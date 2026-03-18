Switch 2 : THQ Nordic ajoute 3 portages
Pour l'heure très peu présent sur Nintendo Switch 2 hormis Reanimal
, THQ Nordic va tenter d'arrondir son prochain bilan fiscal avec la dernière de Nintendo en organisant 3 portages rapides.
Destroy All Humans! Remake
- Déjà disponible sur Switch (pas d'upgrade en vue)
- Améliorations sur le rendu, la densité et la résolution (1440p)
- 23 juin 2026
Destroy All Humans! 2 Remake
- Directement en pack avec les deux DLC
- 15 septembre 2026
Disney Epic Mickey Rebrushed
- Déjà disponible sur Switch (pas d'upgrade en vue)
- Améliorations sur la résolution et le frame-rate
- Le DLC skin inclus
- Mode souris
- 6 octobre 2026
publié le 18/03/2026 à 14:49 par Gamekyo
ça aurait au moins fait un excellent Zelda-like sur la machine.