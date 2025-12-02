recherche
News / Blogs
Red Dead Redemption : l'upgrade disponible
Petit article rapide, vu qu'il y a une bande-annonce dédiée, pour signaler le retour aujourd'hui même de Red Dead Redemption dans une réédition native sur les derniers supports en date, en mise à jour gratuite pour les possesseurs de la version HD Remaster et même offerte pour les abonnés PS Plus Extra, et même Netflix si vous aimez jouer à ce genre de jeu sur mobile.

Monument d'une époque où Rockstar pouvait sortir x jeux par génération et non 1 jeu toutes les x générations, le titre repart aujourd'hui avec les nouveaux arguments suivants :

- Résolution jusqu'à 4K, 60FPS et HDR (PS5/XBS).
- Boost réso + 60FPS grâce au DLSS, HDR et… contrôles à la souris (Switch 2).

0
Qui a aimé ?
publié le 02/12/2025 à 16:24 par Gamekyo
commentaires (3)
aragami publié le 02/12/2025 à 16:37
La switch 2 commence vraiment à devenir très intéressante... Merci Rockstar
sosky publié le 02/12/2025 à 16:45
C’est quand ils veulent l’upgrade PS5/XBSX pour RDR2
heracles publié le 02/12/2025 à 16:49
Ceux qui ont la version PS4 physique de RDR ont droit à l'upgrade gratuite ?
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Red Dead Redemption HD Remaster
0
Ils aiment
Nom : Red Dead Redemption HD Remaster
Support : Xbox One
Editeur : Rockstar Games
Développeur : Double11
Genre : action-aventure
Autres versions : PlayStation 4 - Switch
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo