Katsuhiro Harada fait ses adieux à Tekken

Encore une page qui se tourne pour l'industrie avec Katsuhiro Harada qui nous annonce son départ de Bandai Namco d'ici quelques jours. Pilier de la franchisesur laquelle il travaille depuis désormais 30 ans, l'homme ne semble pas faire ses valises pour les diverses polémiques autour demais pour une certaine remise en question de sa place dans l'industrie.Dans son communiqué, il évoque son triste regard sur le départ à la retraite de plusieurs vétérans mais également, et malheureusement, la mort de plusieurs collègues d'un âge avancé ou pas, dont récemment celle de Tomonobu Itagaki qui l'a profondément affecté. Et sous conseil de Ken Kutaragi qu'il considère comme un « second père », il fut conforté dans sa décision de faire ses valises pour ouvrir un nouveau chapitre de sa vie (peut-être même pas dans le jeu vidéo).Pour ses adieux à la communauté, il sera tout de même présent à la final du Tekken World Tournament (fin janvier 2026) pour tenir une promesse vieille de 30 ans : faire lui-même le DJ avec un mix de 60 minutes des différents morceaux de la série.