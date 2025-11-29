[RUMEUR] Nouveau Dead Rising en développement [RUMEUR] Nouveau Dead Rising en développement

Même si le 4 fut un flop et que le 5 est parti à la poubelle avant même de prendre forme, reste qu'il y a encore des fans de Dead Rising (plus de 5 millions de ventes pour le 3, rappelons-le), et on découvre en ce week-end de la part de MP1st qu'un nouvel épisode serait en préparation, depuis « au moins 2023 ».



Dead Rising Deluxe Remaster ne serait donc que l'entrée pour l'avenir, avec en premières informations sourcées :



- Suite directe du premier épisode.

- Retour de Frank West.

- Prendra cette fois place dans un immense studio de cinéma à Hollywood.

- Contrairement au 3 (et 4), on reprendra la limite de temps.

- L'ennemi principal sera un réalisateur timbré, le genre à vouloir profiter du chaos pour tourner le « film parfait » en exploitant les survivants sur place.



En attente de confirmation donc.