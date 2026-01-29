Fallout (Prime) : pour fêter la fin de la Saison 2, Amazon propose en accès libre l'intégrale de la Saison 1
Il ne reste plus qu'un seul épisode à diffuser pour bouclier la Saison 2 de Fallout sur Prime Video, et ce sera le cas le mercredi 4 février, date qui mettra également fin à un teaser de la part d'Amazon probablement pour teaser le contexte du prochain chapitre.
Et si vous êtes curieux mais économes (et pas du clan des tipiaks), sachez que la plate-forme vient d'offrir en accès libre l'intégralité de la Saison 1 à retrouver directement sur Youtube à cette adresse. Bon c'est VF imposée et pas plus que le 1080p, mais c'est gratos, mais on précise à visionner jusqu'au 12 février.
Ouais, c'est une honte. Déjà vu la saison 1, maintenant j'attends la saison 3 pour avoir gratos la 2
Un like virtuel pour ce com audacieux
liberty
Les mecs on toujours pas compris que je m'abonnerai jamais (enfin je ne payerais pas) pour prime.
Mais a chaque rare commande sur amazon que je passe, c'est limite si l'offre gratuite de 30 jour au final a chaque fois qu'il te le propose, c'est un moyen d'avoir le service quand tu a besoin mais que tu ne paye jamais.....
Par contre j'irai peut être jeter un œil sur la page youtube
Je préfère regarder les séries d'une traite quand elles sont terminées.
Saison 3 confirmée.
Et tant que ça marche, y aura des saisons vu qu'ils ont une matière infinie en lore.
D'accord merci