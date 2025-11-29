recherche
[RUMEUR] Nouveau Dead Rising en développement
Même si le 4 fut un flop et que le 5 est parti à la poubelle avant même de prendre forme, reste qu'il y a encore des fans de Dead Rising (plus de 5 millions de ventes pour le 3, rappelons-le), et on découvre en ce week-end de la part de MP1st qu'un nouvel épisode serait en préparation, depuis « au moins 2023 ».

Dead Rising Deluxe Remaster ne serait donc que l'entrée pour l'avenir, avec en premières informations sourcées :

- Suite directe du premier épisode.
- Retour de Frank West.
- Prendra cette fois place dans un immense studio de cinéma à Hollywood.
- Contrairement au 3 (et 4), on reprendra la limite de temps.
- L'ennemi principal sera un réalisateur timbré, le genre à vouloir profiter du chaos pour tourner le « film parfait » en exploitant les survivants sur place.

En attente de confirmation donc.
publié le 29/11/2025 à 01:45 par Gamekyo
altendorf publié le 29/11/2025 à 02:06
Oh non pas le retour de la limite de temps
grospich publié le 29/11/2025 à 02:09
On se demande pourquoi on vote pour Dino Crisis dans les sondages de Capcom dans les licences qu'on veut revoir si c'est pour se retrouver avec du Onimusha, Dead Rising, Okami, et Dragon's Dogma...
marcelpatulacci publié le 29/11/2025 à 02:14


il y a encore des fans de Dead Rising

On est encore là
adamjensen publié le 29/11/2025 à 02:24
C'est marrant, j'étais entrain de faire un article dessus.
Bon je le sors quand même.

En tout cas, c'est cool, une suite, et le retour du Goat, Frank West.

Vivement les premières images officiel.
shanks publié le 29/11/2025 à 03:06
altendorf
C'est au contraire une très bonne chose même si j'espère que Capcom saura mieux allier ce système avec les mécaniques de rogue.
nigel publié le 29/11/2025 à 04:58
Clairement la limite de temps pour moi c'est l'ADN même des la série et son plus grand intérêt
thedoctor publié le 29/11/2025 à 05:36
grospich C'est clair.
