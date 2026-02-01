Genigods : Nezha, encore un jeu d'action chinois pour nous plonger dans la mythologie locale

Des jeux d'action chinois, on va encore en bouffer un paquet dans le temps à venir et alors qu'on en évoquait deux il y a quelques jours, terminons la semaine avec un troisième, un certainqui comme bien d'autres avant lui reposera à fond sur la mythologie locale. On y incarnera la première forme de vie créée par la déesse Nuwa afin de rétablir l'équilibre fracturé du monde suite à la mise en repos éternel de Pangu, dieu de la Genèse.Ça en fait du lore mais concrètement, il va surtout falloir déboîter des gueules à la chaîne, incluant des boss dont voici un exemple ci-dessous, et vu que l'on a que ça pour le moment, difficile de se faire pour l'heure une idée des arguments au niveau du challenge, de l'exploration et autres.Pas encore de date d'ailleurs, hormis l'objectif d'un lancement courant 2028, sur PC et PS5.