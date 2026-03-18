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EXODUS : un nouveau trailer de gameplay pour le RPG des anciens de Mass Effect
Signé par les anciens de Bioware et Mass Effect (et ça se voit très bien), la curiosité EXODUS accueille un nouveau trailer juste là pour montrer du gameplay dont on retrouve les fondamentaux de la licence précitée dans les combats (HP, bouclier, ordres aux alliés…) tout en souhaitant montrer que dans l'exploration, nous aurons un grappin. Et c'est super bien les grappins.

On en profite pour rappeler que pour un besoin d'optimisation et éviter un certain rouleau-compresseur de fin d'année, ce RPG 100 % solo est l'un des premiers à avoir abdiqué pour partir au Q1 2027 (PC/PS5/XBS) et qu'aux dernières nouvelles, l'acteur Matthew McConaughey viendra prêter sa voix au guide Orlev.

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bogsnake, torotoro59, adamjensen, megadeth
publié le 18/03/2026 à 16:54 par Gamekyo
commentaires (3)
mooplol publié le 18/03/2026 à 17:08
Ça donne envie
skuldleif publié le 18/03/2026 à 17:19
qu'une envie prendre la manette
adamjensen publié le 18/03/2026 à 17:20
Ce report ne me dérange pas, je préfère qu'ils prennent leur temps plutôt que de le sortir vite fait.
On sens bien le coté Mass Effect dans ce Trailer.
Vivement.
Gras
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Fiche descriptif
EXODUS
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Nom : EXODUS
Support : PC
Editeur : Wizards of the Coast
Développeur : Archetype Entertainment
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X
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