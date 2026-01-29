Tomodachi Life 2 : la grosse présentation

Nintendo a tenu, comme prévu, un mini-Direct pour présenter plus en détails son, suite hautement attendue par une certaine communauté notamment au Japon où le titre a de grandes chances de se faire remarqué lors de sa sortie signée pour le 16 avril 2026 (comme ailleurs dans le monde), et toujours « exclusivement » sur Switch 1 aussi bizarre que celui puisse paraître, bien que ça ne change pas grand-chose vu la rétrocompatibilité.Le concept est identique à l'époque 3DS, en évidemment plus massif et complet : ici une île où vous allez créer non pas un mais plusieurs avatars (dont la personnalité) et les laisser interagir entre eux dans la vie de tous les jours, qui d'ailleurs se poursuivra même après avoir éteint la console. Bien évidemment, tout le seul de l'expérience sera de créer un maximum de personnages avec la tronche de vos proches et amis.Par contre, même chez les fans, ça commence à râler : le site officiel japonais (mais cela concernera probablement aussi les autres territoires) indique qu'il ne sera pas autorisé de transférer des screens du jeu sur l'application Today pour les poster ensuite sur les réseaux sociaux. Le risque de voir des parades d'habitants avec des logos zizi sur leurs t-shirts ? Qui serait assez tordu pour faire ça ?