Death Stranding 2 : la bande-annonce PC à J-2, avec quelques petits ajouts (aussi sur PS5)
Dans deux petits jours sortira la version PC (Steam & Epic Games Store) de Death Stranding 2 : Off the Beach et une dernière bande-annonce est proposée pour annoncer l'ajout d'un peu de contenu inédit, qui s'ajoutera évidemment à la version PS5 le même jour via une MAJ gratuite :
- Mode de difficulté Extrême pour les courageux
- Possibilité de revivre les affrontements contre Neil
- Ces derniers permettront de débloquer du nouvel équipement dont des bandanas
- Le Félin Chiral viendra squatter votre cabine
Outre cela, Kojima Productions nous rappelle que cette édition profitera de toutes les technologies à la mode selon votre configuration (DLSS, FSR, XeSS…), sera compatible avec la DualSense et profitera du format 32:9. Les joueurs PS5 auront droit en bonus à une compatibilité 21:9.
tripy73 c'est clair mais ils vont le faire quand même, ils succomberont à la facilité comme d'hab...
Manquerait plus qu'ils annoncent DS3 pour le 19 novembre 2026
Serieux les mecs ne reflechissent ? Ils ne regardent pas le calendrier ? C'est pas comme si un pti jeu tout discret allait sortir le 19 mars ...