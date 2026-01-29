recherche
Fallout (Prime) : pour fêter la fin de la Saison 2, Amazon propose en accès libre l'intégrale de la Saison 1
Il ne reste plus qu'un seul épisode à diffuser pour bouclier la Saison 2 de Fallout sur Prime Video, et ce sera le cas le mercredi 4 février, date qui mettra également fin à un teaser de la part d'Amazon probablement pour teaser le contexte du prochain chapitre.

Et si vous êtes curieux mais économes (et pas du clan des tipiaks), sachez que la plate-forme vient d'offrir en accès libre l'intégralité de la Saison 1 à retrouver directement sur Youtube à cette adresse. Bon c'est VF imposée et pas plus que le 1080p, mais c'est gratos, mais on précise à visionner jusqu'au 12 février.

publié le 29/01/2026 à 10:12 par Gamekyo
commentaires (16)
liberty publié le 29/01/2026 à 10:18
Sympa ! Même les 16000 employés licenciés peuvent y accéder maintenant qu'ils n'ont plus prime !
shinz0 publié le 29/01/2026 à 10:23
liberty Outch
link571 publié le 29/01/2026 à 10:29
liberty Excellent ! C’est bien trouver
choroq publié le 29/01/2026 à 10:37
liberty

Ouais, c'est une honte. Déjà vu la saison 1, maintenant j'attends la saison 3 pour avoir gratos la 2
shanks publié le 29/01/2026 à 11:00
liberty
Un like virtuel pour ce com audacieux
tyler33 publié le 29/01/2026 à 11:11
1080p c'est acceptable, mais VF...

liberty
akinen publié le 29/01/2026 à 11:38
liberty c’est pas faux
byakuyatybw publié le 29/01/2026 à 11:39
liberty Putain tu m'as tué
amario publié le 29/01/2026 à 11:59
liberty chapeau
badeuh publié le 29/01/2026 à 12:38
liberty L'ère du 5.0 débute, et la cohabitation Humain-Machine (Robot & IA) ne sera pas aussi rose qu'annoncé par ceux qui la développent.
kevinmccallisterrr publié le 29/01/2026 à 13:54
Bien vu Boycott Amazon
cyr publié le 29/01/2026 à 15:53
Mince je viens d'annuler prime, il me restais 10 jour pour en profiter avant d'être facturé......

Les mecs on toujours pas compris que je m'abonnerai jamais (enfin je ne payerais pas) pour prime.

Mais a chaque rare commande sur amazon que je passe, c'est limite si l'offre gratuite de 30 jour au final a chaque fois qu'il te le propose, c'est un moyen d'avoir le service quand tu a besoin mais que tu ne paye jamais.....

Par contre j'irai peut être jeter un œil sur la page youtube
micheljackson publié le 29/01/2026 à 18:30
Il y aura une saison 3 ou c'est fini ?
Je préfère regarder les séries d'une traite quand elles sont terminées.
shanks publié le 29/01/2026 à 19:19
micheljackson
Saison 3 confirmée.
Et tant que ça marche, y aura des saisons vu qu'ils ont une matière infinie en lore.
micheljackson publié le 29/01/2026 à 19:28
shanks
D'accord merci
jeankulasec publié le 29/01/2026 à 19:57
cyr c'est pas qu'ils n'ont pas compris , c'est surtout qu'ils s'en battent en fait. Il y a suffisamment d'abonnés ne serait ce que pour la livraison prime , pour qu'ils balancent l'offre a chaque fois.
