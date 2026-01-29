Tomodachi Life 2 : la grosse présentation

Nintendo a tenu, comme prévu, un mini-Direct pour présenter plus en détails son Tomodachi Life : Une vie de rêve, suite hautement attendue par une certaine communauté notamment au Japon où le titre a de grandes chances de se faire remarqué lors de sa sortie signée pour le 16 avril 2026 (comme ailleurs dans le monde), et toujours « exclusivement » sur Switch 1 aussi bizarre que celui puisse paraître, bien que ça ne change pas grand-chose vu la rétrocompatibilité.
Le concept est identique à l'époque 3DS, en évidemment plus massif et complet : ici une île où vous allez créer non pas un mais plusieurs avatars (dont la personnalité) et les laisser interagir entre eux dans la vie de tous les jours, qui d'ailleurs se poursuivra même après avoir éteint la console. Bien évidemment, tout le seul de l'expérience sera de créer un maximum de personnages avec la tronche de vos proches et amis.
Par contre, même chez les fans, ça commence à râler : le site officiel japonais (mais cela concernera probablement aussi les autres territoires) indique qu'il ne sera pas autorisé de transférer des screens du jeu sur l'application Today pour les poster ensuite sur les réseaux sociaux. Le risque de voir des parades d'habitants avec des logos zizi sur leurs t-shirts ? Qui serait assez tordu pour faire ça ?
(Pour la présentation ci-dessous, il faut avancer un peu pour le début, Nintendo France avait la flemme de faire un découpage.)
Je pensais que c'était un bug.....mais non il vont sortir un nouveau jeux sur switch.
C'est pas ma cam, mais curieux de voir comment il va être accueilli au Japon.
mille fois oui !!
cyr il va se vendre des millions comme il s'est vendu des millions en europe
jeankulasec ça cc'est du pseudo ...
Le jeu corrige au moins un défaut de l'interface même de la NS2 quand on créé son Mii, bien que ça me fasse marrer de voir une certaine communauté Discord réagir en mode "alala les anti-woke qui vont pisser sur le jeu parce qu'il y a l'option 'non-binaire' ces trou du cul"... .
https://x.com/Grummz/status/2016923234932060607
Je l'ai déjà dit ici, les boites US courent à la trend de l'inclusivité depuis plusieurs années déjà, poussées par les agences de consulting. Nintendo est juste l'habituel retardataire niveau implémentation en jeu.
Sur 3DS il y avait un bug qui permettait à des personnages masculins de tomber enceints, corrigé mais il y a eu des gens qui ont gueulé. C'est notamment ce genre de chose que je faisais référence plus haut.