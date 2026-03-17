Game Pass : les prochains jeux du service
Microsoft dévoile la liste des prochains jeux du service Game Pass avec quelques morceaux sympas comme Disco Elysium
, Like a Dragon : Infinite Wealth
(après avoir fait de même pour le PS Plus Extra depuis janvier) ou encore la version Pixel Remaster de Final Fantasy IV
suite au trois premiers (et on imagine que les 2 autres suivront).
On n'oubliera pas non plus de citer l'indispensable Barbie Horse Trails
mais ATTENTION : il remplace Peppa Pig World Adventures
qui lui quittera le service le 31 mars. Dépêchez-vous.
(Sauf contre-indication, chacun des jeux cités concernent également le Game Pass PC)
Game Pass Premium :
- South of Midnight
(18 mars)
- The Alters
(18 mars)
- Disco Elysium
(19 mars)
- Like a Dragon : Infinite Wealth
(24 mars)
- Absolum
(25 mars)
- The Long Dark
(30 mars)
- Resident Evil 7
(31 mars)
- Barbie Horse Trails
(2 avril)
- Clair Obscur Expedition 33
(2 avril)
- Final Fantasy IV Pixel Remastered
(7 avril)
Uniquement Game Pass Ultimate :
- Nova Roma
(Early Access PC, 26 mars)
publié le 17/03/2026 à 14:03 par Gamekyo
ça pourrait confirmer les rumeurs d'un Partner Showcase début avril pour affiner la première quinzaine d'avril.