Dragon Quest VIIR : le point jobs à J-6
On approche du lancement de Dragon Quest VII Reimagined (ce 5 février) et Square Enix nous propose en attendant une troisième présentation du système de jeu pour évoquer les jobs, dont le nombre sera identique à la version 3DS mais avec néanmoins davantage de souplesses pour les combinaisons et l'accès aux jobs avancés.

La vidéo revient également sur deux améliorations déjà connues de ceux qui ont torché la démo (toujours disponible, avec transfert de sauvegarde), à savoir l'option pour accélérer la vitesse en combats mais surtout le système de médaillons à récupérer sur des ennemis spéciaux pour obtenir bonus et compétences.

publié le 30/01/2026 à 09:48 par Gamekyo
Fiche descriptif
Dragon Quest VII Reimagined
Nom : Dragon Quest VII Reimagined
Support : PC
Editeur : Square Enix
Développeur : Square Enix
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Switch
