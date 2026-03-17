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Crimson Desert : enfin du gameplay sur PS5
Après s'être montré particulièrement silencieux concernant le cas des versions consoles, les développeurs de Crimson Desert montrent peu à peu patte blanche à quelques jours du lancement, dont ici du gameplay directement tiré de la PlayStation 5 même pas Pro.

Et vu l'ambition technique du titre, et le matos qui va bientôt avoir 5 ans et demi, on peut dire qu'on s'en sort plutôt bien, en rappelant que l'on y trouvera comme sur Xbox Series X trois types de configuration : 1080p/60FPS, 4K upscale (1280p)/40FPS et 4K upscale (1440p)/30FPS avec dans ce dernier cas un meilleur Ray Tracing.

Plus que 2 jours avant la sortie officielle.

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link49, tynokarts
publié le 17/03/2026 à 09:02 par Gamekyo
commentaires (15)
mattewlogan publié le 17/03/2026 à 09:30
Et ben ça a l’air de bien rouler finalement
Moi ça sera sur la pro hâte de voir ce que ça donne avec la mise à jour du Pssr deux
malroth publié le 17/03/2026 à 10:01
Çava franchement. Ya pas de catastrophe pour ceux qui avaient peur. La series X sera la meme du coup.
skuldleif publié le 17/03/2026 à 10:10
j'attend toujours de voir le mode 60 fps , la c'est le mode 30 fps
xynot publié le 17/03/2026 à 10:33
Loin du cas Cyberpunk au final
tripy73 publié le 17/03/2026 à 10:43
Quand on voit que le jeu se tape des chutes à 30fps lors de certains combats sur PS5 Pro, je me demande comment il va bien pouvoir tourner sur la PS5 de base et la XboxSeries S.
rogeraf publié le 17/03/2026 à 10:54
Le banger arrive dans 2 jours. 7 ans de travail pour cette équipe
benichou publié le 17/03/2026 à 11:08
À 5:00 on dirait vraiment un jeu random avec zero direction artistique tellement on a déjà vu ce type de décors 100 fois
sasquatsch publié le 17/03/2026 à 11:09
Rohlolo...cette année 2026...
pcverso publié le 17/03/2026 à 12:29
Ils ont assuré l'optimisation meme sur les console de base , bravo a eux . Hate davoir mon jeu et je pense que le prechargement commencera sûrement ce soir
azerty publié le 17/03/2026 à 12:58
Je vais faire nawak. Vivement
choroq publié le 17/03/2026 à 13:06
pourquoi pas, dans ma liste steam, et après quelques tests objectifs, il pourrait être un achat, vu que j'ai pas jouer a ce genre depuis des lurettes, autant que ce soit un qui me fait envie, et il fait envie. Mais les tests avant pour aiguiller, et ensuite je prendrais le temps de la décision finale.
midomashakil publié le 17/03/2026 à 13:06
c'est pour quand le test?
ratchet publié le 17/03/2026 à 13:38
On peux même pas l’acheter sur Amazon FNAC c’est pas bizarre ?
malroth publié le 17/03/2026 à 15:19
midomashakil les test c'est demain (mercredi) à 23h00 (c'est 24h avant le lancement) et donc vu que la sortie c'est jeudi 23h00 bah le test c'est mercredi 23h00
tlj publié le 17/03/2026 à 16:31
ratchet En effet on y comprend rien avec la fnac et amazon...
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Fiche descriptif
Crimson Desert
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Nom : Crimson Desert
Support : PC
Editeur : Pearl Abyss
Développeur : Pearl Abyss
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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