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DLSS 5 : polémique ou pas, Bethesda valide lui à 100% les nouveaux outils IA
Forcément, quand on n'a jamais fait du chara-design une force de ses productions RPG alors que chacune nous invite à rencontrer des tonnes de PNJ, la possibilité d'améliorer drastiquement les visages d'un coup de baguette magique, c'est une excellente chose chez Bethesda et le PDG Todd Howard l'assume sans trembler un seul instant en déclarant que la technologie DLSS 5 représente une « étape majeure » pour les développements futurs car outre le cas Starfield montré ci-dessous, les prochains RPG de l'éditeur offriront sans surprise une compatibilité avec les nouveaux outils Nvidia, donc The Elder Scrolls VI et Fallout 5.

Ironisons 5 minutes sur le fait que d'ici qu'on puisse prendre en main le premier cité, on sera très probablement au DLSS 7 ou 8.

Pendant ce temps, Nvidia réagit aux diverses polémiques depuis le reveal en indiquant bien que les outils DLSS 5 n'ont rien d'un simple filtre, et que les développeurs garderont l'entièreté du contrôle sur le rendu amélioré, pour se contenter du minimum (genre les cheveux) ou même rien du tout pour uniquement se consacrer au boost sur les décors et gestion de la lumière.

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Qui a aimé ?
newtechnix
publié le 17/03/2026 à 10:19 par Gamekyo
commentaires (50)
alucardhellsing publié le 17/03/2026 à 10:22
A mon avis on va avoir des éléments d'IA hyper developpé d'ici quelques années poussés a l'extreme , j'ose meme pas imaginer les dingueries qu'on va voir (en bien ou en mal )
51love publié le 17/03/2026 à 10:25
La honte c'est surtout de proposer des personnages aussi moches dans un AAA a notre époque avant IA...

Objectivement, on ferait un sondage auprès des joueurs en les invitant à choisir a l'aveugle une version du jeu.

Au moins 95% je pense choisirais la version sous DLSS5, même si évidemment c'est le début, c'est quun proof of concept et qu'il reste du boulot pour que ce soit parfaitement satisfaisant.
hypermario publié le 17/03/2026 à 10:26
Je trouve que c'est une bonne avancé pour les dev, et ca repond au besoin de la difficulté de developpement rencontré par de plus en plus de studio avec l'obligation d'augmenter toujours plus les equipes de dev, et donc reduire le rique et faire des jeux moins originaux.

Cela permettra d'avoir des plus grandes prises de rique
supasaiyajin publié le 17/03/2026 à 10:27
Tu m'étonnes, quand tu vois le jeu de base comme Starfield, ils sont bien contents qu'une IA fasse le boulot à leur place. C'est plus simple que de faire des visages bien détaillés comme chez Naughty Dog.
romgamer6859 publié le 17/03/2026 à 10:28
Tu m'étonnes vu la gueule des persos de base haha.
C'est surtout le manque d'expressions et le soucis de la syncho labiale
gasmok2 publié le 17/03/2026 à 10:30
supasaiyajin
Par contre comparer Starfield qui est un gigantesque monde ouvert à un jeu couloir (ce qui n'est pas un reproche hein) comme le sont les jeux ND, il fallait oser.
ravyxxs publié le 17/03/2026 à 10:32
En même temps, les gars arrivent et font asseoir Todd Howard en lui disant qu'ils peuvent rendre, finalement, ces jeux dégueulasse visuellement, plus beau que jamais, logique que le gars saute au plafond et crie *IT JUST WORK !!!!*.
supasaiyajin publié le 17/03/2026 à 10:32
gasmok2 Rockstar y arrive très bien avec RDR2.
mrponey publié le 17/03/2026 à 10:32
https://wccftech.com/dlss-5-anti-ai-backlash-jp-kellams-ryan-shrout-response/
hypermario publié le 17/03/2026 à 10:33
mrponey
masharu publié le 17/03/2026 à 10:39
> "Bethesda" assume.
> Lit qui exactement.
> "Todd Howard assume".

yanssou publié le 17/03/2026 à 10:42
Pas étonnant, ça dev dans une cave coupé du monde extérieur.
51love publié le 17/03/2026 à 10:45
supasaiyajin tout le monde n'a pas le budget de R* non plus pour faire un Open World visuellement aussi riche, sinon plus, que des jeux couloirs narratifs.

Ou tu passes parfois de quelques dizaines de visages a modéliser, a plusieurs milliers, en plus de contraintes techniques d'un tout autre niveau.

Bcp ne voient pas encore le potentiel de cette technologie, parce que critiquable à bien des égards.


Mais R* sera très content d'intégrer le DLSS5 dans GTA6, et a mon avis d'ici là, on ça prendre une belle mandale avec la version sous RTX entre ça et le Path Tracing. Subtilement utilisé ça va être un outil incroyable.
pcverso publié le 17/03/2026 à 10:45
J'aimerais bien refaire starfield avec ce rendu mais il faudrais aussi une vrai ia adverses pour rendre les combats épique.
ravyxxs publié le 17/03/2026 à 10:47
En tout cas, ce que j'ai adoré depuis hier, c'est comment les joueurs en général et fan de techno comme moi, ce sont tous unis pour dire à quel point c'était de la merde !

Rarement vu un tel rassemblement pour l'art et la création de manière général. Beaucoup d'artistes, et d'ancien, dont moi, ne pouvons tolérer ce genre de blague !

Quand tu vois qu'hier le streameur Mastersnakou a réussi à avoir le rendu EXACT de Grace avec son outil, c'était hallucinant et décevant....une Grace ultra hot qu'on trouve dans le darkweb !! Rien à voir avec celle de base.

Alors on sait tous qu'une fois arrivé, on fera rien reculer, car les devs vont embrasser la techno, jusqu'à ce qu'on les licencient en disant qu'à présent, on peut générer des persos à la demande, et les faire bouger et parler.

VOILAAA !!!!!!
fiveagainstone publié le 17/03/2026 à 10:54
Sur certains jeux comme Starfield ou RE9 je trouve que ça rend bien les visages.

Il y en a d'autres c'est bof et ça dénature le jeu. C'est du cas par cas.
fiveagainstone publié le 17/03/2026 à 10:56
Puis il faut deux 5090 pour se résultat, donc bon on a le temps avant que ce soit accessible.
shinz0 publié le 17/03/2026 à 11:04
C'est l'IA des personnages qu'il faut améliorer et pas améliorer les graphismes avec l'IA

Et elle est où déjà l’évolution qu'on devait avoir sur le level design des jeux grâce au SSD
gasmok2 publié le 17/03/2026 à 11:12
supasaiyajin
51love a tout dit, quel développeur peut se permettre de mettre le budget que R* met dans ses jeux?

Et puis Starfield qu'on aime ou pas, c'est propre à chacun, reste un jeu bien plus vaste (en terme d'exploration) que RDR2.
niflheim publié le 17/03/2026 à 11:16
Tu m'étonnes qu'ils valident, comme les moods.
En même temps, c'est les visages les plus moches de la présentation
mattewlogan publié le 17/03/2026 à 11:16
Franchement, j’espère qu’on arrivera à un rendu similaire sur console par la suite.
C’est franchement top et sur les PNJ ça fera des merveilles
ravyxxs publié le 17/03/2026 à 11:19
mattewlogan
5120x2880 publié le 17/03/2026 à 11:20
Pour eux c'est parfait, vu à quel point le chara-design est déjà aléatoire.

fiveagainstone Même avec 100 RTX 5090 tu ne le fera pas tourner puisque c'est pas disponible. Lorsque ça sortira tu n'auras même pas besoin d'une seule 5090, c'est le principe.
noishe publié le 17/03/2026 à 11:23
mrponey Le premier type de l'article est quand même à côté de la plaque, ce genre de rendu ne serait pas possible sans IA, les visages ont la marque de fabrique de l'AI Slop et n'ont rien de naturel, donc ce genre de rendu serait littéralement impossible et tant mieux

ravyxxs Quand je vois la dernière vidéo de Digital Foundry qui se touche sur le rendu, je comprends vraiment pas. Même un des membres de DF, John Linneman, a été choqué par la réaction de ses collègues, et à découvert le DLSS5 comme tout le monde lorsque les vidéos ont été postée. Le ratio de dislikes a explosé d'ailleurs, 2 fois plus de dislikes que de likes maintenant. Au delà des visages, à première vue on peut se dire que ça améliore l'éclairage global, mais quand t'a des exemples comme ça qui détruisent les ombres, je doute fortement de la cohérence de l'illumination globale et des reflets. Y'a quelques incohérences ici aussi.

Des années que je joue sur PC, depuis Diablo 2, on en a vu passer des polémiques, et là je crois que j'ai jamais vu un truc aussi claqué au sol
supasaiyajin publié le 17/03/2026 à 11:27
gasmok2 Oui, ils ont certainement plus de moyens, mais au final, c'est possible. Entre Starfield et RDR, il y a un monde. Je ne dis pas qu'on doit avoir exactement le même niveau de détail, mais en 2026, voir des personnages aussi peu détaillés, même dans un monde ouvert, ce n'est vraiment pas ouf.
kurosu publié le 17/03/2026 à 11:30
C'est surtout qu'ils ne savent pas modéliser de visage même en 2026
ravyxxs publié le 17/03/2026 à 11:42
noishe Oui mais bon, je comprends pourquoi ils sont hype, comme moi, ce sont des fans de technologie, sauf que les mecs, pensent pas art, la création, le temps que ça demande de pondre des personnages etc...

A par contre je savais pas que John était choqué, j'attends une vidéo des trois ou quatres, histoire qu'ils disent ce qu'ils en pensent, les gens prendront plus de recul à mon avis...

Pour l'éclairage oui, parfois c'est super, parfois non, le résultat de Re dans la rue, l'IA retire l'atmosphère, le brouillard dû à la pluie, le lampadaire etc..

Mec j'ai cru que c'était un poisson d'avril, et pas mal sur le net on penser comme moi...je me suis dit non mais c'est trop tôt en fait

kurosu Exactement, ils ont dû être fou les responsables de projet, les hauts placés etc.
guiguif publié le 17/03/2026 à 11:47
Heureusement qu'on n'a pas cette merde sur console pour le moment
marcus62 publié le 17/03/2026 à 11:50
51love : Je suis totalement d'accord avec toi

Et au-delà des rendus sur le visage de Grace. Le rendu sur les environnements, c'est assez impressionnant !

Sur la démo technique Zorah, c'est vraiment bluffant !

J'imagine que ce DLSS 5.0 sera exclusif aux prochaines RTX 6000 séries qui ne sont pas prévu pour tout de suite...
newtechnix publié le 17/03/2026 à 11:50
Bethesda logique les personnages principaux sont quasiment rarement charismatique chez eux.
mrponey publié le 17/03/2026 à 11:52
marcus62 je sais pas sir ta vu ca sort cette autonome
marcus62 publié le 17/03/2026 à 11:54
mrponey : J'ai raté l'info. Merci ! J'imagine uniquement sur RTX 5090... vu la puissance que cela nécessite. Voire sur RTX 5080. Sur les RTX 5070, on peut rêver je pense...
akinen publié le 17/03/2026 à 11:58
Tu m’étonnes vu comment ils sont nuls en charac design
tripy73 publié le 17/03/2026 à 12:01
Qu'ils embauchent des vrais chara designers ça sera plus utile... et même sans parler du rendu des visages de RDR2 ou certaines roductions de Sony, quand on voit ce que l'équipe de Sandfall a réussi à faire sur son jeu sans faire exploser le budget, je pense vraiment pas que ce genre de rendu AI slop soit nécessaire.

noishe ravyxxs : oui John est vent debout depuis la vidéo de DF, il est vraiment dégouté de voir l'emballement des autres pour cette technologie...

D'ailleurs la majorité des joueurs sont également mécontent et n’en veulent pas, comme on peut le voir sur le ratio de dislike sur la vidéo d'annonce de Nvidia.
noishe publié le 17/03/2026 à 12:06
ravyxxs Pareil, ça m'a fait direct penser au mec à l'annonce de Diablo Immortal sur mobile qui demandait si c'était un poisson d'avril

Je comprends aussi la hype pour le côté gap technologique et l'excitation d'avoir quelque chose de nouveau qui a première vue va changer la donne. À voir s'ils comptent prendre en compte l'énorme backlash pour transformer tout ça en quelque chose de plus respectueux envers le travail des devs et des artistes
noishe publié le 17/03/2026 à 12:09
tripy73 C'est tant mieux, j'attends aussi une vidéo de sa part pour qu'il donne ses impressions à tête posée, je pense que ça va être intéressant
benichou publié le 17/03/2026 à 12:13
mattewlogan sur consoles à mon sens Sony et MS vont proposer leur propre technologie équivalente qui sera déjà prête et intégrée dans la nextgen
tripy73 publié le 17/03/2026 à 12:16
noishe : yep je pense aussi.
midomashakil publié le 17/03/2026 à 12:41
Dlss 5 = snapchat
nigel publié le 17/03/2026 à 12:47
mrponey Rien a voir avec le fait que ça soit de l'IA. Pour info toutes les versions de DLSS utilisent de l'IA depuis le début et il n'y a jamais eu de polémique.

Là c'est juste que c'est un filtre AI qui est franchement assez laid sur les visages.
gasmok2 publié le 17/03/2026 à 12:52
supasaiyajin
Oui c'est sûr avec du temps et des moyens c'est tout a fait possible, mais peut se permettre de mettre autant d'effort qu'un R* pour ces open-worlds?

Après pour Starfield, je suis d'accord que les PNJ faisaient flipper quand même
supasaiyajin publié le 17/03/2026 à 12:55
gasmok2 Pour moi, le problème, je me suis peut être mal exprimé, c'est que des studios spécialisés depuis des années dans la technique, comme ND ou R*, ont du fournir énormément d'efforts (techniques et humains) pour atteindre leur niveau actuel.

Aujourd'hui, des studios qui faisaient le minimum sur certains aspects techniques, comme avec Starfield, peuvent obtenir des personnages très détaillés avec bien moins d'efforts.
azerty publié le 17/03/2026 à 12:57
Tu m'étonnes ça va changer sans se prendre la tête leur technique et leur DA à vomir...
gasmok2 publié le 17/03/2026 à 13:44
supasaiyajin
Là-dessus je suis d'accord avec toi, ça va pas pousser à l'effort bien au contraire, surtout que je vois arriver le truc, tous les studios vont utiliser ce genre de technos pour gagner du temps et, de fait, de l'argent.

Des studios de brutas techniques comme ND ou Ninja Theory (pour les visages, ils sont incroyables) on en a pas des masses
51love publié le 17/03/2026 à 13:55
niflheim ton gourou Julien Chieze s'est touché pendant 20min hier devant la présentation du DLSS5, étonnant qu'un mec comme toi soit pas d'accord avec lui tiens, vu que c'est ta référence

Ah si, on sait que pour toi, la seule raison de ta désapprobation c'est parce que c'est une techno Nvidia, ça aurait été Mark Cerny t'en aurais foutu partout comme le troll puéril que tu es
jaysennnin publié le 17/03/2026 à 14:04
51love julien a pris cher quand même hier, et pour se défendre, il sort un sondage biaisé sur sa chaine comme lui seul sait en faire
51love publié le 17/03/2026 à 14:46
jaysennnin lol ah ouais? j'avoue que je le suis très peu ^^
guyllan publié le 17/03/2026 à 14:56
ravyxxs "Quand tu vois qu'hier le streameur Mastersnakou a réussi à avoir le rendu EXACT de Grace avec son outil, c'était hallucinant et décevant....une Grace ultra hot qu'on trouve dans le darkweb !! Rien à voir avec celle de base."

Je ne sais pas quel générateur d'images IA cet influenceur a utilisé, mais visiblement tu as l'air époustouflé que 2 images photoréalistes générées à partir d'une même image puissent proposer un rendu similaire. En se basant sur l'image qu'il a générée, on devine que l'outil qu'il a utilisé possède un haut niveau d’adhérence par rapport à l'image source : même pose, même costume, même plis de vêtement, "même usure sur le manteau" (il le fait remarquer), même cheveux, même structure faciale, un arrière-plan quasi identique... À un moment donné, tout ce que cet influenceur démontre c'est qu'on ne peux pas faire plus réaliste que la réalité. Si tu demandes à des générateurs d'images IA de rendre plus réalistes des personnages aussi détaillés que ceux de RE9 en mode path tracing ou cinématique, tu as de grandes chances d'obtenir des résultats assez proches. Il faut aussi garder en tête le rendu photoréaliste que des images beaucoup moins réalistes peuvent atteindre grâce à l'IA générative : https://youtu.be/4Tewl36N098

C'est effectivement super facile de générer une image à partir de la fonction img2img, mais c'est une autre histoire de faire en sorte que ça tourne dans un jeu en temps réel. Sous-entendre à cause de sa démonstration qu'au fond le DLSS 5 serait un outil un peu cheap, c'est quand même sacrément réducteur. Les détracteurs du DLSS 5 semblent également ignorer cet autre comparatif du visage de Grace, ce qui laisse supposer que tout n'était pas à jeter dans cette présentation. Pareil, très peu de commentaires sur le rendu de Leon... Alors ce n'est pas du DLSS 5, mais avoir un survival horror qui pourrait se rapprocher de ce rendu, je trouve ça enthousiasmant. Enfin, j'espère que les éléments gores seront aussi traités avec soin.
51love publié le 17/03/2026 à 15:09
marcus62 jue viens de publier un article a ce sujet ^^ ça faisait un peu long ici pr developper
wickette publié le 17/03/2026 à 16:15
En meme temps quand ton jeu ressemble à quelque chose de 2013 et que tu t’es enfoncé dans ton creation kit engine dans un gouffre sans fond..forcement t’es désespéré

Le DLSS5 a besoin de 2 5090 pour le moment niveau neural rendering et ne sera pas dispo sur les consoles next-gen amd, bref
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Starfield
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Nom : Starfield
Support : PC
Editeur : Bethesda Softworks
Développeur : Bethesda Softworks
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X
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