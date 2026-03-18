Final Fantasy IX : officialisation de l'anime Final Fantasy IX : officialisation de l'anime

Secret de polichinelle depuis quelques semaines, la reprise de l'adaptation en anime de Final Fantasy IX vient d'être officialisée directement sur le site de production EuroVisual sous le titre de Black Mages Legacy.



Une première illustration est proposée pour cet anime dont la Saison 1 ne fera que 10 épisodes de durée standard (environ 22 minutes, opening/ending compris) en gardant bien en tête que le public visé sera dans une tranche allant de 6 à 13 ans. Le scénario fera lui suite au jeu d'origine, en mettant en avant les « enfants » de Vivi/Bibi.



On continue d'attendre une confirmation du remaster/remake, avec un peu moins d'espoir depuis que NatetheHate a indiqué l'été dernier un chantier en difficulté qui « pourrait » conduire à une annulation.