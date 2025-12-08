Tomb Raider sera présent aux Game Awards
Il était temps que ça bouge du côté de Lara Croft et c'est maintenant officiel : nous aurons un aperçu de « l'avenir de la franchise Tomb Raider
» lors des Game Awards (dans la nuit de jeudi à vendredi) en espérant autre chose qu'un teaser CG de 30 secondes + logo. Il est également possible que nous repartions avec des nouvelles de la future adaptation Prime.
Rappel du programme connu jusqu'à présent :
- 2XKO
(reveal nouveau perso)
- EXODUS
(nouveau trailer)
- Invincible VS
(reveal nouveau perso + date de sortie)
- Nouveau projet de Neon Giant (x Krafton)
- Phantom Blade Zero
(date de sortie)
- Resident Evil Requiem
(aperçu)
- Tomb Raider
(aperçu de l'avenir de la franchise)
- Nouvelle annonce sur Total War
publié le 08/12/2025 à 18:26 par Gamekyo
..Jeu 2D tour par tour mobile
Un Vampire Survivors like, ils en seraient capables
"Bordel, c'est pas trop tôt."
On verra ici mais curieux de voir ça, les jeux à la uncharted ou le récent indiana jones, j'aime bien.
Par contre, Phantom Blade Zero, sans moi, au bout d'un moment les DMC/Souls-like c'est bon quoi, mêmes D.A., mêmes engines, perso j'ai complètement saturé.
jeanouillz
Franchement je pense ce sera une nouvelle franchise, j'ai vraiment aucune idée de ce que ça sera mais la campagne marketing a excellemment bien marchée en tout cas, pleins de gens en parlent