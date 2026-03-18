NSO GameCube : Pokémon XD est disponible

Comme promis lors du dernier « Presents », le jeu GameCube Pokémon XD : Gale of Darkness débarque sur le service NSO+ Switch, cet épisode solo mettant en avant les versions obscurs des différentes bestioles.
L'ajout intervient dans le cadre des 30 ans de la franchise, peu après Pokopia et un mois avant Pokémon Champions, tandis qu'il faudra finalement attendre 2027 pour la prochaine grande étapes de la saga avec Pokémon Vents & Vagues.
M'enfin vu que j'ai pas acheter la version gamecube a l'époque, je doute que je vais y jouer
J'essaierai quand même. Mais si ça fait comme wario world.....Pas acheter a l'époque, et j'ai juste essayé et j'ai pas aimer.....
Il y a que time splinter futur perfect que je regrette de ne pas avoir acheter.
Lui par contre quand il veut pour etre sur le NSO. (Il sera jamais, c'est un jeux tiers)