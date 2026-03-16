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Star Wars : Galactic Racer sortira bien en boîte
La question restait en suspend depuis l'annonce de Star Wars : Galactic Racer : Secret Mode est bien éditeur, mais aucunement distributeur et à une époque où les sorties exclusivement numériques ne sont pas forcément surprenantes, mieux valait rassurer les pro-physiques.

Donc oui, ce projet des anciens de Criterion sortira bien en boîte, PLAION (ex Deep Silver) venant de signer un accord de distribution à l'échelle mondiale pour envoyer les exemplaires en magasin pour le lancement toujours prévu cette année (PC/PS5/XBS) et on espère une bonne surprise de la part d'un titre qui compte nous offrir mode solo scénarisé, mode Arcade à l'ancienne et multi en ligne jusqu'à 12.

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jenicris, alexkidd, tripy73, ouken, midsaru, e3ologue, gameslover, idd, ducknsexe, spartan1985
publié le 16/03/2026 à 14:15 par Gamekyo
commentaires (6)
ravyxxs publié le 16/03/2026 à 14:24
Tellement heureux de voir un jeu de la sorte, ça manque tellement, ça me manque tellement que sur mon bureau j'ai la version POD ARCADE de la tête dans les nuages. Grand fan du concept et jeu, donc hâte !!!
rogeraf publié le 16/03/2026 à 14:37
Je vous prendrais avec plaisir sur Tatouïne. Je vais réviser les films pour les Tracés
yanssou publié le 16/03/2026 à 14:41
Top
maxx publié le 16/03/2026 à 16:38
Génial! Franchement ça fait trop plaisir le retour de Star Wars Racers
Bon j'aurais adoré un petit mode PSVR2
biboufett publié le 16/03/2026 à 17:32
j'espere qu'il y aura le petit Anakin en pilote bonus
choroq publié le 16/03/2026 à 21:29
Pourquoi pas, a voir.
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Fiche descriptif
Star Wars : Galactic Racer
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Nom : Star Wars : Galactic Racer
Support : PC
Editeur : Secret Mode
Développeur : Fuse Games
Genre : course
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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