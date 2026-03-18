Saros s'offre un nouveau petit trailer

Housemarque diffuse une nouvelle bande-annonce de son futur, surtout là pour vanter de nouveau les bienfaits de la PlayStation 5 et du coup uniquement elle vu que, même si Sony ne s'est jamais officiellement prononcé sur le sujet, ce nouveau rogue AAA devrait rester exclusif à jamais à l'univers console contrairement àPrévu pour le 30 avril, cette « suite avec un autre nom » devrait être plus accessible dans sa progression par la possibilité de recommencer directement depuis le dernier biome débloqué plutôt qu'à la case départ, tout en offrant un système de balance pour s'ajouter bonus/malus à chaque run.