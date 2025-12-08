Elden Ring Nightreign : FromSoftware a écoulé 2 millions de DLC en seulement 2 jours

Il y a une indéniable puissance commerciale autour desans même avoir besoin de parler de l'épisode principal : Bandai Namco annonce que l'extension de(The Forsaken Hollows) s'est écoulé à 2 millions d'unités en seulement 2 jours.Évidemment, le doux prix (15€) doit aider à la performance et l'on se doute également que l'éditeur inclus dans cette donnée ceux qui ont craqué pour l'édition Deluxe (qui inclus ce DLC) mais ça reste la preuve que cette première expérience véritablement multi de FromSoftware maintient une très belle audience. N'oublions d'ailleurs pas que le développeur sortira en 2026sur Nintendo Switch 2, lui aussi totalement orienté multi mais davantage dans le style PVPVE.