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NSO GameCube : Pokémon XD est disponible
Comme promis lors du dernier « Presents », le jeu GameCube Pokémon XD : Gale of Darkness débarque sur le service NSO+ Switch, cet épisode solo mettant en avant les versions obscurs des différentes bestioles.

L'ajout intervient dans le cadre des 30 ans de la franchise, peu après Pokopia et un mois avant Pokémon Champions, tandis qu'il faudra finalement attendre 2027 pour la prochaine grande étapes de la saga avec Pokémon Vents & Vagues.

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publié le 18/03/2026 à 10:28 par Gamekyo
commentaires (2)
hatwa publié le 18/03/2026 à 10:31
Encore un mystère de Nintendo sur pourquoi ils sortent le 2eme opus avant le 1er
cyr publié le 18/03/2026 à 11:23
hatwa parce que je l'ai jamais fait.

M'enfin vu que j'ai pas acheter la version gamecube a l'époque, je doute que je vais y jouer

J'essaierai quand même. Mais si ça fait comme wario world.....Pas acheter a l'époque, et j'ai juste essayé et j'ai pas aimer.....

Il y a que time splinter futur perfect que je regrette de ne pas avoir acheter.
Lui par contre quand il veut pour etre sur le NSO. (Il sera jamais, c'est un jeux tiers)
Gras
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Fiche descriptif
Legendes Pokemon : ZA
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Nom : Legendes Pokemon : ZA
Support : Switch
Editeur : Nintendo
Développeur : Game Freak
Genre : RPG
Autres versions : Switch Switch 2 -
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