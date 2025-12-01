Sans surprise, Styx 3 n'arrivera qu'en 2026

Nacon vient soudainement nous rappeler qu'ils avaient dans les cartons Styx : Blades of Greed mais malheureusement avec une mauvaise nouvelle : pour ceux qui espéraient encore une sortie cette année, comme initialement promis, c'est mort vu que ce troisième épisode a été reporté pour le 19 février 2026.
Et faute de gameplay frais dans cette nouvelle BA, on vous remet le précédent trailer.
Malgré le fait que le 2 se termine de manière très expéditive et abrupte.
J'aurais bien aimer aussi un : Of Orcs And men 2.
C'est d'ailleurs avec le 1 que j'ai découvert le personnage de Styx, et en français en plus.
Il était bien marrant aussi.
Je serais présent pour le 3.