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Switch 2 : Nintendo balance par surprise un mode Boost pour la rétro Switch 1
Tout comme chez PlayStation et Xbox, la Nintendo Switch 2 accueille dès aujourd'hui via l'upgrade 22.0.0 une feature bienvenue en attendant des remasters au cas par cas, payant ou non : le mode Boost.

Concrètement et pour résumer très simplement les choses, à compter d'aujourd'hui et pour les jeux rétrocompatibles, le rendu sur Switch 2 en mode nomade sera équivalent à ce que proposait la Switch 1 en mode dock, soit un gain automatique de résolution pour de nombreux titres. Par exemple, un Pokémon Arceus en nomade sur Switch 2 passe du 720p au 1080p natif.

Attention néanmoins, ça reste une feature automatique qui n'offre pas de miracle face à certains travaux un peu fainéants de l'ancienne génération. Dans le cas du « remake bof » de Pokémon Diamant & Perle, il n'y aura aucun changement vu que même en dock sur Switch 1, c'était 720p.
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choupiloutre, link49, legato, kisukesan, kali, tynokarts
publié le 17/03/2026 à 09:11 par Gamekyo
commentaires (28)
jf17 publié le 17/03/2026 à 09:14
Moi c'est la maj VRR en mode dock que j'attends
noishe publié le 17/03/2026 à 09:15
Donc ça veut dire une légère amélioration pour les Xenoblade en nomade ? Ça n'a jamais atteint les 1080p en docked mais si au moins on se rapproche du 720p...
shanks publié le 17/03/2026 à 09:20
noishe
Dans le cas de Xenoblade Chronicles 2, on passe avec le mode boost d'une variable 378/540p à 504/720p.

Même topo pour Xeno 3 et Xeno 1 DE mais sans trop de variable (540p avant, 720p désormais en nomade).

Ouais, ça mériterait vraiment des vrais remasters pour ceux-là
derno publié le 17/03/2026 à 09:21
Il y a des cas où la différence peut être très marqué.
De tête je pense surtout à AoT2 où le mode portable divisait facilement la distance d'affichage par 4, là ou dans la cité les batiments s'affichaient à perte de vu en docké, en portable on allaient pas au delà de 100m.
fiveagainstone publié le 17/03/2026 à 09:25
J'ai testé vite fait, on voit quand même bien la différence sur Xenoblade 2 et Pikmin 4 qui était un peu flou.

Trop hâte de tester avec tous les autres jeux ( Metroid Dread, Luigi's Mansion 3, DQ XI...)
fdestroyer publié le 17/03/2026 à 09:26
Ya pas que la résolution qui est impacté. Par exemple Mario Bowser Fury tournait à 30 FPS portable contre 60 docké

T'as aussi des distances d'affichage ou la densités des détails de vegatations qui peuvent varier

C'est une très bonne nouvelle
narustorm publié le 17/03/2026 à 09:35
Putin génial xenoblade j'arrive apres pokopia
noishe publié le 17/03/2026 à 09:55
shanks Ça mériterait clairement, mais j'y crois encore un jour, je vais continuer d'attendre
akinen publié le 17/03/2026 à 09:56
Cool
giru publié le 17/03/2026 à 10:03
C'est une bonne solution alternative pour les jeux qui ne recevront pas de vrai patch pour tourner mieux sur Switch 2.

Arès j'espère que ça ne signifie pas que côté Nintendo ils en ont terminé avec les updates de leurs jeux Switch 1 et que maintenant pour le reste il y aura juste ce petit bonus pour le mode portable.
captainjuu publié le 17/03/2026 à 10:06
Incroyable qu'il ait fallu attendre un an pour cette fonctionnalité
mattewlogan publié le 17/03/2026 à 10:06
C’est déjà ça
Ça galèrerat moins sur certains jeux
ouroboros4 publié le 17/03/2026 à 10:08
captainjuu en vrai je croyais que c'était dispo depuis le tout début.
Ce qui me paraissait logique
fiveagainstone publié le 17/03/2026 à 10:18
ouroboros4 Non, ce qu'on avait au début c'était des maj 4K/60 fps pour une poignée d'exclues ( Zelda 2d et 3d, Arms, Mario etc ).

Et il y avait un léger boost naturel sur les jeux en réso/fps dynamique et temps de chargement.

Maintenant c'est le profil dock (et plus stable) en mode portable. Je pensais pas qu'ils le feraient connaissant Nintendo, pour une fois je suis surpris dans le bon sens.
ouroboros4 publié le 17/03/2026 à 10:22
fiveagainstone bah perso ça me semblait logique de base que la Switch 2 puisse gérer le mode dock des jeux Switch 1 en portable
Vu l'écart de puissance
zerdow publié le 17/03/2026 à 10:42
Captainjuu oui honteux qu’il ai fallut attendre 8 mois pour ! Alors que à cote y’a Sony qui est irréprochable avec ça PS5 Pro ou il n’aura fallut attendre que 16 mois pour avoir un upscaler correct pour justifier l’achat de la machine. Vraiment des amateurs chez Big N !

Sérieusement c’est bien mais ça aurait dû être mieux que ça et Day One. On aurait du avoir un upscale interne à la console via le DLSS custom pour en bénéficier en nomade ET en docker directement avec TOUT les jeux retrocompatible. Cette mise à jour est le bienvenu mais j’espérer mieux’ et Day One !
rogeraf publié le 17/03/2026 à 10:44
Cool ca sera déjà ca même si 1080p sur mon VP, image a 3 metres de diagonale c'est trop aliasé pour moi ...
tripy73 publié le 17/03/2026 à 10:47
C'est bien pour ceux qui jouent en nomade, d'ailleurs quelqu'un sur le site m’avait dit à la sortie de la console, qu'il ne comprenait pas pourquoi ce n'était pas le cas de base. Mais perso je pense plutôt qu'il faudrait des vraies mise à jour et pas des trucs fait à l'arrache comme sur Xenoblade Chronicles X.
victornewman publié le 17/03/2026 à 10:49
shanks donc aucune amélioration en mode dock pour les jeux switch 1 ?
fiveagainstone publié le 17/03/2026 à 10:52
victornewman Bah non, c'est une maj qui met le rendu dock en portable.

Reste qu'il y a de temps en temps des maj gratuites ( Splatoon 3, DK Returns, Zelda 2d) ou payantes ( Animal crossing, Xeno X) qui améliore le rendu en dock.
gaeon publié le 17/03/2026 à 10:53
Tjrs bon a prendre pour ceux qui joue en mode nomade, d'autant plus que j'imagine bien qu'avec son écran plus grand les jeux étaient fatalement moins nets sans boost de résolution.
shanks publié le 17/03/2026 à 11:30
victornewman
nop.

Faut bien garder des arguments pour vendre des remasters.
victornewman publié le 17/03/2026 à 12:56
fiveagainstone shanks c'est naze , ils abusent .
shambala93 publié le 17/03/2026 à 13:06
Rien sur le framerate ?
kageyama publié le 17/03/2026 à 13:17
l'autonomie doit en prendre un coup, non ?
cail2 publié le 17/03/2026 à 13:25
En espérant qu'une liste recense les jeux qui en bénéficient le plus car comme le dit l'article, y'a vraiment des portages paresseux qui n'en tireront pas (vraiment) partie.
rocan publié le 17/03/2026 à 13:56
kageyama Franchement je ne vois pas de différence sur 6 ou 7 jeux testés
snave publié le 17/03/2026 à 14:17
zerdow La PS5 Pro n'a pas eu besoin de la mise à jour PSSR 2 pour justifier son achat hein, le PSSR 1 faisait déjà le travail sur un bon nombre de jeux.

Sinon, bonne mise à jour, mais bon, je joue à 99,9% en mode docké donc ça ne me touche pas vraiment. Du coup, j'espère une mise à jour qui améliore lee jeux mais en mode docké.
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