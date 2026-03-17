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Game Pass : les prochains jeux du service
Microsoft dévoile la liste des prochains jeux du service Game Pass avec quelques morceaux sympas comme Disco Elysium, Like a Dragon : Infinite Wealth (après avoir fait de même pour le PS Plus Extra depuis janvier) ou encore la version Pixel Remaster de Final Fantasy IV suite au trois premiers (et on imagine que les 2 autres suivront).

On n'oubliera pas non plus de citer l'indispensable Barbie Horse Trails mais ATTENTION : il remplace Peppa Pig World Adventures qui lui quittera le service le 31 mars. Dépêchez-vous.

(Sauf contre-indication, chacun des jeux cités concernent également le Game Pass PC)

Game Pass Premium :
- South of Midnight (18 mars)
- The Alters (18 mars)
- Disco Elysium (19 mars)
- Like a Dragon : Infinite Wealth (24 mars)
- Absolum (25 mars)
- The Long Dark (30 mars)
- Resident Evil 7 (31 mars)
- Barbie Horse Trails (2 avril)
- Clair Obscur Expedition 33 (2 avril)
- Final Fantasy IV Pixel Remastered (7 avril)

Uniquement Game Pass Ultimate :
- Nova Roma (Early Access PC, 26 mars)

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Qui a aimé ?
publié le 17/03/2026 à 14:03 par Gamekyo
commentaires (8)
shanks publié le 17/03/2026 à 14:05
Etonnant que la liste aille jusqu'au 7 avril sans raison.
ça pourrait confirmer les rumeurs d'un Partner Showcase début avril pour affiner la première quinzaine d'avril.
jaysennnin publié le 17/03/2026 à 14:08
Absolum est une vraie pépite
skuldleif publié le 17/03/2026 à 14:10
c'est fou dans les periode de creux ya absolument 0 différence entre un abo premium ou un abo ultimate niveau ajout
xynot publié le 17/03/2026 à 14:21
Oh super mois
rasalgul publié le 17/03/2026 à 14:30
Sans concurrence
jaysennnin publié le 17/03/2026 à 14:49
skuldleif j'avoue que le premium a de très solides arguments à faire valoir, je pense que c'est l'offre qui va bien trouver sa place vu le prix, sans oublier que les jeux du ultimate finissent par arriver dedans
marcelpatulacci publié le 17/03/2026 à 15:24
The Alters, l'autre GOTY de 2025
shinz0 publié le 17/03/2026 à 15:32
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Fiche descriptif
Like a Dragon 8
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Nom : Like a Dragon 8
Support : PC
Editeur : Sega
Développeur : Sega
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5
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