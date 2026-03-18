Remedy tourne officiellement la page FBC : Firebreak, mais non sans un dernier petit cadeau

L'heure est venue pour Remedy de tourner la page de, sa première tentative de GAAS/coop s'étant soldé par un échec commercial malgré d'indéniables qualités, soit il faut le dire une bonne nouvelle pour les fans du studio qui souhaitent que l'entreprise se consacrer aux jeux solo dontet probablement un jourfait donc ses adieux mais nous laisse tout de même avec un cadeau sous forme d'ultime mise à jour :- 5 dernière arènes pour le mode Endless, toutes inspirées de Control.- Pass Ami pour que chaque possesseur du jeu puisse inviter gratos 2 amis (*).- Baisse de prix définitive à 19,99€.- Les serveurs resteront ouverts.