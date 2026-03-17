Switch 2 : Nintendo balance par surprise un mode Boost pour la rétro Switch 1
Tout comme chez PlayStation et Xbox, la Nintendo Switch 2 accueille dès aujourd'hui via l'upgrade 22.0.0 une feature bienvenue en attendant des remasters au cas par cas, payant ou non : le mode Boost.
Concrètement et pour résumer très simplement les choses, à compter d'aujourd'hui et pour les jeux rétrocompatibles, le rendu sur Switch 2 en mode nomade sera équivalent à ce que proposait la Switch 1 en mode dock, soit un gain automatique de résolution pour de nombreux titres. Par exemple, un Pokémon Arceus en nomade sur Switch 2 passe du 720p au 1080p natif.
Attention néanmoins, ça reste une feature automatique qui n'offre pas de miracle face à certains travaux un peu fainéants de l'ancienne génération. Dans le cas du « remake bof » de Pokémon Diamant & Perle, il n'y aura aucun changement vu que même en dock sur Switch 1, c'était 720p.
publié le 17/03/2026 à 09:11 par Gamekyo
Dans le cas de Xenoblade Chronicles 2, on passe avec le mode boost d'une variable 378/540p à 504/720p.
Même topo pour Xeno 3 et Xeno 1 DE mais sans trop de variable (540p avant, 720p désormais en nomade).
Ouais, ça mériterait vraiment des vrais remasters pour ceux-là
De tête je pense surtout à AoT2 où le mode portable divisait facilement la distance d'affichage par 4, là ou dans la cité les batiments s'affichaient à perte de vu en docké, en portable on allaient pas au delà de 100m.
Trop hâte de tester avec tous les autres jeux ( Metroid Dread, Luigi's Mansion 3, DQ XI...)
T'as aussi des distances d'affichage ou la densités des détails de vegatations qui peuvent varier
C'est une très bonne nouvelle
Arès j'espère que ça ne signifie pas que côté Nintendo ils en ont terminé avec les updates de leurs jeux Switch 1 et que maintenant pour le reste il y aura juste ce petit bonus pour le mode portable.
Ça galèrerat moins sur certains jeux
Ce qui me paraissait logique
Et il y avait un léger boost naturel sur les jeux en réso/fps dynamique et temps de chargement.
Maintenant c'est le profil dock (et plus stable) en mode portable. Je pensais pas qu'ils le feraient connaissant Nintendo, pour une fois je suis surpris dans le bon sens.
Vu l'écart de puissance
Sérieusement c’est bien mais ça aurait dû être mieux que ça et Day One. On aurait du avoir un upscale interne à la console via le DLSS custom pour en bénéficier en nomade ET en docker directement avec TOUT les jeux retrocompatible. Cette mise à jour est le bienvenu mais j’espérer mieux’ et Day One !
Reste qu'il y a de temps en temps des maj gratuites ( Splatoon 3, DK Returns, Zelda 2d) ou payantes ( Animal crossing, Xeno X) qui améliore le rendu en dock.
nop.
Faut bien garder des arguments pour vendre des remasters.
Sinon, bonne mise à jour, mais bon, je joue à 99,9% en mode docké donc ça ne me touche pas vraiment. Du coup, j'espère une mise à jour qui améliore lee jeux mais en mode docké.