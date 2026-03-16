The Wolf Among Us : les choses se confirment pour le retour du premier épisode The Wolf Among Us : les choses se confirment pour le retour du premier épisode

Suite aux propos lancés par Press Over, évoquant un partenaire de soutien pour Telltale afin de boucler une bonne fois pour toutes The Wolf Among Us 2 tout en proposant apparemment un remaster/remake du premier vu son âge, MP1st est parti chercher ses propres informations par ses nombreuses sources, et la pêche fut bonne :



- Le studio de soutien en question serait Trick Games, ancienne boîte argentine désormais située à Los Angeles. Elle a déjà collaboré avec Telltale pour The Expanse.

- MP1st a pu obtenir des visuels (flous) d'une réédition du premier The Wolf Among Us sans là encore pouvoir déterminer s'il s'agit d'un simple remaster sur consoles modernes, ou un remake sous Unreal Engine 5 (moteur du deuxième jeu).

- Et pour bien appuyer la rumeur, Trick Studio avait indiqué dès mars 2025 bosser sur deux projets en plaçant des indices explicites sur The Wolf Among Us, aussi bien pour le premier épisode que le deuxième. La page a été supprimée depuis mais toujours accessible sur Archive.org.



Press Over, qui fut le premier a balancé les infos, a indiqué que The Wolf Among Us 2 serait désormais prévu pour 2027 et que le remaster/remake sortirait avant cela (logique en même temps).