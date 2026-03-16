Star Wars : Galactic Racer sortira bien en boîte

La question restait en suspend depuis l'annonce de: Secret Mode est bien éditeur, mais aucunement distributeur et à une époque où les sorties exclusivement numériques ne sont pas forcément surprenantes, mieux valait rassurer les pro-physiques.Donc oui, ce projet des anciens de Criterion sortira bien en boîte, PLAION (ex Deep Silver) venant de signer un accord de distribution à l'échelle mondiale pour envoyer les exemplaires en magasin pour le lancement toujours prévu cette année (PC/PS5/XBS) et on espère une bonne surprise de la part d'un titre qui compte nous offrir mode solo scénarisé, mode Arcade à l'ancienne et multi en ligne jusqu'à 12.