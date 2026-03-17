La série TV Hitman ne verra jamais le jour La série TV Hitman ne verra jamais le jour

Il y a des projets qui restent en gestation pendant des années avant de soudainement prendre forme, c'est le cas pour Assassin's Creed chez Netflix, et il y a ceux dont les ayant-droits préfèrent tourner la page à force d'attendre, et là on parle de Hitman.



Il y a bientôt 10 ans de cela (2017), la plate-forme Hulu annonçait avoir récupéré la possibilité de faire une adaptation Live autour du chauve très classe, avec tout de même aux commandes Derek Kolstad, créateur de la franchise John Wick. De quoi faire oublier la malheureuse tentative de Xavier Gens en 2007, du moins si le projet avait vu le jour vu que le réalisateur vient d'annoncer officiellement qu'il était désormais « mort et enterré ».



Derek Kolstad a d'ailleurs fait part de sa déception tant il est fan du personnage, ajoutant que s'il n'aurait aucun problème pour écrire tout le scénario de la série, et même d'un film au cas où, aucune boîte de production n'est intéressée pour sortir le chéquier vu que personne ne semble croire à son potentiel commercial.



L'Agent 47 survivra à cela, lui que l'on retrouvera dans un futur épisode officialisé à demi-mot pour IO Interactive, mais la priorité marketing reste actuellement pour 007 First Light.