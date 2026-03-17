DLSS 5 : polémique ou pas, Bethesda valide lui à 100% les nouveaux outils IA

Forcément, quand on n'a jamais fait du chara-design une force de ses productions RPG alors que chacune nous invite à rencontrer des tonnes de PNJ, la possibilité d'améliorer drastiquement les visages d'un coup de baguette magique, c'est une excellente chose chez Bethesda et le PDG Todd Howard l'assume sans trembler un seul instant en déclarant que la technologie DLSS 5 représente une « étape majeure » pour les développements futurs car outre le casmontré ci-dessous, les prochains RPG de l'éditeur offriront sans surprise une compatibilité avec les nouveaux outils Nvidia, doncetIronisons 5 minutes sur le fait que d'ici qu'on puisse prendre en main le premier cité, on sera très probablement au DLSS 7 ou 8.Pendant ce temps, Nvidia réagit aux diverses polémiques depuis le reveal en indiquant bien que les outils DLSS 5 n'ont rien d'un simple filtre, et que les développeurs garderont l'entièreté du contrôle sur le rendu amélioré, pour se contenter du minimum (genre les cheveux) ou même rien du tout pour uniquement se consacrer au boost sur les décors et gestion de la lumière.