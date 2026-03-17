Death Stranding 2 : la bande-annonce PC à J-2, avec quelques petits ajouts (aussi sur PS5)

Dans deux petits jours sortira la version PC (Steam & Epic Games Store) deet une dernière bande-annonce est proposée pour annoncer l'ajout d'un peu de contenu inédit, qui s'ajoutera évidemment à la version PS5 le même jour via une MAJ gratuite :- Mode de difficulté Extrême pour les courageux- Possibilité de revivre les affrontements contre Neil- Ces derniers permettront de débloquer du nouvel équipement dont des bandanas- Le Félin Chiral viendra squatter votre cabineOutre cela, Kojima Productions nous rappelle que cette édition profitera de toutes les technologies à la mode selon votre configuration (DLSS, FSR, XeSS…), sera compatible avec la DualSense et profitera du format 32:9. Les joueurs PS5 auront droit en bonus à une compatibilité 21:9.