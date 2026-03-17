DLSS 5 : polémique ou pas, Bethesda valide lui à 100% les nouveaux outils IA
Forcément, quand on n'a jamais fait du chara-design une force de ses productions RPG alors que chacune nous invite à rencontrer des tonnes de PNJ, la possibilité d'améliorer drastiquement les visages d'un coup de baguette magique, c'est une excellente chose chez Bethesda et le PDG Todd Howard l'assume sans trembler un seul instant en déclarant que la technologie DLSS 5 représente une « étape majeure » pour les développements futurs car outre le cas Starfield montré ci-dessous, les prochains RPG de l'éditeur offriront sans surprise une compatibilité avec les nouveaux outils Nvidia, donc The Elder Scrolls VI et Fallout 5.
Ironisons 5 minutes sur le fait que d'ici qu'on puisse prendre en main le premier cité, on sera très probablement au DLSS 7 ou 8.
Pendant ce temps, Nvidia réagit aux diverses polémiques depuis le reveal en indiquant bien que les outils DLSS 5 n'ont rien d'un simple filtre, et que les développeurs garderont l'entièreté du contrôle sur le rendu amélioré, pour se contenter du minimum (genre les cheveux) ou même rien du tout pour uniquement se consacrer au boost sur les décors et gestion de la lumière.
Objectivement, on ferait un sondage auprès des joueurs en les invitant à choisir a l'aveugle une version du jeu.
Au moins 95% je pense choisirais la version sous DLSS5, même si évidemment c'est le début, c'est quun proof of concept et qu'il reste du boulot pour que ce soit parfaitement satisfaisant.
Cela permettra d'avoir des plus grandes prises de rique
C'est surtout le manque d'expressions et le soucis de la syncho labiale
Par contre comparer Starfield qui est un gigantesque monde ouvert à un jeu couloir (ce qui n'est pas un reproche hein) comme le sont les jeux ND, il fallait oser.
> Lit qui exactement.
> "Todd Howard assume".
Ou tu passes parfois de quelques dizaines de visages a modéliser, a plusieurs milliers, en plus de contraintes techniques d'un tout autre niveau.
Bcp ne voient pas encore le potentiel de cette technologie, parce que critiquable à bien des égards.
Mais R* sera très content d'intégrer le DLSS5 dans GTA6, et a mon avis d'ici là, on ça prendre une belle mandale avec la version sous RTX entre ça et le Path Tracing. Subtilement utilisé ça va être un outil incroyable.
Rarement vu un tel rassemblement pour l'art et la création de manière général. Beaucoup d'artistes, et d'ancien, dont moi, ne pouvons tolérer ce genre de blague !
Quand tu vois qu'hier le streameur Mastersnakou a réussi à avoir le rendu EXACT de Grace avec son outil, c'était hallucinant et décevant....une Grace ultra hot qu'on trouve dans le darkweb !! Rien à voir avec celle de base.
Alors on sait tous qu'une fois arrivé, on fera rien reculer, car les devs vont embrasser la techno, jusqu'à ce qu'on les licencient en disant qu'à présent, on peut générer des persos à la demande, et les faire bouger et parler.
VOILAAA !!!!!!
Il y en a d'autres c'est bof et ça dénature le jeu. C'est du cas par cas.
Et elle est où déjà l’évolution qu'on devait avoir sur le level design des jeux grâce au SSD
51love a tout dit, quel développeur peut se permettre de mettre le budget que R* met dans ses jeux?
Et puis Starfield qu'on aime ou pas, c'est propre à chacun, reste un jeu bien plus vaste (en terme d'exploration) que RDR2.
En même temps, c'est les visages les plus moches de la présentation
C’est franchement top et sur les PNJ ça fera des merveilles
fiveagainstone Même avec 100 RTX 5090 tu ne le fera pas tourner puisque c'est pas disponible. Lorsque ça sortira tu n'auras même pas besoin d'une seule 5090, c'est le principe.
ravyxxs Quand je vois la dernière vidéo de Digital Foundry qui se touche sur le rendu, je comprends vraiment pas. Même un des membres de DF, John Linneman, a été choqué par la réaction de ses collègues, et à découvert le DLSS5 comme tout le monde lorsque les vidéos ont été postée. Le ratio de dislikes a explosé d'ailleurs, 2 fois plus de dislikes que de likes maintenant. Au delà des visages, à première vue on peut se dire que ça améliore l'éclairage global, mais quand t'a des exemples comme ça qui détruisent les ombres, je doute fortement de la cohérence de l'illumination globale et des reflets. Y'a quelques incohérences ici aussi.
Des années que je joue sur PC, depuis Diablo 2, on en a vu passer des polémiques, et là je crois que j'ai jamais vu un truc aussi claqué au sol
A par contre je savais pas que John était choqué, j'attends une vidéo des trois ou quatres, histoire qu'ils disent ce qu'ils en pensent, les gens prendront plus de recul à mon avis...
Pour l'éclairage oui, parfois c'est super, parfois non, le résultat de Re dans la rue, l'IA retire l'atmosphère, le brouillard dû à la pluie, le lampadaire etc..
Mec j'ai cru que c'était un poisson d'avril, et pas mal sur le net on penser comme moi...je me suis dit non mais c'est trop tôt en fait
kurosu Exactement, ils ont dû être fou les responsables de projet, les hauts placés etc.
Et au-delà des rendus sur le visage de Grace. Le rendu sur les environnements, c'est assez impressionnant !
Sur la démo technique Zorah, c'est vraiment bluffant !
J'imagine que ce DLSS 5.0 sera exclusif aux prochaines RTX 6000 séries qui ne sont pas prévu pour tout de suite...
noishe ravyxxs : oui John est vent debout depuis la vidéo de DF, il est vraiment dégouté de voir l'emballement des autres pour cette technologie...
D'ailleurs la majorité des joueurs sont également mécontent et n’en veulent pas, comme on peut le voir sur le ratio de dislike sur la vidéo d'annonce de Nvidia.
Je comprends aussi la hype pour le côté gap technologique et l'excitation d'avoir quelque chose de nouveau qui a première vue va changer la donne. À voir s'ils comptent prendre en compte l'énorme backlash pour transformer tout ça en quelque chose de plus respectueux envers le travail des devs et des artistes
Là c'est juste que c'est un filtre AI qui est franchement assez laid sur les visages.
Oui c'est sûr avec du temps et des moyens c'est tout a fait possible, mais peut se permettre de mettre autant d'effort qu'un R* pour ces open-worlds?
Après pour Starfield, je suis d'accord que les PNJ faisaient flipper quand même
Aujourd'hui, des studios qui faisaient le minimum sur certains aspects techniques, comme avec Starfield, peuvent obtenir des personnages très détaillés avec bien moins d'efforts.
Là-dessus je suis d'accord avec toi, ça va pas pousser à l'effort bien au contraire, surtout que je vois arriver le truc, tous les studios vont utiliser ce genre de technos pour gagner du temps et, de fait, de l'argent.
Des studios de brutas techniques comme ND ou Ninja Theory (pour les visages, ils sont incroyables) on en a pas des masses
Ah si, on sait que pour toi, la seule raison de ta désapprobation c'est parce que c'est une techno Nvidia, ça aurait été Mark Cerny t'en aurais foutu partout comme le troll puéril que tu es
Je ne sais pas quel générateur d'images IA cet influenceur a utilisé, mais visiblement tu as l'air époustouflé que 2 images photoréalistes générées à partir d'une même image puissent proposer un rendu similaire. En se basant sur l'image qu'il a générée, on devine que l'outil qu'il a utilisé possède un haut niveau d’adhérence par rapport à l'image source : même pose, même costume, même plis de vêtement, "même usure sur le manteau" (il le fait remarquer), même cheveux, même structure faciale, un arrière-plan quasi identique... À un moment donné, tout ce que cet influenceur démontre c'est qu'on ne peux pas faire plus réaliste que la réalité. Si tu demandes à des générateurs d'images IA de rendre plus réalistes des personnages aussi détaillés que ceux de RE9 en mode path tracing ou cinématique, tu as de grandes chances d'obtenir des résultats assez proches. Il faut aussi garder en tête le rendu photoréaliste que des images beaucoup moins réalistes peuvent atteindre grâce à l'IA générative : https://youtu.be/4Tewl36N098
C'est effectivement super facile de générer une image à partir de la fonction img2img, mais c'est une autre histoire de faire en sorte que ça tourne dans un jeu en temps réel. Sous-entendre à cause de sa démonstration qu'au fond le DLSS 5 serait un outil un peu cheap, c'est quand même sacrément réducteur. Les détracteurs du DLSS 5 semblent également ignorer cet autre comparatif du visage de Grace, ce qui laisse supposer que tout n'était pas à jeter dans cette présentation. Pareil, très peu de commentaires sur le rendu de Leon... Alors ce n'est pas du DLSS 5, mais avoir un survival horror qui pourrait se rapprocher de ce rendu, je trouve ça enthousiasmant. Enfin, j'espère que les éléments gores seront aussi traités avec soin.
Le DLSS5 a besoin de 2 5090 pour le moment niveau neural rendering et ne sera pas dispo sur les consoles next-gen amd, bref