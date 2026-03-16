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Nvidia dévoile son impressionnante mais déjà très critiquée technologie DLSS 5
Alors que Sony continue de déployer sa technologie PSSR aux travers de nouveaux titres, Nvidia débarque comme le patron dans le secteur IA pour montrer que leur technologie DLSS va faire 4 bonds en avant dans la cinquième génération attendu en fin d'année via les RTX de série 50.

Alors si le up est évident pour tout ce qui est de la gestion de la lumière pour les décors, le genre de truc qu'on accueille toujours à bras ouverts, l'une des grandes nouveautés va être cette fois dans la gestion des visages avec une IA qui « reconnaît » les différents types de peau, de cheveux, etc, pour nous offrir un rendu beaucoup plus réaliste en temps réel… pour un résultat certes hautement impressionnants, mais qui soulève déjà de nombreuses questions tant on risque de filer vers une unification au détriment des artistes eux-mêmes. Pour un Starfield par exemple, la technologie peut être assez bien accueillie vu la DA des plus « neutres » des différents PNJ mais pour un Resident Evil Requiem, on commence à tomber dans le particulier.

Bref, les polémiques n'empêcheront pas la technologie de progresser, et surtout d'être de plus en plus optimisée : à l'heure actuelle, il faut deux RTX 5090 pour obtenir ce résultat, donc autant dire un sacré budget.









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Qui a aimé ?
mrponey, ouken, thekingman1
publié le 16/03/2026 à 20:16 par Gamekyo
commentaires (53)
shanks publié le 16/03/2026 à 20:17
Picross sous DLSS 5, on a du mal à imaginer
skuldleif publié le 16/03/2026 à 20:18
a force qu'on se soit toucher sur les graphismes des AAA voila le résultat qu'on aime ou pas on est responsable
tripy73 publié le 16/03/2026 à 20:20
No thanks.

shanks : même la Switch 2 pourra l'utiliser sur Picross
jenicris publié le 16/03/2026 à 20:21
Très critiqué et tant mieux. Ils se font déchirer sur leur chaîne YouTube et Twitter

Quand à Neogaf, Resetera...
shmawlk44 publié le 16/03/2026 à 20:23
C'est immonde
pcverso publié le 16/03/2026 à 20:24
2 rtx 5090 pas près de pouvoir avoir le meme resulta pour l'instant
skuldleif publié le 16/03/2026 à 20:25
pcverso un ptit boost via cloud sous abo mensuel et hop
noishe publié le 16/03/2026 à 20:29
Absolument immonde. Ça détruit toute l'intégrité artistique en appliquant des filtres dégueulasses. Grace n'a plus du tout la même tête. Même pour Starfield je trouve ça atroce, ça fait fake comme pas possible. J'espère que le gros backlash va se faire entendre...
rasalgul publié le 16/03/2026 à 20:30
Polémiquer pour polémiquer quoi....
altendorf publié le 16/03/2026 à 20:31
Ah ouais les visages c'est bizarre
abookhouseboy publié le 16/03/2026 à 20:34
Ce sera optimisé pour tourner avec une seule carte graphique, évidemment.

https://www.nvidia.com/en-us/geforce/forums/rtx-technology-dlss-dxr/37/583738/dlss-5-faq/
tripy73 publié le 16/03/2026 à 20:39
abookhouseboy : oui et ça arrive apparemment à l'automne 2026, les développeurs sont enthousiastes (je me demande bien lesquels)...
aozora78 publié le 16/03/2026 à 20:40
Je trouve ça vraiment moche, ça fait très IA et uncanny valleyr sur les visages justement, et Grace on dirait une autre personne, retirant le charme de ce que prévoyaient les développeurs. Même sur leur démo Grace a l'air d'avoir deux visages differents sur deux scènes différentes.
wickette publié le 16/03/2026 à 20:43
Ah j'avais zappé le double RTX 5090 soit 7-10K de budget rien que pour les 2 gpu

Sinon franchement je vois les réactions c'est quand même pareil, oui c'est beau mais les visages sont vraiment ultra IA slop générique quoi, en dira un filtre insta
patrickleclairvoyant publié le 16/03/2026 à 20:47
Seul Léon est le plus réussi dans la démo. Sinon ça claque, surtout côté éclairage. Avant il fallait installer un mode spécifique et gourmand qui ne tournait qu’avec des RTX. Maintenant plus besoin d’installer de mods
jenicris publié le 16/03/2026 à 20:48
patrickleclairvoyant le problème c'est qu'il ne ressemble plus à Leon
51love publié le 16/03/2026 à 21:03
aozora78 ouais c'est chelou on dirait qu'elle a pas le mem visage sur les 2 scènes. Celle en intérieur le travail est plus subtile, je trouve pas ça vilain, mais celle est en extérieur c'est perturbant en l'état, même si bcp plus détaillé c'est chelou.

Ya des jeux ou ça marchera bcp mieux bcp plus vite, comme sur Fifa, sur d'autres le travail artistique devra être bonifié et non pas atténué avec l'IA.

J'ai aucun doute que d'ici peu, ce type de techno sera un vrai game changer sur l'aspect visuel, tout comme le DLSS1 qu'on avait critiqué à sa sortie à juste titre, et ajd, difficile de s'en passer dans les jeux tellement ça a de bénéfice
dalbog publié le 16/03/2026 à 21:17
On ne sera pas obligé de l'activer donc je ne vois pas le problème.

C'est comme des mods au final.
masharu publié le 16/03/2026 à 21:18
Uncanny Valley, vraiment.
choroq publié le 16/03/2026 à 21:19
Ca me rappel ceux qui refont des jeux HD, bon faut être sure pour un jeu complet du résultat, après je suis d'accord, tu l'utilises ou pas.
mattewlogan publié le 16/03/2026 à 21:37
Je trouve ça absolument bluffant franchement chacun pense comme il veut, moi, je dis oui oui oui
ravyxxs publié le 16/03/2026 à 21:52
mattewlogan On est pas contre le progrès on est contre la facilité de mettre l'IA en avant via des filtres et qui vont probablement ENCORE prendre le travail de bien des devs. C'est déjà le cas pour les pilotes de CG,y a de moins en moins d'humain qui gère le tout, et l'IA parfois fou la merde dans les pilotes.

Dans tout les cas c'est une technologie PC, impossible sur console à présent.
noishe publié le 16/03/2026 à 21:58
patrickleclairvoyant Avant il fallait installer un mode spécifique et gourmand qui ne tournait qu’avec des RTX.
Bah là ça tourne seulement sur les RTX 5090 (il en faut même deux pour l'instant comme le précise l'article) donc c'est extrêmement gourmand.
roivas publié le 16/03/2026 à 22:00
non mais je suis désolé, même Starfield ca te tue le truc, Heller ne se ressemble même plus.
ducknsexe publié le 16/03/2026 à 22:05
Je peux vous dire que si Capcom avait la possibilité de mettre le DLSS 5 sur le visage de Grace, ils ne se gêneraient pas pour le faire.
ouken publié le 16/03/2026 à 22:08
C'est pas du AMD ça !!! Claque monumental
5120x2880 publié le 16/03/2026 à 22:09
noishe C'est plus clairvoyant à ce niveau, c'est malvoyant
noishe publié le 16/03/2026 à 22:11
5120x2880 Excellent
e3ologue publié le 16/03/2026 à 22:14
Très impressionnant surtout sur des jeux qui n'ont pas été conçus avec ce genre de techno en tête.
jozen15 publié le 16/03/2026 à 22:28
Suite logique. Le DLSS, c’était déjà de l’IA, donc rien de surprenant. Pas fan des visages, mais le rendu des textures, ça claque.
bennj publié le 16/03/2026 à 22:29
ouken j'espère bien que c'est pas du AMD tellement c'est à chier grave.
supasaiyajin publié le 16/03/2026 à 22:31
Je sais même pas comment les studios peuvent accepter ça. D'un côté, tu me diras, s'ils peuvent en faire moins, ça doit les arranger au final. Ils vont faire un truc vite fait et hop, un p'tit coup de DLSS 5, corrige moi tout ça.
bennj publié le 16/03/2026 à 22:34
supasaiyajin Les développeurs ne veulent pas de cette merde ce sont encore une fois les CEO et autres connards qui vont pousser ca, car comme tu le dis ils vont dire aux dev, vous prenez pas la tête tout de facon le DLSS5 fera le boulot (dégueulasse sans ame) à votre place.
zanpa publié le 16/03/2026 à 22:43
je suis fan perso, tout cette haine juste parcque c'est une techno sous IA .. fatiguant tous ces gens contre le progrès ... revendez vos tv connecté et vos smartphones et retournez faire du feu avec du silex les gens
ducknsexe publié le 16/03/2026 à 23:00
zanpa +1000

Visuellement, le visage de Grace avec le DLSS 5 surpasse largement celui de Grace en mode LSD (off), à tel point qu’on pourrait croire qu’elle a besoin de soins médicaux tant son visage paraît pâle et fatigué.

Et je ne parle même pas de Starfield, où la tête de la femme semble presque une androïde, alors que le DLSS 5 activé rend le tout parfaitement crédible.

Imagine si GT6 adoptait un filtre IA… personne n’irait l’acheter.
akinen publié le 16/03/2026 à 23:05
Voilà à quoi sert toute la RAM! Vivement les prochaines videos Zelda, Mario et GTA sous DLSS5!!

Quelle horreur
masharu publié le 16/03/2026 à 23:08
Il n'y a que des débilos pour " ", comme d'habitude. On parle à des murs. Sur la dépendance d'interne, sur l'insurgence de contenus politiques, sur la course aux trends technologiques. On n'explique qu'il n'y a plus d'identité, mais ça congratule au réalisme encore plus réaliste. Je pense que beaucoup de gens n'ont pas compris la définition de "jeu vidéo". Et ça s'étonne de l'état du nos différentes industries culturelles ou de leur communauté.
vyse publié le 16/03/2026 à 23:15
masharu heu..les succes d'elden ring et de clair obscur donnent justement l'espoir d'une autre voie
guiguif publié le 16/03/2026 à 23:15
Moche comme de l'IA quoi
kambei312 publié le 16/03/2026 à 23:16
zanpa pour moi le pb c'est pas l'IA c'est juste moche...
azertyuiop2 publié le 16/03/2026 à 23:22
Mdr Shanks
Bon sinon de fait j'ai plus l'impression d'un travail presque amateur de mise-à-jour des couleurs/teintes/saturation que d'une vraie amélioration, mais je ne crache pas dessus pour autant que ça soit utile, ce qui n'est pas encore démontré de mon point de vue, bien au contraire.
guiguif publié le 16/03/2026 à 23:38
Bon j'avoue que c'est quand même pas mal
kratoszeus publié le 16/03/2026 à 23:41
Sur starfield ça change tout. C'est vraiment impressionnant mais sur resident evil sur les personnages principaux c'est comme si on installé un mod et ça dénature la vision originale des développeurs... Je pense que 'a techno ne doit être appliquée que sur les PNJ et décors
brook1 publié le 16/03/2026 à 23:43
la tronche de Virgil van Dijk sur FIFA
51love publié le 17/03/2026 à 00:01
kratoszeus en l'etat oui je suis d'accord globalement, mais ils atteindront le bon equilibre pour aller plus loin que l'effet demo technique d'ici la sortie de la techno dans 6mois j'imagine
raioh publié le 17/03/2026 à 00:06
Pas mal le filtre IA C'est non.
grospich publié le 17/03/2026 à 00:08
C'est vraiment bluffant, surtout que c'est que le premier jet, ça va se bonifier avec du 5.1 puis 5.2, etc...

Le dlss était pas ouf au début avant de devenir une techno incontournable.
marcelpatulacci publié le 17/03/2026 à 00:10
La 1er vidéo:

2.40: J'Y CROIS PAS !!!

Ou alors c'est exagérer, sinon on peut appeler la PRO déjà PS6! Je sais bien que c'est juste un filtre mais quand même....

( 11.33 j'ai cru c'était Pennywise )
tripy73 publié le 17/03/2026 à 00:12
noishe : en faite ce n’est pas vraiment 2 RTX 5090 qu'il faut pour le faire tourner, c'est une RTX 5090 pour faire tourner le jeu et une pour appliquer le DLSS 5.

guiguif : ce downgrade
noishe publié le 17/03/2026 à 00:19
tripy73 Oui tout à fait, la distinction est vraie. Ils précisent qu'en interne ils arrivent à optimiser ça pour que ça tourne avec une seule 5090, mais ça reste hyper gourmand
midomashakil publié le 17/03/2026 à 00:23
immaginer les zombies avec cette techonologie dans le remake du code veronica
tripy73 publié le 17/03/2026 à 00:25
Sur cette image comparative de Sarah dans Starfield, c'est vraiment trop un rendu AI Slop, perso jamais j'utilise un truc comme ça, on se tape déjà assez de vidéos merdiques du genre sur les réseaux....

noishe : oui clairement, on verra les pré-requis à l'automne.
maki4vel publié le 17/03/2026 à 00:30
Déjà ce ne sera pas pour tout le monde, il faut la config qui va avec car ça doit être quand même assez gourmand et puis les gens qui chialent mais au final le dlss c'est une option, tu le désactives et hop magie tu reviens à tes graphismes initiaux. Cette haine envers l'IA devient lourde, au moindre faux pas vous êtes à longueur de journée en train de pester sur les studios de jv et la parceque c'est une techno IA d'un coup leur sort vous importe, une belle hypocrisie...
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