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Le prochain LEGO Batman prend un peu d'avance
Tout comme Pragmata en avril, LEGO Batman : Legend of the Dark Knight modifie légèrement sa date de sortie non pas pour un report mais pour une avance : ce sera le 22 mai au lieu du 29, toujours sur PC/PS5/XBS, et « plus tard » sur Nintendo Switch 2.

Rien de plus à dire, si ce n'est rappeler que cette nouvelle adaptation (de loin la plus ambitieuse de l'histoire de TT Games) s'amusera à parodier les différents œuvres du chevalier noir, que ce soit les films des anciens jusqu'au récent The Batman, ainsi que l'anime et les comics.

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lightside, biboufett, danzkzu, alucardhellsing, adamjensen, idd
publié le 16/03/2026 à 16:40 par Gamekyo
commentaires (3)
danzkzu publié le 16/03/2026 à 18:21
Ce sera mon premier jeu Lego, hâte de mettre les mains dessus
alucardhellsing publié le 16/03/2026 à 18:22
kujotaro publié le 16/03/2026 à 20:27
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Fiche descriptif
LEGO Batman : Legacy of the Dark Knight
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Nom : LEGO Batman : Legacy of the Dark Knight
Support : PC
Editeur : Warner Bros Interactive
Développeur : Traveller's Tales
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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