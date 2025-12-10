Capcom dévoile les contours de son objectif ''100 millions de jeux vendus par an'' Capcom dévoile les contours de son objectif ''100 millions de jeux vendus par an''

Capcom a déposé publiquement (et surtout à l'attention des actionnaires et investisseurs) un copieux rapport de plus de 40 pages sur sa stratégie à venir, avec tout un tas d'éléments clés à retenir dans le but premier d'atteindre un jour les 100 millions de jeux vendus par an. Nous n'y sommes pas encore mais ça progresse :



- Année fiscale 2023 : 42 millions de ventes

- Année fiscale 2024 : 46 millions de ventes

- Année fiscale 2025 : 52 millions de ventes (dont 76 % du back catalogue)

- Année fiscale 2026 (en cours) : objectif de 54 millions de ventes



Et comment on continue d'évoluer dans le bons sens. Voici les principaux termes pour vous épargner un trop gros temps de lecteur, car la vie est courte.



- Construction en cours de nouveaux bureaux de développement (terminée en 2027).

- Renforcement de la présence sur PC.

- Accroître le cross-média cinéma, série, anime (*).

- Réorganisation des ressources humains : priorité au capital humain (augmentation et primes). (**)



(*) Capcom tient à rappeler que la série anime Netflix Devil May Cry a offert un énorme boost des ventes des jeux cette année.

(**) Capcom compte actuellement 2846 développeurs à travers le monde.



- Capcom possède 3 licences phares (Resident Evil, Monster Hunter et Street Fighter). Le but est maintenant de pousser petit à petit d'autres franchises de plus moyenne portée (nouveaux épisodes mais aussi remakes et portages) pour leur permettre sur la longueur d'atteindre le même statut.

- Sont notamment cités Devil May Cry, Ace Attorney et Mega Man.



- Aucune augmentation du prix n'est à l'ordre du jour (on restera entre 69,99 et 79,99€).

- Capcom continuera de compter sur ses promos massives numériques au fil des années, et ne cache même plus son intention de viser sous la barre des 5€ si besoin.



- Le RE Engine continue de faire des merveilles et les équipes assurent que sa souplesse permet des portages très rapides sur Switch 2, dont celui de Resident Evil Requiem.

- 160 employés sont dédiés exclusivement aux amélioration du RE Engine qui prendra en charge le Path Tracing dans tous les titres à venir.

- La prochaine « évolution » du RE Engine a pour nom de code « REX Engine ». Officiellement, c'est pour « RE neXt Engine », mais cela n'empêchera pas les optimistes de croire en un clin d'oeil pour Dino Crisis. Il ne nous reste plus que ça…

- Contrairement à bien d'autres, Capcom n'a encore rien imposé sur l'exploitation de l'IA dans ses développements, et affirme craindre que ce genre de technologie ne nuise à son image.



Enfin apprenez-le : si les USA reste le plus gros marché de Capcom (29,8%), l'Europe est désormais reléguée au troisième plan (18,6%) derrière les territoires asiatiques comme la Chine et la Corée du Sud (21,6%). Merci Monster Hunter. Le Japon représente lui 16,2 % des revenus.