La totale pour Starfield : version PS5 officialisée, nouvelle upgrade et nouveau DLC scénarisé

Le moment est venu pourde tenter un nouvel envol avec déjà pour commencer la confirmation attendue : la version PlayStation 5 sortira le 7 avril au prix moindre de 49,99€ (le prix sera adapté dans le même temps sur PC et Xbox Series) tandis que la version Premium sera à 69,99€ incluant la première extension, le nouveau DLC sur lequel on va revenir, et 1000 crédits pour le Creation Club. Notons en outre la compatibilité PS5 Pro pour deux modes dédiés (Pro Performance et Pro Visual).Concernant la nouvelle MAJ « Free Lanes » :- Possibilité de voyager dans l'espace d'une planète à l'autre sans transition.- Contrôles spatiales totalement revues.- Nouvelles rencontres aléatoires dans l'espace.- Nouvelles activités dans le vaisseau avec son équipage.- Nouveau véhicule (Moon Jumper).- Nouveaux lieux à explorer.- Nouveau type de ressources pour l'amélioration de l'équipement.- Les ennemis auront de nouvelles capacités d'attaque/défense.- Possibilité de transférer des objets dans une partie NG+.- Stockage partagé des avant-postes.- Ajout d'un animal de compagnie.Concernant Terran Armada :- DLC payant (attention, ce n'est pas une vraie extension).- Offert aux possesseurs de l'édition Premium.- Nouveau scénario, personnages et lieux.Mais aussi :- Via le Creation Club, le DLC officiel Trackers Alliance se voit ajouté 5 nouvelles missions.- Les missions seront gratuites si vous avez déjà acheté le DLC.- Pour les autres, c'est 700 crédits la totale.