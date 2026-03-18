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Forza Horizon 6 : nouvelle vidéo sur les Saisons
Introduit dans le quatrième épisode de la franchise, le système de Saisons marquera naturellement son retour pour Forza Horizon 6, avec évidemment encore plus de profondeur autant dans le gameplay que le visuel.

La dernière vidéo, de nouveau fournie par IGN, évoque notamment que si l'on retrouvera quelques fondamentaux comme des points d'eau qui deviendront gelés en hiver, ou des rizières abondantes en été, de nombreuses modifications visuels ont été apportées : variations dans la végétation, modifications dans la faune (quand vous avez le temps de regarder), vapeur d'eau du pot d'échappement par temps froid, etc. Tout cela en plus d'éléments propres au Japon, entre cerf-volants en été, lanternes en automne sans oublier les indispensables cerisiers.

Playground a également tenu à apporter de nombreuses variables à chaque saison, là encore par les événements ou encore les températures (et la météo, tout simplement), offrant ainsi environ 18 variables par saisons, soit 72 « micro-saisons » pour être bien précis.

Sortie toujours prévue le 19 mai prochain sur PC/XBS/Game Pass, et d'ici la fin d'année sur PS5.

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ouken
publié le 18/03/2026 à 11:04 par Gamekyo
commentaires (7)
potion2swag publié le 18/03/2026 à 11:21
Je dois être complètement biaisé mais j'ai l'impression qu'il va subir la meme malédiction qu'AC:Shadows: l'idée d'un opus au Japon faisait rêver, les joueurs se sont fait une idée démesurée de ce que ça pourrait être, et au final maintenant que le jeu est bientôt là, la hype est retombée comme un soufflet.
wickette publié le 18/03/2026 à 11:23
potion2swag
On en reparle quand le jeu sortira et qu’il fera 60-120k en pic steam (ce sui est excellent pour un jeu gamepass).

Je pense ça marchera bien perso
keiku publié le 18/03/2026 à 11:23
perso j'aurais envie de le prendre pour l’environnement, mais les open map dans les jeux de course c'est juste pas possible
akinen publié le 18/03/2026 à 11:59
Be regarde plus rien. Ce sera day one
sasquatsch publié le 18/03/2026 à 12:00
Moi je suis chaud patate et ai absolument confiance que le jeu sera à la hauteur.
Ayant passé bcp de temps sur le 4...le 5 malgré être bon était du réchauffé selon moi et avais perso besoin d'un peu de distance par rapport au concept...
Quelques années sont désormais passés et je suis prêt pour drifter comme un porc
apejy publié le 18/03/2026 à 13:11
potion2swag les joueurs se sont fait une idée démesurée de ce que ça pourrait être

Non rien à voir, c'est juste que Ubisoft ont fait n'importe quoi, sans parler des polémiques qu'il y a eu autour du jeu avant sa sortie : histoire du Japon détourné, monuments historique non respectés, Yasuke, etc.
ravyxxs publié le 18/03/2026 à 14:34
akinen ??? c'est pas du scénar mec c'est de la course
Gras
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Forza Horizon 6
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Nom : Forza Horizon 6
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : Playground Games
Genre : course
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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