Killer Inn : Square Enix précise ses plans pour sa relecture du jeu du Loup Garou

On en avait oublié l'existence, et c'est pardonnable tant on s'éloigne des habitudes de Square Enix, encore plus quand l'éditeur annonçait vouloir s'attarder sur des projets vraiment porteurs commercialement (et il est pour l'heure très difficile de parier quoi que ce soit sur le concerné) :a une date de sortie, ou plus précisément celle de l'ouverture de son accès anticipé sur Steam, et ce sera le 12 février. Notez qu'aucune version console n'est pour l'heure annoncée.Et, c'est quoi ? Tout simplement une sorte d'évolution du concept de Loup Garou où tout se déroulera dans une bâtisse (hantée d'ailleurs) avec des parties à 24 joueurs où la majorité seront les « agneaux », et certains les « loups », donc les assassins qui devront évidemment cachés leurs intentions au milieu de la troupe. Chaque partie débutera par un meurtre que les agneaux devront résoudre pour déterminer qui sont les assassins et se défendre en conséquence (les loups sont plus puissants, mais moins nombreux), tout en tentant de trouver des clés cachés pour s'orienter dans une autre solution : la fuite.Bien entendu, tout sera basé sur la traîtrise et on imagine qu'il n'y aura rien de plus rageant à collaborer avec quelqu'un pour trouver des clés avant de prendre un coup de couteau dans le dos, et pour bien accentuer le culte du secret de la méfiance, nous aurons le chat de proximité, accentué si vous vous trouvez dans une pièce fermée.Pas de F2P mais un prix d'appel sympa (9,99€, amené à évoluer pour la 1.0) et des micro-transactions uniquement basé sur des skins et le déverrouillage anticipé de persos aux capacités propres (que vous pourrez tout de même obtenir en jouant naturellement).