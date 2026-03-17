Bandai Namco abandonne le remake de Fate/EXTRA

Ce qui devait être un simple cadeau d'anniversaire pour les 10 ans de l'original prend aujourd'hui des allures de mauvaise blague. Le remake dea en effet été annoncé en juillet 2020 mais il aura fallu attendre 4 ans pour obtenir des supports (PC, PS5, PS4, Switch) et la promesse d'un lancement en 2025… puis pour le printemps 2026, avant un nouveau report tout juste officialisé.On n'a même plus de date et pour cause : par un probable ras-le-bol, Bandai Namco a décidé de se désolidariser du projet, et la boîte est à la recherche d'un autre éditeur pour enfin tourner cette page. Notons pour la petite blague que le chantier est assuré par Kazuya Niinou, créateur de la franchiseet coincé dans ce développement maudit pendant que ses anciens collègues viennent de balancer