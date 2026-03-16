Le prochain LEGO Batman prend un peu d'avance

Tout commeen avril,modifie légèrement sa date de sortie non pas pour un report mais pour une avance : ce sera le 22 mai au lieu du 29, toujours sur PC/PS5/XBS, et « plus tard » sur Nintendo Switch 2.Rien de plus à dire, si ce n'est rappeler que cette nouvelle adaptation (de loin la plus ambitieuse de l'histoire de TT Games) s'amusera à parodier les différents œuvres du chevalier noir, que ce soit les films des anciens jusqu'au récent The Batman, ainsi que l'anime et les comics.