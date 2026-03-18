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Final Fantasy IX : officialisation de l'anime
Secret de polichinelle depuis quelques semaines, la reprise de l'adaptation en anime de Final Fantasy IX vient d'être officialisée directement sur le site de production EuroVisual sous le titre de Black Mages Legacy.

Une première illustration est proposée pour cet anime dont la Saison 1 ne fera que 10 épisodes de durée standard (environ 22 minutes, opening/ending compris) en gardant bien en tête que le public visé sera dans une tranche allant de 6 à 13 ans. Le scénario fera lui suite au jeu d'origine, en mettant en avant les « enfants » de Vivi/Bibi.

On continue d'attendre une confirmation du remaster/remake, avec un peu moins d'espoir depuis que NatetheHate a indiqué l'été dernier un chantier en difficulté qui « pourrait » conduire à une annulation.
  • Final Fantasy IX : officialisation de l'anime
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killia, belmoncul, ouken, kisukesan
publié le 18/03/2026 à 10:22 par Gamekyo
commentaires (14)
sasquatsch publié le 18/03/2026 à 10:50
Le IX est mon préféré que j'ai encore la version originale. J'avais eu le jeu pour deux fois rien et louais une PS1 pour y jouer, car pas de thune puisque déjà N64 & Dreamcast & PC dans le foyer...
Vivement le Remake...
midomashakil publié le 18/03/2026 à 11:11
meilleure episode selon moi..
bladagun publié le 18/03/2026 à 11:13
Parfait je regarderais avec mon fils alors
keiku publié le 18/03/2026 à 11:19
Les aventure de Bibi (zounours)
kikoo31 publié le 18/03/2026 à 11:43
pire episode selon moi..
sasquatsch publié le 18/03/2026 à 11:56
kikoo31 pire que 13 , 15, 16 ?!
akinen publié le 18/03/2026 à 12:00
Les rpg en anime, je trouve ça jamais fameux.
magneto860 publié le 18/03/2026 à 12:01
J'imagine qu'un titre "Black Mages Legacy" se concentrera sur la forêt des mages noirs et les jeux ou bêtises des enfants de Bibi. Surtout en 10x 18 minutes environ et avec une tranche 6-13 ans.

On va bien sûr attendre avant de juger, mais la série pourrait bien être à FF9 ce que la série I am Groot est à l'univers des gardiens de la galaxie. Un goodie pour les fans, sans enjeux et avec rien de nouveau sur l'univers.

D'autant que l'héritage des mages noirs (traduction du titre), c'est une thématique forte du jeu de base.

Sur Tarask il y aurait pu y avoir à raconter, mais pour Bibi et tous les autres on peut avoir le sentiment que le jeu était complet sur leurs histoires.
hyoga57 publié le 18/03/2026 à 12:07
akinen Tales of Zestiria est donc une exception.
ouken publié le 18/03/2026 à 12:44
Meilleur épisode , et la DA et juste du vrais final fantasy comme j'aime
megadeth publié le 18/03/2026 à 14:12
sasquatsch si cela t'intéresse 2 livre vont sortir

https://www.amazon.fr/dp/1646094735?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title />
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sdkios publié le 18/03/2026 à 15:03
kikoo31 j'ai jamais vraiment accroché non plus perso, j'ai bien aimé mais sans plus. J'avais beaucoup plus aimé le 7 et le 8 a l'epoque.
sasquatsch perso je prefere le 15. Par contre je prefere le 9 au 12 et 13 par exemple.
sasquatsch publié le 18/03/2026 à 15:30
megadeth ah ouais, merci et hop dans le panier...je me laisserai surprendre, espérons que cela ne soit pas trop gamin gamin
sdkios clair que chaque opus a son charme....et je te rejoins au niveau du XV...étant meilleur que le 12, 13 et 16
megadeth publié le 18/03/2026 à 16:33
sasquatsch de rien ^^, j'avais oublier aussi je chercher un livre sur ff 12 et je suis retomber dessus
Gras
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