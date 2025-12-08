Katsuhiro Harada fait ses adieux à Tekken

Encore une page qui se tourne pour l'industrie avec Katsuhiro Harada qui nous annonce son départ de Bandai Namco d'ici quelques jours. Pilier de la franchise Tekken
sur laquelle il travaille depuis désormais 30 ans, l'homme ne semble pas faire ses valises pour les diverses polémiques autour de Tekken 8
mais pour une certaine remise en question de sa place dans l'industrie.
Dans son communiqué, il évoque son triste regard sur le départ à la retraite de plusieurs vétérans mais également, et malheureusement, la mort de plusieurs collègues d'un âge avancé ou pas, dont récemment celle de Tomonobu Itagaki qui l'a profondément affecté. Et sous conseil de Ken Kutaragi qu'il considère comme un « second père », il fut conforté dans sa décision de faire ses valises pour ouvrir un nouveau chapitre de sa vie (peut-être même pas dans le jeu vidéo).
Pour ses adieux à la communauté, il sera tout de même présent à la final du Tekken World Tournament (fin janvier 2026) pour tenir une promesse vieille de 30 ans : faire lui-même le DJ avec un mix de 60 minutes des différents morceaux de la série.
C etait un bon gars pour la serie tekken.
A voir comment la saga va bifurquer sans lui.
Merci à lui et bonne continuation.
on te surveille de très près pour l'après Tekken
diverses polémiques autour de Tekken 8
?
Problèmes d'équilibrage, prix de certains DLC, persos osef dans le suivi...
Après de nombreux trucs ont été corrigés.
Mais bon, globalement ce genre de pratique est devenu la norme dans presque tous les jeux. Si on reste dans la baston, je trouve que c'est MK1 qui remporte la palme de la polémique.