Capcom dévoile les contours de son objectif ''100 millions de jeux vendus par an''
Capcom a déposé publiquement (et surtout à l'attention des actionnaires et investisseurs) un copieux rapport de plus de 40 pages sur sa stratégie à venir, avec tout un tas d'éléments clés à retenir dans le but premier d'atteindre un jour les 100 millions de jeux vendus par an. Nous n'y sommes pas encore mais ça progresse :

- Année fiscale 2023 : 42 millions de ventes
- Année fiscale 2024 : 46 millions de ventes
- Année fiscale 2025 : 52 millions de ventes (dont 76 % du back catalogue)
- Année fiscale 2026 (en cours) : objectif de 54 millions de ventes

Et comment on continue d'évoluer dans le bons sens. Voici les principaux termes pour vous épargner un trop gros temps de lecteur, car la vie est courte.

- Construction en cours de nouveaux bureaux de développement (terminée en 2027).
- Renforcement de la présence sur PC.
- Accroître le cross-média cinéma, série, anime (*).
- Réorganisation des ressources humains : priorité au capital humain (augmentation et primes). (**)

(*) Capcom tient à rappeler que la série anime Netflix Devil May Cry a offert un énorme boost des ventes des jeux cette année.
(**) Capcom compte actuellement 2846 développeurs à travers le monde.

- Capcom possède 3 licences phares (Resident Evil, Monster Hunter et Street Fighter). Le but est maintenant de pousser petit à petit d'autres franchises de plus moyenne portée (nouveaux épisodes mais aussi remakes et portages) pour leur permettre sur la longueur d'atteindre le même statut.
- Sont notamment cités Devil May Cry, Ace Attorney et Mega Man.

- Aucune augmentation du prix n'est à l'ordre du jour (on restera entre 69,99 et 79,99€).
- Capcom continuera de compter sur ses promos massives numériques au fil des années, et ne cache même plus son intention de viser sous la barre des 5€ si besoin.

- Le RE Engine continue de faire des merveilles et les équipes assurent que sa souplesse permet des portages très rapides sur Switch 2, dont celui de Resident Evil Requiem.
- 160 employés sont dédiés exclusivement aux amélioration du RE Engine qui prendra en charge le Path Tracing dans tous les titres à venir.
- La prochaine « évolution » du RE Engine a pour nom de code « REX Engine ». Officiellement, c'est pour « RE neXt Engine », mais cela n'empêchera pas les optimistes de croire en un clin d'oeil pour Dino Crisis. Il ne nous reste plus que ça…
- Contrairement à bien d'autres, Capcom n'a encore rien imposé sur l'exploitation de l'IA dans ses développements, et affirme craindre que ce genre de technologie ne nuise à son image.

Enfin apprenez-le : si les USA reste le plus gros marché de Capcom (29,8%), l'Europe est désormais reléguée au troisième plan (18,6%) derrière les territoires asiatiques comme la Chine et la Corée du Sud (21,6%). Merci Monster Hunter. Le Japon représente lui 16,2 % des revenus.
4
Qui a aimé ?
aozora78, link49, lak3, marchand2sable
publié le 10/12/2025 à 09:28 par Gamekyo
commentaires (18)
magneto860 publié le 10/12/2025 à 10:09
Donc d'un côté on a des acteurs comme le Gamepass pour qui c'est la douche froide, car ils commencent enfin à comprendre que le marché comporte un plafond de verre, qu'il n'y aura jamais 8 milliards de personnes qui joueront au jeu vidéo.

D'un autre on a des acteurs comme Capcom qui pensent qu'il existe un marché suffisamment grand pour vendre 100 millions de jeux par an avec trois (ou six) licences. Quitte à vendre des jeux à moins de 5 euros, tant qu'il y aura des gens pour les acheter.

Cherchez l'erreur.
newtechnix publié le 10/12/2025 à 10:28
Ils sont bien optimiste je trouve...ils n'ont véritablement que Resident Evil et Monster Hunter comme licence AAAA, SF est dans un ton en-dessous.

Ils feraient bien d'analyser les problèmes que connait actuellement leur franchise Monster Hunter.

Relancer des ips c'est bien mais je les trouve super optimiste par exemple avec Ace Attorney qui en fait n'a que pour véritable avantage d'être moins cher à produire que des AAA.

Mega Man je ne sais pas il y a certes une vieille communauté de fan mais aujourd'hui, j'ai un doute.

Devil May Cry peut lui trouver un chemin vertueux tout comme des Onimusha ou Dino Crisis car ils ont un vrai profil de AAA.

On notera qu'ils n'ont donc pas parler d'Okami.

"- Aucune augmentation du prix n'est à l'ordre du jour (on restera entre 69,99 et 79,99€)."
Clairement day one c'est un plafond...seul GTA peut imaginer briser ce genre de barrière.
On peut aussi s'interroger sur le fait que beacoup de Gamer ont aujourd'hui un backlog et qu'acheter en day one devient de moins ne moins une évidence pour un joueur...d'autant que Capcom est un pro quand il s'agit de solder ces jeux....viser les 100 millions de jeux par an effectivement quand tu fous tes jeux à 5 euros.....si c'est une idée du service Marketing alors si je suis comptable chez Capcom je reste une année et après je me barre en courant, ils font une erreur stratégique monumentale en détruisant la valeur de leur produit qui va acheter après des jeux en day on à 79 euros

"et affirme craindre que ce genre de technologie ne nuise à son image."
je veux pas dire mais j'ai l'impression qu'ils en font un peu beaucoup là.

Sinon on applaudira les investissements:
salaire, employé (conseil ne pas accepter les CV des deglinguo venu d'Ubisoft), moteur 3D, locaux...
newtechnix publié le 10/12/2025 à 10:33
- Année fiscale 2024 : 46 millions de ventes
- Année fiscale 2025 : 52 millions de ventes (dont 76 % du back catalogue)
- Année fiscale 2026 (en cours) : objectif de 54 millions de ventes

Franchement si l'objectif des 100 millions par an est basé sur ça

ils ont bradé leurs anciens jeux pour gonfler les ventes ( ce qui soit dit en passant peut ressembler à un maquillage fain d'obtenir un gros chèue lors d'une vente...Capcom cherche t-il à se vendre? ) et on voit déjà un ralentissement sévère de la tendance haussière.

Quand tous les joueurs de la planète auront chopé des Resident Evil ou des Street fighter à 5 euros lors des soldes....ils feront quoi?
shanks publié le 10/12/2025 à 10:37
newtechnix
Quand tous les joueurs de la planète auront chopé des Resident Evil ou des Street fighter à 5 euros lors des soldes....ils feront quoi?

Les mecs sortent limite un Resident Evil par an et rien qu'en 2026, y a Requiem, Pragamata et Onimusha.

Ne t'inquiète pas pour eux, ça fait 12 ans qu'ils sont en croissance niveau bénéfices (je ne sais même pas si un seul autre éditeur peut en dire de même) donc je pense qu'ils savent ce qu'ils font...
onimusha publié le 10/12/2025 à 10:37
newtechnix
oui trop optimiste, attention à ne pas faire les même erreurs que square-enix
mattewlogan publié le 10/12/2025 à 10:49
100 millions, c’est très ambitieux mais bon
Ils surf sur un nuage depuis plusieurs années, donc tant mieux pour eux
Et cette année va être folle avec les 4 gros jeux qu’ils sortent.
Onimusha
Pragmata
Monster Hunter story
Et évidemment RE9
newtechnix publié le 10/12/2025 à 10:55
shanks tu sais cela va vite...Square Enix devait savoir ce qu'il faisait.

Le problème pour Capcom c'est que le succès de la boîte repose principalement sur 2 séries. Une inamovible qui est Resident Evil et l'autre Monster Hunter.

donc c'est bien qu'il se développe car ils en sont eux-même conscient qu'ils doivent élargir la puissance de leur portefeuille de titre....mais vendre des jeux à 5 euros juste pour essayer de battre des record de ventes c'est absolument nawak

Le problème aujourd'hui c'est qu'un seul titre peut te foutre dans la merde...on verra quand même qu'ils sont pragmatiques puisqu'ils ont pas laissé longtemps Exoprimal.
J'ai déjà un peu peur pour Pragmata, le premier trailer envoyait du rêve puis le temps passe, et passe encore, puis on découvre une ambition moindre avec un concept qui peut être risqué et faire un jeu clivant à la Death Stranding...

Je suis étonné de ce rapport qui n'a pas mentionné Okami, Onimusha et (d'après les rumeurs) Dead Rising.
negan publié le 10/12/2025 à 11:36
On en parle peu mais la façon dont Capcom baise le marché de l'occasion c'est fort n'empêche .
grospich publié le 10/12/2025 à 11:49
Je sais pas comment tu comptes passer de 52 millions de jeux à 100 millions, c'est lunaire ou alors Capcom a prévu de sortir deux fois plus de jeux dans les années à venir ou alors ils ont un méga jeu style GTA / Witcher 3 en chantier.

"- Le RE Engine continue de faire des merveilles "

Non mais ce foutage de gueule là, ils regardent pas un peu le retour des joueurs sur internet et ce qu'ils en pensent de leurs jeux sous RE Engine ?
nigel publié le 10/12/2025 à 12:14
Ça fait un peu peur ce genre d'ambitions. J'ai été à Ubisoft, pendant un moment ils avaient un discours similaire de chercher à viser "1 milliard de joueur", on voit ce que ça à donné aujourd'hui.

Les forts objectifs de croissance, d'expérience ça fait prendre des décisions qui sont pas super sur le long terme...
alnohb publié le 10/12/2025 à 12:39
100 millions par an ? Lol

Je vous spoile : Ils y arriveront pas

Shanks : 12 ans qu'ils sont sur un nuage mais justement ça finira bien par s'arrêter un jour.
piratees publié le 10/12/2025 à 12:51
mer ils sont fou
nikolastation publié le 10/12/2025 à 13:17
Je suis fan de tous ces prophètes diplômés des plus grandes écoles, entrepreneur, analystes avec +30 ans d'expérience dans le secteur qui nous prédisent un échec tous les ans. Et tous les ans, Capcom leur donne tort.

Dire que l'objectif est ambitieux, oui, sans aucun doute. Irréalisable ? Je ne pense pas, la société est cotée : si les résultats ne sont pas atteints, c'est le cours qui plonge ! Et avec une stratégie à base de jeux à 5€, ils peuvent vendre 100 millions de jeux (les DLC sont inclus dans ce chiffre Shanks ?).
altendorf publié le 10/12/2025 à 14:00
nigel
sasquatsch publié le 10/12/2025 à 14:20
Ethan Hunt jai une nouvelle mission pour toi....atteinds les 100 millions quand tu vends 40 millions en backlog...
Sinon Dino Crisis, jattends impatiemment et vais devoir me ruer sur le prochain Onimusha, meme si dans les sondages Dino Crisis etait tj en première position en ce qui concerne le souhait de sjpuzurs pour le rpochain remake...ah oui, et mega man... même si j'ai des doutes a ce que celui ci puisse fracasser auprès d'un Nouveau public...je me trompe peut etre
shanks publié le 10/12/2025 à 14:28
nikolastation
Non, les DLC ne sont jamais inclus dans les ventes.

Ou alors, je peux me tromper, uniquement les grosses extensions à 40/50 balles genre Iceborne et Sunbreak pour Monster Hunter.
yogfei publié le 10/12/2025 à 15:04
newtechnix Tu sais que des gens naissent, grandissent, vieillissent ? Donc que toute la planète aura acheté leurs jeux à 5€ n'est pas prêt d'arriver...
sandman publié le 10/12/2025 à 18:18
magneto860 je cherche encore le rapport entre le gamepass qui est un abonnement mensuel qui a été vendu à perte pendant des années pour essayer de vendre un max d'abonnements, et vendre 100 millions de jeux alors qu'ils sont deja à la moitié et qu'ils vont toucher encore plus de public avec la ps5/XSX/switch 2 et pc avec des gros jeux comme resident evil requiem et les remakes qui sont en cours. Non vraiment je vois pas le rapport entre un abonnement et un jeu. C'est 2 produits différents.

nikolastation ils peuvent vendre 100M de jeux en bradant le prix des jeux, mais pour survivre dans ce milieu il faut être rentable. Si la moitié de tes jeux sont vendus à 5e, bah capcom va licencier fermer les studios comme tous les autres à force de déprécier ses propres produits.
