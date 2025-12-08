recherche
Cinéma : Five Nights at Freddy's 2 rentabilisé en un claquement de doigts
Encore une bonne affaire pour l'entreprise Blumhouse : le film Five Nights at Freddy's 2 a démarré mondialement à 109 millions de dollars de recette, dont environ 63 millions aux USA. C'est légèrement supérieur aux attentes des analystes, mais ça reste inférieur au premier qui avait tapé (là encore aux USA) environ 80 millions sur le même laps de temps.

Pas de quoi attrister la production et son talent inné pour pondre à la chaîne des films populaires à faible budget : Five Nights at Freddy's 2 est déjà rentabilisé vu qu'il n'a coûté que 35 millions de dollars. Oui, avec ça, vous pouvez déjà parier sur un 3.

publié le 08/12/2025 à 08:34 par Gamekyo
gasmok2 publié le 08/12/2025 à 10:34
J'ai jamais joué aux jeux et encore moins vu les films....est-ce que c'est bien comme truc?
marcelpatulacci publié le 08/12/2025 à 11:28
Jamais joué aux jeux, 'ai essayé au moins le 1er film pour me familiarisé avec l'univers et bof frenchement. C'était très PG comme film, il n'y avait qu'une seul scène pseudo gore.
sasquatsch publié le 08/12/2025 à 12:10
Cest un Film epouvante pour les plus jeunes , vu que le jeu est surtout jOue par les gamins...jeu qui fait franchement peur lorsque on se laisse aller dans l'ambiance...je parle des 1-4 premiers tout pixelisés... après les opus 3D je n'ai jamais essayé ...a conseiller a partir de 10 ans je dirai...les jeux...le film premier du nom...12+...;-)
tendopr publié le 08/12/2025 à 13:58
Le dernier jeu sorti est excellent, Five Nights at Freddy's - Into the Pit, jouez y !
krusty79 publié le 08/12/2025 à 14:35
Ca un coté un peu désuet attachant, une ambiance sympa et pas mal de réf au slasher des années 90.
