Sans surprise, Styx 3 n'arrivera qu'en 2026
Nacon vient soudainement nous rappeler qu'ils avaient dans les cartons Styx : Blades of Greed mais malheureusement avec une mauvaise nouvelle : pour ceux qui espéraient encore une sortie cette année, comme initialement promis, c'est mort vu que ce troisième épisode a été reporté pour le 19 février 2026.

Et faute de gameplay frais dans cette nouvelle BA, on vous remet le précédent trailer.



publié le 01/12/2025 à 16:07 par Gamekyo
adamjensen publié le 01/12/2025 à 16:14
En tant que jeux d'infiltration, les deux premier opus étaient vraiment une bonne surprise.
Malgré le fait que le 2 se termine de manière très expéditive et abrupte.

J'aurais bien aimer aussi un : Of Orcs And men 2.
C'est d'ailleurs avec le 1 que j'ai découvert le personnage de Styx, et en français en plus.
Il était bien marrant aussi.

Je serais présent pour le 3.
Fiche descriptif
Styx : Blades of Greed
Nom : Styx : Blades of Greed
Support : PC
Editeur : Nacon
Développeur : Cyanide Studio
Genre : action-infiltration
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
