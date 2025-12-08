recherche
Katsuhiro Harada fait ses adieux à Tekken
Encore une page qui se tourne pour l'industrie avec Katsuhiro Harada qui nous annonce son départ de Bandai Namco d'ici quelques jours. Pilier de la franchise Tekken sur laquelle il travaille depuis désormais 30 ans, l'homme ne semble pas faire ses valises pour les diverses polémiques autour de Tekken 8 mais pour une certaine remise en question de sa place dans l'industrie.

Dans son communiqué, il évoque son triste regard sur le départ à la retraite de plusieurs vétérans mais également, et malheureusement, la mort de plusieurs collègues d'un âge avancé ou pas, dont récemment celle de Tomonobu Itagaki qui l'a profondément affecté. Et sous conseil de Ken Kutaragi qu'il considère comme un « second père », il fut conforté dans sa décision de faire ses valises pour ouvrir un nouveau chapitre de sa vie (peut-être même pas dans le jeu vidéo).

Pour ses adieux à la communauté, il sera tout de même présent à la final du Tekken World Tournament (fin janvier 2026) pour tenir une promesse vieille de 30 ans : faire lui-même le DJ avec un mix de 60 minutes des différents morceaux de la série.

publié le 08/12/2025 à 09:18 par Gamekyo
commentaires (21)
masharu publié le 08/12/2025 à 09:28
Harada qui aura dernièrement tenté de faire revenir la franchise Xenosaga mais ses supérieurs n'ont pas accepté la requête.
alucardhellsing publié le 08/12/2025 à 09:38
bon vent à lui
fan2jeux publié le 08/12/2025 à 09:41
Oh mince!!!
C etait un bon gars pour la serie tekken.
A voir comment la saga va bifurquer sans lui.

Merci à lui et bonne continuation.
marchand2sable publié le 08/12/2025 à 09:52
Respect et merci pour la bombe internationale Tekken 3.
ravyxxs publié le 08/12/2025 à 09:53
fan2jeux La saga va tout doucement faire un virement vers du Soulca like...on a des personnages avec des armes magique à présent et des effets spéciaux à chaque coup façon Michael Bay...
burningcrimson publié le 08/12/2025 à 10:04
Parfois mieux vaut laisser la place et prioriser sa propre santé. Il n'est plus tout jeune et parfois faire face à la mort d'un proche nous ouvre les yeux sur ce qui est le plus important dans ce monde, à savoir, la santé, les proches et notre propre bonheur
e3ologue publié le 08/12/2025 à 10:22
Triste, on entre dans une toute nouvelle ère du JV, autant ça peut être excitant, mais pour le moment c'est pas très engageant.
nikolastation publié le 08/12/2025 à 10:25
Triste nouvelle pour la commu du VS fighting
vaycura publié le 08/12/2025 à 10:28
Merci pour Tekken (Tekken 1 jusqu'a Tekken 4) Harada-San
kikoo31 publié le 08/12/2025 à 10:37
adieux l'artiste

on te surveille de très près pour l'après Tekken
marcelpatulacci publié le 08/12/2025 à 11:21
Repos mérité Je retiens surtout Tekken 1,2,3 et le 8.

diverses polémiques autour de Tekken 8

?
shanks publié le 08/12/2025 à 11:32
marcelpatulacci
Problèmes d'équilibrage, prix de certains DLC, persos osef dans le suivi...

Après de nombreux trucs ont été corrigés.
jenicris publié le 08/12/2025 à 11:35
Perte énorme pour la série
altendorf publié le 08/12/2025 à 11:58
Oh merde…. :/
slyder publié le 08/12/2025 à 12:30
Merci à lui pour Tekken 1 à 5 et TTT, le reste je n'en parlerai pas..
thelastone publié le 08/12/2025 à 12:35
Oh ça fait quelques chose ..même si il s'est un peu perdu sur t8 pour le reste c'est quasi un sans faute
marcelpatulacci publié le 08/12/2025 à 12:42
shanks ah oké Ayant prit l'édition ultime, je savais pas.

Mais bon, globalement ce genre de pratique est devenu la norme dans presque tous les jeux. Si on reste dans la baston, je trouve que c'est MK1 qui remporte la palme de la polémique.
thelastone publié le 08/12/2025 à 12:50
Slyder Je savais pas que tu dosais Tekken mais tu reproche quoi au 6 et 7 par exemple, les guest un peu pétés ? (Par curiosité)
captainjuu publié le 08/12/2025 à 12:52
masharu Ah bon ?
rugalwave publié le 08/12/2025 à 13:04
Il était temps vu comment le dernier Tekken a fait polémique. Espérons du sang frais pour la suite !!!
masharu publié le 08/12/2025 à 14:44
captainjuu Je n'ai plus le tweet exacte, mais il a notamment soutenu la pétition pour un portage HD qu'il y avait eu.
