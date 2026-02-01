recherche
Genigods : Nezha, encore un jeu d'action chinois pour nous plonger dans la mythologie locale
Des jeux d'action chinois, on va encore en bouffer un paquet dans le temps à venir et alors qu'on en évoquait deux il y a quelques jours, terminons la semaine avec un troisième, un certain Genigods : Nezha qui comme bien d'autres avant lui reposera à fond sur la mythologie locale. On y incarnera la première forme de vie créée par la déesse Nuwa afin de rétablir l'équilibre fracturé du monde suite à la mise en repos éternel de Pangu, dieu de la Genèse.

Ça en fait du lore mais concrètement, il va surtout falloir déboîter des gueules à la chaîne, incluant des boss dont voici un exemple ci-dessous, et vu que l'on a que ça pour le moment, difficile de se faire pour l'heure une idée des arguments au niveau du challenge, de l'exploration et autres.

Pas encore de date d'ailleurs, hormis l'objectif d'un lancement courant 2028, sur PC et PS5.

publié le 01/02/2026 à 16:52 par Gamekyo
ouken publié le 01/02/2026 à 17:08
Mouai moi qui suis méga fan de ce genre de produit la vidéo la on voie rien que du combat.... A voir mes là non pour le moment
hastis publié le 01/02/2026 à 17:10
Cela ne m'emballe pas des masses, pour le moment...
mattewlogan publié le 01/02/2026 à 18:32
Ça a pas l’air ouf quand même..
mibugishiden publié le 01/02/2026 à 20:03
Bon les Chinois c'est sympa mais va falloir faire autre chose que des trucs cape et epée à base de mythologie. La on commence à tourner en rond.

Pourquoi ils font pas de jeux de SF ? De survival horror ? De jeux d'infiltration moderne à la Splinter Cell ou autres trucs avec des armes à feu ?
tynokarts publié le 01/02/2026 à 21:30
Ce sera un jeu cross-gen.
A voir dans le temps
Fiche descriptif
Genigods : Nezha
Nom : Genigods : Nezha
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Genigods Lab
Genre : action-RPG
Autres versions : Playstation 5
