Crimson Desert : enfin du gameplay sur PS5

Après s'être montré particulièrement silencieux concernant le cas des versions consoles, les développeurs demontrent peu à peu patte blanche à quelques jours du lancement, dont ici du gameplay directement tiré de la PlayStation 5 même pas Pro.Et vu l'ambition technique du titre, et le matos qui va bientôt avoir 5 ans et demi, on peut dire qu'on s'en sort plutôt bien, en rappelant que l'on y trouvera comme sur Xbox Series X trois types de configuration : 1080p/60FPS, 4K upscale (1280p)/40FPS et 4K upscale (1440p)/30FPS avec dans ce dernier cas un meilleur Ray Tracing.Plus que 2 jours avant la sortie officielle.