Nvidia dévoile son impressionnante mais déjà très critiquée technologie DLSS 5
Alors que Sony continue de déployer sa technologie PSSR aux travers de nouveaux titres, Nvidia débarque comme le patron dans le secteur IA pour montrer que leur technologie DLSS va faire 4 bonds en avant dans la cinquième génération attendu en fin d'année via les RTX de série 50.
Alors si le up est évident pour tout ce qui est de la gestion de la lumière pour les décors, le genre de truc qu'on accueille toujours à bras ouverts, l'une des grandes nouveautés va être cette fois dans la gestion des visages avec une IA qui « reconnaît » les différents types de peau, de cheveux, etc, pour nous offrir un rendu beaucoup plus réaliste en temps réel… pour un résultat certes hautement impressionnants, mais qui soulève déjà de nombreuses questions tant on risque de filer vers une unification au détriment des artistes eux-mêmes. Pour un Starfield par exemple, la technologie peut être assez bien accueillie vu la DA des plus « neutres » des différents PNJ mais pour un Resident Evil Requiem, on commence à tomber dans le particulier.
Bref, les polémiques n'empêcheront pas la technologie de progresser, et surtout d'être de plus en plus optimisée : à l'heure actuelle, il faut deux RTX 5090 pour obtenir ce résultat, donc autant dire un sacré budget.
shanks : même la Switch 2 pourra l'utiliser sur Picross
Quand à Neogaf, Resetera...
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/forums/rtx-technology-dlss-dxr/37/583738/dlss-5-faq/
Sinon franchement je vois les réactions c'est quand même pareil, oui c'est beau mais les visages sont vraiment ultra IA slop générique quoi, en dira un filtre insta
Ya des jeux ou ça marchera bcp mieux bcp plus vite, comme sur Fifa, sur d'autres le travail artistique devra être bonifié et non pas atténué avec l'IA.
J'ai aucun doute que d'ici peu, ce type de techno sera un vrai game changer sur l'aspect visuel, tout comme le DLSS1 qu'on avait critiqué à sa sortie à juste titre, et ajd, difficile de s'en passer dans les jeux tellement ça a de bénéfice
C'est comme des mods au final.
Dans tout les cas c'est une technologie PC, impossible sur console à présent.
Bah là ça tourne seulement sur les RTX 5090 (il en faut même deux pour l'instant comme le précise l'article) donc c'est extrêmement gourmand.
Visuellement, le visage de Grace avec le DLSS 5 surpasse largement celui de Grace en mode LSD (off), à tel point qu’on pourrait croire qu’elle a besoin de soins médicaux tant son visage paraît pâle et fatigué.
Et je ne parle même pas de Starfield, où la tête de la femme semble presque une androïde, alors que le DLSS 5 activé rend le tout parfaitement crédible.
Imagine si GT6 adoptait un filtre IA… personne n’irait l’acheter.
Quelle horreur
Bon sinon de fait j'ai plus l'impression d'un travail presque amateur de mise-à-jour des couleurs/teintes/saturation que d'une vraie amélioration, mais je ne crache pas dessus pour autant que ça soit utile, ce qui n'est pas encore démontré de mon point de vue, bien au contraire.
Le dlss était pas ouf au début avant de devenir une techno incontournable.
2.40: J'Y CROIS PAS !!!
Ou alors c'est exagérer, sinon on peut appeler la PRO déjà PS6! Je sais bien que c'est juste un filtre mais quand même....
( 11.33 j'ai cru c'était Pennywise )
guiguif : ce downgrade
noishe : oui clairement, on verra les pré-requis à l'automne.