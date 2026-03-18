Forza Horizon 6 : nouvelle vidéo sur les Saisons

Introduit dans le quatrième épisode de la franchise, le système de Saisons marquera naturellement son retour pour, avec évidemment encore plus de profondeur autant dans le gameplay que le visuel.La dernière vidéo, de nouveau fournie par IGN, évoque notamment que si l'on retrouvera quelques fondamentaux comme des points d'eau qui deviendront gelés en hiver, ou des rizières abondantes en été, de nombreuses modifications visuels ont été apportées : variations dans la végétation, modifications dans la faune (quand vous avez le temps de regarder), vapeur d'eau du pot d'échappement par temps froid, etc. Tout cela en plus d'éléments propres au Japon, entre cerf-volants en été, lanternes en automne sans oublier les indispensables cerisiers.Playground a également tenu à apporter de nombreuses variables à chaque saison, là encore par les événements ou encore les températures (et la météo, tout simplement), offrant ainsi environ 18 variables par saisons, soit 72 « micro-saisons » pour être bien précis.Sortie toujours prévue le 19 mai prochain sur PC/XBS/Game Pass, et d'ici la fin d'année sur PS5.