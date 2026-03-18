Final Fantasy IX : officialisation de l'anime
Secret de polichinelle depuis quelques semaines, la reprise de l'adaptation en anime de Final Fantasy IX vient d'être officialisée directement sur le site de production EuroVisual sous le titre de Black Mages Legacy.
Une première illustration est proposée pour cet anime dont la Saison 1 ne fera que 10 épisodes de durée standard (environ 22 minutes, opening/ending compris) en gardant bien en tête que le public visé sera dans une tranche allant de 6 à 13 ans. Le scénario fera lui suite au jeu d'origine, en mettant en avant les « enfants » de Vivi/Bibi.
On continue d'attendre une confirmation du remaster/remake, avec un peu moins d'espoir depuis que NatetheHate a indiqué l'été dernier un chantier en difficulté qui « pourrait » conduire à une annulation.
publié le 18/03/2026 à 10:22 par Gamekyo
Vivement le Remake...
On va bien sûr attendre avant de juger, mais la série pourrait bien être à FF9 ce que la série I am Groot est à l'univers des gardiens de la galaxie. Un goodie pour les fans, sans enjeux et avec rien de nouveau sur l'univers.
D'autant que l'héritage des mages noirs (traduction du titre), c'est une thématique forte du jeu de base.
Sur Tarask il y aurait pu y avoir à raconter, mais pour Bibi et tous les autres on peut avoir le sentiment que le jeu était complet sur leurs histoires.
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sasquatsch perso je prefere le 15. Par contre je prefere le 9 au 12 et 13 par exemple.
sdkios clair que chaque opus a son charme....et je te rejoins au niveau du XV...étant meilleur que le 12, 13 et 16