Wallace, Lola Petticrew et Laura Marcus) : Noomi Rapace, Sean Harris, Corrado Invernizzi et… Ramzy Bedia. Oui oui, celui avec les grands bras maigres de La Tour Montparnasse Infernale
(mais pas que hein).
Pas encore de date précise pour le début du tournage (mais ce sera cette année) et Netflix n'a pas encore confirmé ou démenti les rumeurs autour de la période choisie, soit-disant la Rome Antique.
publié le 16/03/2026 à 14:02 par Gamekyo
Demandons à Omar Sy son avis sur la question
(Bien joué Ramzy cocorico :good
il n'est pas mauvais acteur et a su être convaincant dans des rôles sérieux.
potion2swag