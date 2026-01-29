recherche
Tomodachi Life 2 : la grosse présentation
Nintendo a tenu, comme prévu, un mini-Direct pour présenter plus en détails son Tomodachi Life : Une vie de rêve, suite hautement attendue par une certaine communauté notamment au Japon où le titre a de grandes chances de se faire remarqué lors de sa sortie signée pour le 16 avril 2026 (comme ailleurs dans le monde), et toujours « exclusivement » sur Switch 1 aussi bizarre que celui puisse paraître, bien que ça ne change pas grand-chose vu la rétrocompatibilité.

Le concept est identique à l'époque 3DS, en évidemment plus massif et complet : ici une île où vous allez créer non pas un mais plusieurs avatars (dont la personnalité) et les laisser interagir entre eux dans la vie de tous les jours, qui d'ailleurs se poursuivra même après avoir éteint la console. Bien évidemment, tout le seul de l'expérience sera de créer un maximum de personnages avec la tronche de vos proches et amis.

Par contre, même chez les fans, ça commence à râler : le site officiel japonais (mais cela concernera probablement aussi les autres territoires) indique qu'il ne sera pas autorisé de transférer des screens du jeu sur l'application Today pour les poster ensuite sur les réseaux sociaux. Le risque de voir des parades d'habitants avec des logos zizi sur leurs t-shirts ? Qui serait assez tordu pour faire ça ?

(Pour la présentation ci-dessous, il faut avancer un peu pour le début, Nintendo France avait la flemme de faire un découpage.)

publié le 29/01/2026 à 19:15
aeris333 publié le 29/01/2026 à 19:21
La killer app qui va permettre a la Switch 1 de dépasser facilement la PS2
wickette publié le 29/01/2026 à 19:58
Pas du tout pour moi mais tant mieux pour les fans
jeankulasec publié le 29/01/2026 à 20:22
aeris333 bien possible
cyr publié le 29/01/2026 à 20:25
Je l'ai vu tous a l'heure en precomandant disney afternoon sur l'eshop pour 17,99€.

Je pensais que c'était un bug.....mais non il vont sortir un nouveau jeux sur switch.

C'est pas ma cam, mais curieux de voir comment il va être accueilli au Japon.
kikoo31 publié le 29/01/2026 à 20:34
aeris333 dépasser la Ps2 peut être mais App Killer
mille fois oui !!

cyr il va se vendre des millions comme il s'est vendu des millions en europe

jeankulasec ça cc'est du pseudo ...
masharu publié le 29/01/2026 à 20:34
On a aucune info mais je spécule, cela ne m'étonnerais pas que comme Metroid Prime 4 ça soit une demande de Nintendo of America, qui veut rendre l'appareil aux fans occidentaux de l'opus 3DS.

Le jeu corrige au moins un défaut de l'interface même de la NS2 quand on créé son Mii, bien que ça me fasse marrer de voir une certaine communauté Discord réagir en mode "alala les anti-woke qui vont pisser sur le jeu parce qu'il y a l'option 'non-binaire' ces trou du cul"... .
burningcrimson publié le 29/01/2026 à 21:00
Mes miis Donald T et Vladimire P et tous les autres vont s en donner à coeur joie
tokito publié le 29/01/2026 à 21:44
masharu Tripy73 :

https://x.com/Grummz/status/2016923234932060607
tripy73 publié le 29/01/2026 à 21:48
tokito : tellement prévisible
masharu publié le 29/01/2026 à 21:56
tokito tripy73 Bon, moi je n'apprécie pas Grummz et il dit une nouvelle fois une connerie, ça fait ~1 semaine qu'elle a ce poste donc zéro rapport avec ce jeu. Ces interventions n'aident pas aux discussions qu'on peut avoir.

Je l'ai déjà dit ici, les boites US courent à la trend de l'inclusivité depuis plusieurs années déjà, poussées par les agences de consulting. Nintendo est juste l'habituel retardataire niveau implémentation en jeu.

Sur 3DS il y avait un bug qui permettait à des personnages masculins de tomber enceints, corrigé mais il y a eu des gens qui ont gueulé. C'est notamment ce genre de chose que je faisais référence plus haut.
