Nvidia dévoile son impressionnante mais déjà très critiquée technologie DLSS 5

Alors que Sony continue de déployer sa technologie PSSR aux travers de nouveaux titres, Nvidia débarque comme le patron dans le secteur IA pour montrer que leur technologie DLSS va faire 4 bonds en avant dans la cinquième génération attendu en fin d'année via les RTX de série 50.Alors si le up est évident pour tout ce qui est de la gestion de la lumière pour les décors, le genre de truc qu'on accueille toujours à bras ouverts, l'une des grandes nouveautés va être cette fois dans la gestion des visages avec une IA qui « reconnaît » les différents types de peau, de cheveux, etc, pour nous offrir un rendu beaucoup plus réaliste en temps réel… pour un résultat certes hautement impressionnants, mais qui soulève déjà de nombreuses questions tant on risque de filer vers une unification au détriment des artistes eux-mêmes. Pour unpar exemple, la technologie peut être assez bien accueillie vu la DA des plus « neutres » des différents PNJ mais pour un, on commence à tomber dans le particulier.Bref, les polémiques n'empêcheront pas la technologie de progresser, et surtout d'être de plus en plus optimisée : à l'heure actuelle, il faut deux RTX 5090 pour obtenir ce résultat, donc autant dire un sacré budget.