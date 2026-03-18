Remedy tourne officiellement la page FBC : Firebreak, mais non sans un dernier petit cadeau
L'heure est venue pour Remedy de tourner la page de FBC : Firebreak, sa première tentative de GAAS/coop s'étant soldé par un échec commercial malgré d'indéniables qualités, soit il faut le dire une bonne nouvelle pour les fans du studio qui souhaitent que l'entreprise se consacrer aux jeux solo dont Control Resonant, Max Payne 1 & 2 Remake et probablement un jour Alan Wake 3.
FBC Firebreak fait donc ses adieux mais nous laisse tout de même avec un cadeau sous forme d'ultime mise à jour :
- 5 dernière arènes pour le mode Endless, toutes inspirées de Control.
- Pass Ami pour que chaque possesseur du jeu puisse inviter gratos 2 amis (*).
- Baisse de prix définitive à 19,99€.
- Les serveurs resteront ouverts.
(*) Le nombre d'invitations avec le pass ami est illimité. Chaque joueur invité pour accéder à la totalité du jeu (juste qu'il ne pourra pas lui-même créer de partie) avec sauvegarde de sa progression.