Switch 2 : THQ Nordic ajoute 3 portages

Pour l'heure très peu présent sur Nintendo Switch 2 hormis, THQ Nordic va tenter d'arrondir son prochain bilan fiscal avec la dernière de Nintendo en organisant 3 portages rapides.- Déjà disponible sur Switch (pas d'upgrade en vue)- Améliorations sur le rendu, la densité et la résolution (1440p)- 23 juin 2026- Directement en pack avec les deux DLC- 15 septembre 2026- Déjà disponible sur Switch (pas d'upgrade en vue)- Améliorations sur la résolution et le frame-rate- Le DLC skin inclus- Mode souris- 6 octobre 2026