Instant souffrance : Embracer aurait fait annuler un soft reboot de Legacy of Kain (chez Eidos Montréal) Instant souffrance : Embracer aurait fait annuler un soft reboot de Legacy of Kain (chez Eidos Montréal)

Comme nous le déclarions plus tôt cette semaine, Eidos Montréal en est actuellement rendu au simple soutien de soutien envers Xbox Game Studios, aussi bien sur Fable (avec Playground) que le long suivi de Grounded 2 (avec Obsidian).



Mais déjà qu'on avait un peu mal en apprenant la mise à mort d'un nouveau Deus Ex (annulé en janvier 2024), les sources d'Insider Gaming révèlent qu'en 2021, le studio avait mis en place des travaux assez avancé pour un « soft reboot » de Legacy of Kain, terme signifiant une sorte de nouveau départ sans renier le lore déjà en place. Mais ça, c'était avant le rachat du studio par Embracer qui a tout balancé à la poubelle pour rendre la franchise à Crystal Dynamics. Qui en a d'ailleurs rien fait et qui n'a d'ailleurs probablement plus les effectifs pour faire autre chose que le prochain Tomb Raider. Sacré belle gestion.



Eidos Montréal garde en stand-by un projet secret datant de 2019, qui a depuis coûté beaucoup trop d'argent pour être annulé. Embracer attend probablement de se refaire un peu financièrement grâce à Microsoft pour relancer ensuite la machine.