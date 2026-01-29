Fallout (Prime) : pour fêter la fin de la Saison 2, Amazon propose en accès libre l'intégrale de la Saison 1

Il ne reste plus qu'un seul épisode à diffuser pour bouclier la Saison 2 desur Prime Video, et ce sera le cas le mercredi 4 février, date qui mettra également fin à un teaser de la part d'Amazon probablement pour teaser le contexte du prochain chapitre.Et si vous êtes curieux mais économes (et pas du clan des tipiaks), sachez que la plate-forme vient d'offrir en accès libre l'intégralité de la Saison 1 à retrouver directement sur Youtube. Bon c'est VF imposée et pas plus que le 1080p, mais c'est gratos, mais on précise à visionner jusqu'au 12 février.