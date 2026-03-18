NSO GameCube : Pokémon XD est disponible

Comme promis lors du dernier « Presents », le jeu GameCubedébarque sur le service NSO+ Switch, cet épisode solo mettant en avant les versions obscurs des différentes bestioles.L'ajout intervient dans le cadre des 30 ans de la franchise, peu aprèset un mois avant, tandis qu'il faudra finalement attendre 2027 pour la prochaine grande étapes de la saga avec