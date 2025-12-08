recherche
Tomb Raider sera présent aux Game Awards
Il était temps que ça bouge du côté de Lara Croft et c'est maintenant officiel : nous aurons un aperçu de « l'avenir de la franchise Tomb Raider » lors des Game Awards (dans la nuit de jeudi à vendredi) en espérant autre chose qu'un teaser CG de 30 secondes + logo. Il est également possible que nous repartions avec des nouvelles de la future adaptation Prime.

Rappel du programme connu jusqu'à présent :

- 2XKO (reveal nouveau perso)
- EXODUS (nouveau trailer)
- Invincible VS (reveal nouveau perso + date de sortie)
- Nouveau projet de Neon Giant (x Krafton)
- Phantom Blade Zero (date de sortie)
- Resident Evil Requiem (aperçu)
- Tomb Raider (aperçu de l'avenir de la franchise)
- Nouvelle annonce sur Total War

publié le 08/12/2025 à 18:26 par Gamekyo
ravyxxs publié le 08/12/2025 à 18:33
Et là boom SHADOW DROP........................................................................................

..Jeu 2D tour par tour mobile
shanks publié le 08/12/2025 à 18:37
ravyxxs
Un Vampire Survivors like, ils en seraient capables
mibugishiden publié le 08/12/2025 à 18:56
Tomb Raider je me fais malheureusement peu d'espoirs apres la médiocre serie Netflix et les déclarations des devs que Lara ne devrait plus piller les tombes car c'est mal mais plutot les retrouver pour les rendre a des musées, ca ne se presente pas tres bien. Des fois faut savoir mettre le clap de fin sur une licence.
thauvinho publié le 08/12/2025 à 19:28
shanks Tu as oublié Half Life 3
bogsnake publié le 08/12/2025 à 19:34
Dommage que ça soit annoncé comme cela à quelque jours du "reveal", ça aurait été tellement mieux si on l'avais découvert lors de l'évènement des TGA
altendorf publié le 08/12/2025 à 19:38
bogsnake Tellement, cela devient ridicule ce besoin de surhype avec des annonces avant l'événement
grospich publié le 08/12/2025 à 19:49
Comme le dirait si bien Tychus :

"Bordel, c'est pas trop tôt."
jeanouillz publié le 08/12/2025 à 20:07
Certains disent que la sculpture dans le désert... c'est pour Tomb Raider
mercure7 publié le 08/12/2025 à 20:08
ravyxxs Tellement possible
wickette publié le 08/12/2025 à 20:37
J'avais bien aimé les derniers, alors c'est pas du niveau de uncharted ou des supers GOTY mais ça faisait le boulot, et je pense que Square Enix (et Xbox) ont été trop trop durs niveau attentes commerciales.

On verra ici mais curieux de voir ça, les jeux à la uncharted ou le récent indiana jones, j'aime bien.

Par contre, Phantom Blade Zero, sans moi, au bout d'un moment les DMC/Souls-like c'est bon quoi, mêmes D.A., mêmes engines, perso j'ai complètement saturé.

jeanouillz
Franchement je pense ce sera une nouvelle franchise, j'ai vraiment aucune idée de ce que ça sera mais la campagne marketing a excellemment bien marchée en tout cas, pleins de gens en parlent
sdkios publié le 08/12/2025 à 22:31
Depuis le reboot, c'est plus trop mon truc, donc j'attends pas grand chose. J'avais vraiment bien aimé le remake du 2 fait par un fan (mais y avait que le niveau 1). Si ils pouvaient faire un truc dans ce genre la, ce serait magnifique.
