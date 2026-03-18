EXODUS : un nouveau trailer de gameplay pour le RPG des anciens de Mass Effect

Signé par les anciens de Bioware et(et ça se voit très bien), la curiositéaccueille un nouveau trailer juste là pour montrer du gameplay dont on retrouve les fondamentaux de la licence précitée dans les combats (HP, bouclier, ordres aux alliés…) tout en souhaitant montrer que dans l'exploration, nous aurons un grappin. Et c'est super bien les grappins.On en profite pour rappeler que pour un besoin d'optimisation et éviter un certain rouleau-compresseur de fin d'année, ce RPG 100 % solo est l'un des premiers à avoir abdiqué pour partir au Q1 2027 (PC/PS5/XBS) et qu'aux dernières nouvelles, l'acteur Matthew McConaughey viendra prêter sa voix au guide Orlev.