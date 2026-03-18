Saros s'offre un nouveau petit trailer

Housemarque diffuse une nouvelle bande-annonce de son futur Saros, surtout là pour vanter de nouveau les bienfaits de la PlayStation 5 et du coup uniquement elle vu que, même si Sony ne s'est jamais officiellement prononcé sur le sujet, ce nouveau rogue AAA devrait rester exclusif à jamais à l'univers console contrairement à Returnal.
Prévu pour le 30 avril, cette « suite avec un autre nom » devrait être plus accessible dans sa progression par la possibilité de recommencer directement depuis le dernier biome débloqué plutôt qu'à la case départ, tout en offrant un système de balance pour s'ajouter bonus/malus à chaque run.
Hors de question que je donne mon argent a Sony, un constructeur qui ferme des studios
Tjs aussi classe
Ça sent le must have comme Returnal..
aeris565 si tu le fais vraiment un jour, pense à un faire un article et même un live twitch, parce qu'ici, personne te croira sinon
Il s’est fait retourner après la dernière présentation du jeu, il fallait bien qu'il trouve une autre excuse
Et tu as raison, dans un monde parallèle Sony n'a pas fermé Bluepoint et il aurait trouvé une énième excuse, pirouette pour dire qu'il ne faut pas donner un rond a Housemarque parce que ça appartient au grand méchant Sony
+1000
Maintenant ça me fait plus rire qu'autre, parce qu'hormis deux trois pro-N qui le défendent encore parce qu'il glorifie Nintendo, tout le site a bien compris le clown qu'il était
Mais ça donne une excuse pour voir du gameplay c'est pas grave
Trop hâte, ce sera day one vu la bombe qu'était Returnal!