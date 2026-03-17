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Death Stranding 2 : la bande-annonce PC à J-2, avec quelques petits ajouts (aussi sur PS5)
Dans deux petits jours sortira la version PC (Steam & Epic Games Store) de Death Stranding 2 : Off the Beach et une dernière bande-annonce est proposée pour annoncer l'ajout d'un peu de contenu inédit, qui s'ajoutera évidemment à la version PS5 le même jour via une MAJ gratuite :

- Mode de difficulté Extrême pour les courageux
- Possibilité de revivre les affrontements contre Neil
- Ces derniers permettront de débloquer du nouvel équipement dont des bandanas
- Le Félin Chiral viendra squatter votre cabine

Outre cela, Kojima Productions nous rappelle que cette édition profitera de toutes les technologies à la mode selon votre configuration (DLSS, FSR, XeSS…), sera compatible avec la DualSense et profitera du format 32:9. Les joueurs PS5 auront droit en bonus à une compatibilité 21:9.

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publié le 17/03/2026 à 18:49 par Gamekyo
commentaires (8)
tripy73 publié le 17/03/2026 à 18:59
Quand on voit le rendu des visages et animations faciales, le tout sans ray tracing, il n’y a clairement pas besoin d'utiliser leur DLSS 5 à base d’AI slop, ni d'être Rockstar pour avoir des développeurs talentueux.
olex publié le 17/03/2026 à 19:01
C'est toujours ça de pris.
balf publié le 17/03/2026 à 19:04
J'avais adoré le 1er, n'ayant pas de console nexte gen c'est avec plaisir que je le ferai sur PC

tripy73 c'est clair mais ils vont le faire quand même, ils succomberont à la facilité comme d'hab...
thauvinho publié le 17/03/2026 à 19:13
Je viens de finir le premier j'ai adoré. C'est con que le 2 sort en même temps que Crimson Desert, ça attendra un peu avant de passer à la caisse
taiko publié le 17/03/2026 à 19:32
thauvinho Bah j'ai adoré le premier et le second casse tout ce qui fait le charme du premier
tripy73 publié le 17/03/2026 à 19:32
balf : et ben bon crash à eux.
malroth publié le 17/03/2026 à 19:34
Le mec qui a choisi la date de sortie c'est un genie

Manquerait plus qu'ils annoncent DS3 pour le 19 novembre 2026

Serieux les mecs ne reflechissent ? Ils ne regardent pas le calendrier ? C'est pas comme si un pti jeu tout discret allait sortir le 19 mars ...
ravyxxs publié le 17/03/2026 à 19:50
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Death Stranding 2
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Nom : Death Stranding 2
Support : PC
Editeur : Sony Interactive Entertainment
Développeur : Kojima Productions
Genre : action-aventure
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