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Switch 2 : THQ Nordic ajoute 3 portages
Pour l'heure très peu présent sur Nintendo Switch 2 hormis Reanimal, THQ Nordic va tenter d'arrondir son prochain bilan fiscal avec la dernière de Nintendo en organisant 3 portages rapides.

Destroy All Humans! Remake
- Déjà disponible sur Switch (pas d'upgrade en vue)
- Améliorations sur le rendu, la densité et la résolution (1440p)
- 23 juin 2026

Destroy All Humans! 2 Remake
- Directement en pack avec les deux DLC
- 15 septembre 2026

Disney Epic Mickey Rebrushed
- Déjà disponible sur Switch (pas d'upgrade en vue)
- Améliorations sur la résolution et le frame-rate
- Le DLC skin inclus
- Mode souris
- 6 octobre 2026



2
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aeris565, kisukesan
publié le 18/03/2026 à 14:49 par Gamekyo
commentaires (8)
victornewman publié le 18/03/2026 à 14:52
Epic Mickey Rebrushed en mode souris , une chance encore
aeris565 publié le 18/03/2026 à 14:55
Cool pour Epic Mickey
nicolasgourry publié le 18/03/2026 à 14:56
Un mode "souris" pour Disney Epic Mickey Rebrushed, c'est un pléonasme ^^
micheljackson publié le 18/03/2026 à 15:21
Ils auraient pu mettre Darksiders 1,
ça aurait au moins fait un excellent Zelda-like sur la machine.
airzoom publié le 18/03/2026 à 15:50
micheljackson exactement ressortir une compilation des Darksiders très bonne idée
mooplol publié le 18/03/2026 à 15:57
On attend le 2, le 1 était sympa à faire sur switch
xynot publié le 18/03/2026 à 16:31
Epic Mickey avec le mode souris ça doit être cool
rogeraf publié le 18/03/2026 à 16:50
Attention, des gros bangers a arriver. Mon penchant pour la petite sourie
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Fiche descriptif
Epic Mickey : Rebrushed
5
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Nom : Epic Mickey : Rebrushed
Support : PC
Editeur : THQ Nordic
Développeur : Purple Lamp Studios
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
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