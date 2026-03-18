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Saros s'offre un nouveau petit trailer
Housemarque diffuse une nouvelle bande-annonce de son futur Saros, surtout là pour vanter de nouveau les bienfaits de la PlayStation 5 et du coup uniquement elle vu que, même si Sony ne s'est jamais officiellement prononcé sur le sujet, ce nouveau rogue AAA devrait rester exclusif à jamais à l'univers console contrairement à Returnal.

Prévu pour le 30 avril, cette « suite avec un autre nom » devrait être plus accessible dans sa progression par la possibilité de recommencer directement depuis le dernier biome débloqué plutôt qu'à la case départ, tout en offrant un système de balance pour s'ajouter bonus/malus à chaque run.

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kisukesan
publié le 18/03/2026 à 14:26 par Gamekyo
commentaires (18)
aeris565 publié le 18/03/2026 à 14:31
Je le prendrai en occasion.

Hors de question que je donne mon argent a Sony, un constructeur qui ferme des studios
51love publié le 18/03/2026 à 14:33
L'ambiance, la DA, le gameplay... Les mecs de Housemarque sont vraiment des machines

Tjs aussi classe

Ça sent le must have comme Returnal..


aeris565 si tu le fais vraiment un jour, pense à un faire un article et même un live twitch, parce qu'ici, personne te croira sinon
potion2swag publié le 18/03/2026 à 14:34
aeris565 Et un boycott sauverait Housemarque de la fermeture ?
azerty publié le 18/03/2026 à 14:35
potion2swag grave. Génération cancel à la con...
soulfull publié le 18/03/2026 à 14:42
J'hesite entre rejouer à Returnal ou faire directement Saros.
zekk publié le 18/03/2026 à 14:44
51love ça fait des mois qu'il nous sort qu'il ne le fera pas parce que jeu casualisé à mort...

Il s’est fait retourner après la dernière présentation du jeu, il fallait bien qu'il trouve une autre excuse
51love publié le 18/03/2026 à 14:51
zekk ce clown.. en 25 ans que je traine ici, je crois pas avoir vu un mec se refaire autant de compte que lui.. le parasite par excellence, la définition même.

Et tu as raison, dans un monde parallèle Sony n'a pas fermé Bluepoint et il aurait trouvé une énième excuse, pirouette pour dire qu'il ne faut pas donner un rond a Housemarque parce que ça appartient au grand méchant Sony
mattewlogan publié le 18/03/2026 à 14:54
potion2swag je meurs de rire hahaha
+1000
akinen publié le 18/03/2026 à 14:57
J’ai adoré Returnal. Quand le jeu s’annonce bon et que j’apprécie le boulot du studio, je paye le jeu via les circuits de distribution standard. Un excellent moyen de soutenir un studio.
maction publié le 18/03/2026 à 15:01
J'avais adoré Returnal, un peu deg qu'on ne l'aura que dans trèèèèès trèèèès longtemps sur PC. Mais bon tant pis y a de quoi faire en attendant.
akinen publié le 18/03/2026 à 15:01
51love c’est le clone de qui?
perse9 publié le 18/03/2026 à 15:23
ça sent le plaisir ultime ce jeux. J'ai confiance..
walterwhite publié le 18/03/2026 à 15:37
Day UN
djfab publié le 18/03/2026 à 15:42
Je savais qu'on aurait des objets et autre qui ne disparaitraient pas après chaque run, mais je ne savais pas qu'on pourrait "recommencer directement depuis le dernier biome débloqué plutôt qu'à la case départ". C'est sur ça ? C'est même plus un rogue lite du coup !?
zekk publié le 18/03/2026 à 15:46
51love Il est vraiment dans le haut du panier des plus gratinés du site

Maintenant ça me fait plus rire qu'autre, parce qu'hormis deux trois pro-N qui le défendent encore parce qu'il glorifie Nintendo, tout le site a bien compris le clown qu'il était
marcelpatulacci publié le 18/03/2026 à 15:49
Vraiment dommage que presque aucun éditeur a supporté la DualSense comme elle le méritait.
maxx publié le 18/03/2026 à 15:53
Bon, ça fait depuis 2020 la PS5 les gars, pas besoin de nous refaire du marketing sur les features
Mais ça donne une excuse pour voir du gameplay c'est pas grave

Trop hâte, ce sera day one vu la bombe qu'était Returnal!
mrvince publié le 18/03/2026 à 17:18
Dans le 1er une fois bien avancé on pouvais recommencer a la moitié du jeu si on voulait. Pas depuis le debut à chaque fois.
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Saros
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Nom : Saros
Support : Playstation 5
Editeur : Sony Interactive Entertainment
Développeur : Housemarque
Genre : action
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