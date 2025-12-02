Red Dead Redemption : l'upgrade disponible

Petit article rapide, vu qu'il y a une bande-annonce dédiée, pour signaler le retour aujourd'hui même dedans une réédition native sur les derniers supports en date, en mise à jour gratuite pour les possesseurs de la version HD Remaster et même offerte pour les abonnés PS Plus Extra, et même Netflix si vous aimez jouer à ce genre de jeu sur mobile.Monument d'une époque où Rockstar pouvait sortir x jeux par génération et non 1 jeu toutes les x générations, le titre repart aujourd'hui avec les nouveaux arguments suivants :- Résolution jusqu'à 4K, 60FPS et HDR (PS5/XBS).- Boost réso + 60FPS grâce au DLSS, HDR et… contrôles à la souris (Switch 2).