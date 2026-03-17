Game Pass : les prochains jeux du service

Microsoft dévoile la liste des prochains jeux du service Game Pass avec quelques morceaux sympas comme(après avoir fait de même pour le PS Plus Extra depuis janvier) ou encore la version Pixel Remaster desuite au trois premiers (et on imagine que les 2 autres suivront).On n'oubliera pas non plus de citer l'indispensablemais ATTENTION : il remplacequi lui quittera le service le 31 mars. Dépêchez-vous.Game Pass Premium :(18 mars)(18 mars)(19 mars)(24 mars)(25 mars)(30 mars)(31 mars)(2 avril)(2 avril)(7 avril)Uniquement Game Pass Ultimate :(Early Access PC, 26 mars)