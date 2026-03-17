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La totale pour Starfield : version PS5 officialisée, nouvelle upgrade et nouveau DLC scénarisé
Le moment est venu pour Starfield de tenter un nouvel envol avec déjà pour commencer la confirmation attendue : la version PlayStation 5 sortira le 7 avril au prix moindre de 49,99€ (le prix sera adapté dans le même temps sur PC et Xbox Series) tandis que la version Premium sera à 69,99€ incluant la première extension, le nouveau DLC sur lequel on va revenir, et 1000 crédits pour le Creation Club. Notons en outre la compatibilité PS5 Pro pour deux modes dédiés (Pro Performance et Pro Visual).

Concernant la nouvelle MAJ « Free Lanes » :

- Possibilité de voyager dans l'espace d'une planète à l'autre sans transition.
- Contrôles spatiales totalement revues.
- Nouvelles rencontres aléatoires dans l'espace.
- Nouvelles activités dans le vaisseau avec son équipage.
- Nouveau véhicule (Moon Jumper).
- Nouveaux lieux à explorer.
- Nouveau type de ressources pour l'amélioration de l'équipement.
- Les ennemis auront de nouvelles capacités d'attaque/défense.
- Possibilité de transférer des objets dans une partie NG+.
- Stockage partagé des avant-postes.
- Ajout d'un animal de compagnie.

Concernant Terran Armada :

- DLC payant (attention, ce n'est pas une vraie extension).
- Offert aux possesseurs de l'édition Premium.
- Nouveau scénario, personnages et lieux.

Mais aussi :

- Via le Creation Club, le DLC officiel Trackers Alliance se voit ajouté 5 nouvelles missions.
- Les missions seront gratuites si vous avez déjà acheté le DLC.
- Pour les autres, c'est 700 crédits la totale.






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tynokarts, junaldinho
publié le 17/03/2026 à 15:43 par Gamekyo
commentaires (11)
shanks publié le 17/03/2026 à 15:45
Je tiens à ajouter à cet article que dans le cadre d'une interview avec IGN pour fêter toutes ces annonces, Todd Howard a fait face à une question sur The Elder Scrolls VI.

IGN: So since we're on the topic of Elder Scrolls 6, what can you tell me about-
Todd Howard: Nothing.

Voilà
jenicris publié le 17/03/2026 à 15:48
shanks rendez vous dans 4 ou 5 ans
guiguif publié le 17/03/2026 à 15:54
Bon évidement fausse version physique
ouroboros4 publié le 17/03/2026 à 15:55
guiguif sans aucun doute. Ça devient une habitude avec MS
thyxan publié le 17/03/2026 à 16:00
aucune version disque physique ? désolé je n ai pas suivie l actualité
hypermario publié le 17/03/2026 à 16:15
Une version NS2 pour cet été ?
salahkabyle75 publié le 17/03/2026 à 16:20
On sais combien il dure le mode histoire ??
akinen publié le 17/03/2026 à 16:25
Ça ira dans ma « Wesh » Liste
tlj publié le 17/03/2026 à 16:28
guiguif shanks Version physique uniquement pour la premium à 69e, c’est bien ça ?
salahkabyle75 publié le 17/03/2026 à 16:32
Il y est même en version numérique
altendorf publié le 17/03/2026 à 16:50
Et la refonte 2.0 ?
Gras
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Starfield
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Nom : Starfield
Support : PC
Editeur : Bethesda Softworks
Développeur : Bethesda Softworks
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X
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