Switch 2 : Nintendo balance par surprise un mode Boost pour la rétro Switch 1 Switch 2 : Nintendo balance par surprise un mode Boost pour la rétro Switch 1

Tout comme chez PlayStation et Xbox, la Nintendo Switch 2 accueille dès aujourd'hui via l'upgrade 22.0.0 une feature bienvenue en attendant des remasters au cas par cas, payant ou non : le mode Boost.



Concrètement et pour résumer très simplement les choses, à compter d'aujourd'hui et pour les jeux rétrocompatibles, le rendu sur Switch 2 en mode nomade sera équivalent à ce que proposait la Switch 1 en mode dock, soit un gain automatique de résolution pour de nombreux titres. Par exemple, un Pokémon Arceus en nomade sur Switch 2 passe du 720p au 1080p natif.



Attention néanmoins, ça reste une feature automatique qui n'offre pas de miracle face à certains travaux un peu fainéants de l'ancienne génération. Dans le cas du « remake bof » de Pokémon Diamant & Perle, il n'y aura aucun changement vu que même en dock sur Switch 1, c'était 720p.